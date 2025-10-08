コンパクトでも高速で安定した通信を実現！安心のセキュリティ機能で家族をしっかり守り、通信エリアを広げられるWi-Fi 6ルーターを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、コンパクトながら安定した通信環境を実現するWi-Fi 6対応ルーター“WRC-X3000GS4-B”を10月中旬より新発売いたします。



Wi-Fi 6の最新技術をはじめ多彩な機能を備え、快適で安定した通信を提供するコンパクトなWi-Fi 6ルーターです。5GHz帯で最大2,402Mbps、2.4GHz帯で最大574MbpsのWi-Fi通信に対応し、WAN・LANともにギガビット通信をサポートします。

セキュリティ面も充実しており、「セキュリティWi-Fi(通信分断機能)」でウイルス感染や情報漏えいのリスクを軽減します。さらに、ゲスト用の「友だちWi-Fi(R)」、「WPA3 Personal」による高度な暗号化、お子さまのネット利用を管理できる「こどもネットタイマー3」などの機能も備えています。また、母屋から独立した建物でも利用できる「離れ家モード(R)2」や、Wi-Fi EasyMesh(TM)にも対応し、家中に通信エリアを広げられます。

※記載の通信速度は理論上の最大値です。

Wi-Fi 6に対応、高速で安全に利用できる！

- Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応しています。- 本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記：Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。- 通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応しています(※)。※壁掛けの際も縦方向に設置してください。▲ スタイリッシュなブラックボディで、リビングでも目立たずに設置できる▲ ファミリーに最適！戸建てなら3階建て、マンションなら4LDK。接続台数は36台までを推奨▲ 縦置きの通常設置のほか、壁掛けにも対応(壁掛け時も縦置きでの設置となります)▲ 製品画像※本製品は縦置き専用です▲ 製品正面と背面

Wi-Fi 6による快適通信を実現する最新技術を搭載

- 複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1,024QAM、複数台の同時通信が可能なMU-MIMO(最大2台)、スマートフォンのバッテリーが長持ちするTWTなどにより、快適なWi-Fi環境を実現します。

高速化と安定通信を可能にする機能を搭載

- 回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。- 内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。- 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。- 「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。※一部の機能は端末側も対応している必要があります。

子どもから大人まで、家族が安心して使えるセキュリティ機能

- セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からのウイルス感染や、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットに接続できます。- より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。- お子さまを守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。- 「友だちWi-Fi」(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供します(2.4GHz帯のみ使用可能)- 自動で最新のファームウェアにアップデートするので、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターを使えます。

基本動作モードに加え「離れ家モード」も選択可能！

- ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器の基本動作モードに加え、使用する5GHzの周波数帯をスイッチで切り替えることが可能な「通常」「離れ家モード」(※)を搭載。使用環境に合わせて柔軟にモードを変更できます。- 便利な「離れ家モード2」を搭載。屋外を含む敷地内の母屋と離れた建物で中継器として使用可能なほか、「離れ家モード2」対応製品ではルーター/AP(アクセスポイント)/中継器の全ての基本モードに対応。親機として使用している場合も、玄関先やベランダなど敷地内の屋外に設置されたデバイスと5GHz(W56のみ)でWi-Fiで接続することが可能です。※「通常」は5GHz帯のW52/W53/W56が有効。「離れ家モード」は5GHz帯のW52/W53が無効/W56のみ有効です。W52/W53は気象レーダーや航空レーダーなどと干渉するため、屋外で使用することは法律で禁止されています。「離れ家モード2」対応製品ではルーター/AP(アクセスポイント)/中継器の、全ての基本動作モードで離れ家モードが使用可能です。▲ 通信モードは、基本の動作モードに加え、5GHz帯の利用方法を選択できるモードも搭載

Wi-Fi EasyMeshにより、通信エリアを拡大できる

- Wi-Fi EasyMeshに対応しており、電波の届きにくい場所でも対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大することができます(※)。- 高速なローミングにより、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズなため快適な通信を維持することができます。※1台の親機(ルーター)に6台以下の子機(中継器)の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。- イーサネットバックホール(※)に対応。Mesh接続をしても親機と子機の間に障害物(各部屋の壁など)が多く通信が不安定になってしまう場合、部屋のLAN端子(マルチメディアコンセント)を活用した有線接続により、壁などの障害物によるWi-Fiの不安定さを回避し、安定した通信環境を実現できます。※親機と子機を有線LANケーブルで接続することによりMeshを構成する方式です。

新規導入でも、買い替えからの移行でも、かんたん設定！

- IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインターネットが使えます。- 買い替えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定なくテレビやスマートフォン、タブレット、パソコンなどが使えます。- 使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

おもな仕様

※詳しい仕様は製品情報ページでご確認ください。

- 対応機器(無線LAN)：iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) 2)、各種無線LAN搭載機器- 対応OS：Windows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、Android 16/15/14/13/12/11/10(※)- 消費電力：12.7W(最大)- 外形寸法/質量：幅約36×奥行約128×高さ約150mm(突起部、スタンド部除く)/約400g(本体のみ)- おもな付属品：スタンド×1、専用ACアダプター×1、LANケーブル(約1m)×1※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。

■ 無線LAN部

- 規格：IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠- 周波数帯域：2.4GHz帯:2,400～2,484MHz、5.2GHz帯(W52):5,150～5,250MHz、5.3GHz帯(W53):5,250～5,350MHz、5.6GHz帯(W56):5,470～5,730MHz- チャンネル：2.4GHz帯:1～13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch- 伝送方式：IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM- 無線伝送速度(理論値)：IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps、IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大300Mbps、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps- セキュリティ：WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP)- 設定方式：WPS対応



■ WAN(INTERNET)/有線LAN部

- 規格(WAN・LAN)：IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠- 伝送速度（WAN・LAN）：1000Mbps、100Mbps、10Mbps- コネクター：WAN：RJ-45型×1ポート、LAN：RJ-45型×3ポート(全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応)

製品詳細

型番：WRC-X3000GS4-B

価格：\7,979（店頭実勢価格）\7,254（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GS4-B.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20251007-02/

ご購入はこちら

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14511887/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009458384/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550372619/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550372619.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550372619.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一