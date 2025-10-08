チェキを使うのがもっと楽しく便利になる!カメラケースや、フォトフレーム、ストラップなどのチェキアクセサリー 全21製品を新発売
エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、チェキをもっと便利に楽しむためのチェキ専用アクセサリー21製品を、10月中旬より新発売いたします。
Instax miniシリーズ(チェキ)やInstax mini 12(チェキ)に対応したカメラケースは、本体を傷やホコリからしっかり守り、ストラップ付きで持ち運びにも便利。大切な瞬間を逃さず、気軽に撮影をお楽しみいただけます。
お気に入りのチェキをいつでも身近に飾れるフォトフレームは、マグネットで簡単にスマートフォンなどに装着可能です。
また、コンパクトタイプのカメラに使えるハンドストラップやネックストラップは、ロープ編みタイプや豊富なカラーバリエーションのフラットタイプなど、日常のコーディネートにアクセントをプラス。しっかりと手にフィットし、落下防止にも役立ちます。
傷やホコリから守る!Instax miniシリーズ(チェキ)専用カメラケース
- instax miniシリーズ(チェキ)を収納できるカメラケースです。
※instax mini LiPlay(TM)には対応しません。
- ケースに収納することで、本体を傷やホコリから守ります。
- 撮ったチェキを収納できる、メッシュオープンポケットが付いています。
- 持ち運びに便利なストラップが付属しています。首や肩に掛けられるため、思い立ったらすぐに撮影。撮りたい瞬間を逃しません。
※instax、instax mini 、チェキ、instax mini LiPlayは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。
【IC-CCGPFLBK】
- フラットでなめらかな質感のソフトレザーを採用。幅広いファッションに合わせやすいシンプルなデザインです。
【IC-CCGPTXBK】
- クラシックで上質な風合いのソフトレザーを採用。シボ感のある素材がレトロな印象を演出し、幅広いスタイルに馴染みます。
フラットタイプ(IC-CCGPFLBK)
エンボスタイプ(IC-CCGPTXBK)
クリア素材で本体カラーが見えて可愛い!Instax mini 12(チェキ)専用カメラケース
- instax mini 12(チェキ)を収納できるカメラケースです。
- クリアタイプで、チェキ本体のカラーを活かしながら可愛く持ち運べます。エッジの部分はinstax mini 12(チェキ)シリーズ本体のカラーに合わせており、本体とのコーディネートも楽しめます。
- ケースに収納することで、本体を傷やホコリから守ります。
- カメラをケースから出さなくても、ケースフラップをめくるだけで撮影可能。持ち替えも少なく、軽快にシャッターが切れます。
- フラップはマグネットで簡単に着脱できます。
- 持ち運びに便利なストラップが付属しています。首や肩に掛けられるため、思い立ったらすぐに撮影。撮りたい瞬間を逃しません。
※instax、instax mini 12、チェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。
お気に入りのチェキをいつでも一緒に持ち歩ける!チェキ用フォトフレーム
- お気に入りのチェキをいつでも一緒に持ち歩けるフォトフレームです。
- Instax miniで撮ったチェキを収納でき、傷や汚れから守ってくれるため安心です。
- 着脱が簡単なマグネット式のため、スマートフォンケースや会社のデスク、家の冷蔵庫などいろんな場所にお気に入りのチェキを貼って楽しめます。
- Magsafe対応のスマートフォンにも取り付け可能。手軽にチェキを持ち運べ、お気に入りの写真を手元で楽しめます。
- MagSafe対応スマートフォンケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
- フレーム部分はぷっくりとしたフォルムで、写真をかわいく引き立て、手触りも心地よいデザインです。
- 大切なチェキを紛失しないよう、落下防止フラップカバーがついています。
- 写真を保護する保護カバーつきです。
※instax、instax mini、チェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。※MagSafeは、Apple inc.の登録商標または商標です。
カメラの落下を防止!コンパクトタイプのカメラに使えるハンドストラップ
- "instax"(チェキ)や"写ルンです"など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるハンドストラップです。
※取り付け部の形状により使用できない場合があります。
- 手首に掛けることで手から滑っても落ちにくく、カメラの落下を防げます。
- いつでも手元にカメラを持つことができ、撮りたい瞬間を逃しません。
- ロープ編みによる立体感が、日常のコーディネートにさりげない個性をプラス。シックな色合いでどんなカメラにも合わせやすいです。
- しなやかで軽く、手首への負担が少ないため、長時間の撮影やお出かけにもぴったりです。
※instax、instax mini 12、チェキ、写ルンですは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。
首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAY仕様!コンパクトタイプのカメラに使えるネックストラップ
- "instax"(チェキ)や"写ルンです"など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるネックストラップです。
※取り付け部の形状により使用できない場合があります。
- 首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。シーンやスタイルに合わせて使い分けでき、両手が自由になるため、撮影や荷物の持ち運びに便利です。
- 首や肩に掛けられるため、バッグから取り出さずにすぐに撮影が可能。撮りたい瞬間を逃しません。
- しなやかで軽く、肩や首への負担が少ないため、長時間の撮影やお出かけにもぴったりです。
- 首や肩に掛けておけば、手から滑っても落ちないため落下防止になります。
- 結び目やバックルを掴み、引っ張るだけでお好みの長さに調整できます。
※instax、instax mini 12、チェキ、写ルンですは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。
【IC-STSDKN】
- ロープ編みによる立体感が、日常のコーディネートにさりげない個性をプラス。シックな色合いでどんなカメラにも合わせやすいです。【IC-STSDM12】
- どんなファッションや動きにも馴染み、フィットするフラットタイプ。カラーバリエーションも豊富でコーディネートを自由に楽しめます。
ロープ編みタイプ(IC-STSDKN)
カラータイプ(IC-STSDM12)
製品詳細
＜Instax miniシリーズ(チェキ)用 カメラケース/フラット＞
型番：IC-CCGPFLBK
価格：\3,480（店頭実勢価格）\3,164（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/IC-CCGPFLBK.html
＜Instax miniシリーズ(チェキ)用 カメラケース/エンボス＞
型番：IC-CCGPTXBK
価格：\3,480（店頭実勢価格）\3,164（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/IC-CCGPTXBK.html
＜Instax mini 12用(チェキ) カメラケース/クリア/ブルー＞
型番：IC-CCM12BU
価格：\2,380（店頭実勢価格）\2,164（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/IC-CCM12BU.html
＜Instax mini 12用(チェキ) カメラケース/クリア/グリーン＞
型番：IC-CCM12GN
価格：\2,380（店頭実勢価格）\2,164（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/IC-CCM12GN.html
＜Instax mini 12用(チェキ) カメラケース/クリア/ピンク＞
型番：IC-CCM12PN
価格：\2,380（店頭実勢価格）\2,164（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/IC-CCM12PN.html
＜Instax mini 12用(チェキ) カメラケース/クリア/パープル＞
型番：IC-CCM12PU
価格：\2,380（店頭実勢価格）\2,164（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/IC-CCM12PU.html
＜Instax mini 12用(チェキ) カメラケース/クリア/ホワイト＞
型番：IC-CCM12WH
価格：\2,380（店頭実勢価格）\2,164（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/IC-CCM12WH.html
＜instax(チェキ)mini film用 マグネットフォトフレーム/ブラック＞
型番：IC-PCMGBK
価格：\1,980（店頭実勢価格）\1,800（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/IC-PCMGBK.html
＜instax(チェキ)mini film用 マグネットフォトフレーム/ブルー＞
型番：IC-PCMGBU
価格：\1,980（店頭実勢価格）\1,800（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/IC-PCMGBU.html
＜instax(チェキ)mini film用 マグネットフォトフレーム/パープル＞
型番：IC-PCMGPU
価格：\1,980（店頭実勢価格）\1,800（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/IC-PCMGPU.html
＜instax(チェキ)mini film用 マグネットフォトフレーム/ホワイト＞
型番：IC-PCMGWH
価格：\1,980（店頭実勢価格）\1,800（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/IC-PCMGWH.html
＜instax(チェキ)mini film用 マグネットフォトフレーム/イエロー＞
型番：IC-PCMGYL
価格：\1,980（店頭実勢価格）\1,800（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/IC-PCMGYL.html
＜instax(チェキ)miniシリーズ用 ハンドストラップ/ロープ編み/ブラック＞
型番：IC-STHKNBK
価格：\2,280（店頭実勢価格）\2,073（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/IC-STHKNBK.html
＜instax(チェキ)miniシリーズ用 ハンドストラップ/ロープ編み/ブラウン＞
型番：IC-STHKNBR
価格：\2,280（店頭実勢価格）\2,073（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/IC-STHKNBR.html
＜instax(チェキ)miniシリーズ用 ネックストラップ/ロープ編み/ブラック＞
型番：IC-STSDKNBK
価格：\2,780（店頭実勢価格）\2,527（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/IC-STSDKNBK.html
＜instax(チェキ)miniシリーズ用 ネックストラップ/ロープ編み/ブラウン＞
型番：IC-STSDKNBR
価格：\2,780（店頭実勢価格）\2,527（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/IC-STSDKNBR.html
＜instax(チェキ)miniシリーズ用 ネックストラップ/カラータイプ/ブルー＞
型番：IC-STSDM12BU
価格：\1,280（店頭実勢価格）\1,164（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/IC-STSDM12BU.html
＜instax(チェキ)miniシリーズ用 ネックストラップ/カラータイプ/グリーン＞
型番：IC-STSDM12GN
価格：\1,280（店頭実勢価格）\1,164（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/IC-STSDM12GN.html
＜instax(チェキ)miniシリーズ用 ネックストラップ/カラータイプ/ピンク＞
型番：IC-STSDM12PN
価格：\1,280（店頭実勢価格）\1,164（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/IC-STSDM12PN.html
＜instax(チェキ)miniシリーズ用 ネックストラップ/カラータイプ/パープル＞
型番：IC-STSDM12PU
価格：\1,280（店頭実勢価格）\1,164（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/IC-STSDM12PU.html
＜instax(チェキ)miniシリーズ用 ネックストラップ/カラータイプ/ホワイト＞
型番：IC-STSDM12WH
価格：\1,280（店頭実勢価格）\1,164（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/IC-STSDM12WH.html
詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。
https://www.elecom.co.jp/news/new/20251007-03/
ご購入はこちら
＜Instax mini 12用(チェキ) カメラケース/クリア/パープル＞
型番：IC-CCM12PU
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FS1JT4KZ/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FS1JT4KZ/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)
ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009457358/
エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550404303/
エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550404303.html
エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550404303.html
＜instax(チェキ)mini film用 マグネットフォトフレーム/ホワイト＞
型番：IC-PCMGWH
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSCMR68G/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSCMR68G/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)
ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009457374/
エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550404358/
エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550404358.html
エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550404358.html
＜instax(チェキ)miniシリーズ用 ネックストラップ/カラータイプ/ピンク＞
型番：IC-STSDM12PN
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FS1M43QV/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FS1M43QV/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)
ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009457366/
エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550404433/
エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550404433.html
エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550404433.html
企業情報
エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。
我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。
会社概要
会社名 ：エレコム株式会社
本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F
設立 ：昭和61年（1986年）5月
代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一