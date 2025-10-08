チェキを使うのがもっと楽しく便利になる!カメラケースや、フォトフレーム、ストラップなどのチェキアクセサリー 全21製品を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、チェキをもっと便利に楽しむためのチェキ専用アクセサリー21製品を、10月中旬より新発売いたします。



Instax miniシリーズ(チェキ)やInstax mini 12(チェキ)に対応したカメラケースは、本体を傷やホコリからしっかり守り、ストラップ付きで持ち運びにも便利。大切な瞬間を逃さず、気軽に撮影をお楽しみいただけます。

お気に入りのチェキをいつでも身近に飾れるフォトフレームは、マグネットで簡単にスマートフォンなどに装着可能です。

また、コンパクトタイプのカメラに使えるハンドストラップやネックストラップは、ロープ編みタイプや豊富なカラーバリエーションのフラットタイプなど、日常のコーディネートにアクセントをプラス。しっかりと手にフィットし、落下防止にも役立ちます。

傷やホコリから守る!Instax miniシリーズ(チェキ)専用カメラケース

- instax miniシリーズ(チェキ)を収納できるカメラケースです。※instax mini LiPlay(TM)には対応しません。- ケースに収納することで、本体を傷やホコリから守ります。- 撮ったチェキを収納できる、メッシュオープンポケットが付いています。- 持ち運びに便利なストラップが付属しています。首や肩に掛けられるため、思い立ったらすぐに撮影。撮りたい瞬間を逃しません。※instax、instax mini 、チェキ、instax mini LiPlayは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。【IC-CCGPFLBK】- フラットでなめらかな質感のソフトレザーを採用。幅広いファッションに合わせやすいシンプルなデザインです。【IC-CCGPTXBK】- クラシックで上質な風合いのソフトレザーを採用。シボ感のある素材がレトロな印象を演出し、幅広いスタイルに馴染みます。フラットタイプ(IC-CCGPFLBK)エンボスタイプ(IC-CCGPTXBK)

クリア素材で本体カラーが見えて可愛い!Instax mini 12(チェキ)専用カメラケース

- instax mini 12(チェキ)を収納できるカメラケースです。- クリアタイプで、チェキ本体のカラーを活かしながら可愛く持ち運べます。エッジの部分はinstax mini 12(チェキ)シリーズ本体のカラーに合わせており、本体とのコーディネートも楽しめます。- ケースに収納することで、本体を傷やホコリから守ります。- カメラをケースから出さなくても、ケースフラップをめくるだけで撮影可能。持ち替えも少なく、軽快にシャッターが切れます。- フラップはマグネットで簡単に着脱できます。- 持ち運びに便利なストラップが付属しています。首や肩に掛けられるため、思い立ったらすぐに撮影。撮りたい瞬間を逃しません。※instax、instax mini 12、チェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

お気に入りのチェキをいつでも一緒に持ち歩ける!チェキ用フォトフレーム

- お気に入りのチェキをいつでも一緒に持ち歩けるフォトフレームです。- Instax miniで撮ったチェキを収納でき、傷や汚れから守ってくれるため安心です。- 着脱が簡単なマグネット式のため、スマートフォンケースや会社のデスク、家の冷蔵庫などいろんな場所にお気に入りのチェキを貼って楽しめます。- Magsafe対応のスマートフォンにも取り付け可能。手軽にチェキを持ち運べ、お気に入りの写真を手元で楽しめます。- MagSafe対応スマートフォンケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。- フレーム部分はぷっくりとしたフォルムで、写真をかわいく引き立て、手触りも心地よいデザインです。- 大切なチェキを紛失しないよう、落下防止フラップカバーがついています。- 写真を保護する保護カバーつきです。※instax、instax mini、チェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。※MagSafeは、Apple inc.の登録商標または商標です。

カメラの落下を防止!コンパクトタイプのカメラに使えるハンドストラップ

- "instax"(チェキ)や"写ルンです"など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるハンドストラップです。※取り付け部の形状により使用できない場合があります。- 手首に掛けることで手から滑っても落ちにくく、カメラの落下を防げます。- いつでも手元にカメラを持つことができ、撮りたい瞬間を逃しません。- ロープ編みによる立体感が、日常のコーディネートにさりげない個性をプラス。シックな色合いでどんなカメラにも合わせやすいです。- しなやかで軽く、手首への負担が少ないため、長時間の撮影やお出かけにもぴったりです。※instax、instax mini 12、チェキ、写ルンですは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAY仕様!コンパクトタイプのカメラに使えるネックストラップ

- "instax"(チェキ)や"写ルンです"など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるネックストラップです。※取り付け部の形状により使用できない場合があります。- 首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。シーンやスタイルに合わせて使い分けでき、両手が自由になるため、撮影や荷物の持ち運びに便利です。- 首や肩に掛けられるため、バッグから取り出さずにすぐに撮影が可能。撮りたい瞬間を逃しません。- しなやかで軽く、肩や首への負担が少ないため、長時間の撮影やお出かけにもぴったりです。- 首や肩に掛けておけば、手から滑っても落ちないため落下防止になります。- 結び目やバックルを掴み、引っ張るだけでお好みの長さに調整できます。※instax、instax mini 12、チェキ、写ルンですは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。【IC-STSDKN】- ロープ編みによる立体感が、日常のコーディネートにさりげない個性をプラス。シックな色合いでどんなカメラにも合わせやすいです。【IC-STSDM12】- どんなファッションや動きにも馴染み、フィットするフラットタイプ。カラーバリエーションも豊富でコーディネートを自由に楽しめます。ロープ編みタイプ(IC-STSDKN)カラータイプ(IC-STSDM12)

