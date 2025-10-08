【KABEMONO】大切なあの子を見守る、やさしさをカタチに―KABEMONOから「ペットカメラシェルフ」新発売

株式会社MIYABI

2025年10月、木製インテリアを手がける壁掛け家具専門ブランド「KABEMONO」は、ペット見守りカメラを安全・快適に設置できる『ペットカメラシェルフ』を発売しました。

外出中でも、大切な家族の姿を“やさしく見守る”ための新しいアイテムです。

ペットカメラの「置きづらい問題」を、木のぬくもりで解決

ペットの様子を見守るために欠かせない見守りカメラ。

しかし、棚の上では視野が遮られ、床に置けばケーブルが邪魔になるなど、

意外と「ちょうどいい設置場所がない」という悩みが多くあります。

そんな小さな不便を、木のぬくもりでやさしく解決するのがKABEMONOのペットカメラシェルフ。

壁に取り付けるだけでカメラをしっかり支え、暮らしに溶け込むナチュラルデザインです。

暮らしに馴染む、ナチュラルデザイン

木製の棚がカメラの無機質さをやわらげ、

リビング・寝室・玄関など、どんなインテリアにも自然にマッチ。

まるで「見守る時間」そのものが、インテリアの一部になるようなデザインです。

可動式の底板で、視野調整も自由自在

底板が上下に動く構造により、カメラの角度を自由に調整可能。

ペットの足元や部屋の端など、見落としがちな“死角”をカバーできます。

天井に取り付けたり、大掛かりな工事をしなくても、

棚の高さを少し変えるだけで理想の視野が得られます。

お掃除ロボットもスイスイ。壁掛け設計で床スッキリ

壁面に固定するタイプのため、床がすっきり片付きます。

お掃除ロボットの邪魔にもならず、暮らしの快適さを損ないません。

“見守りの安心”と“日々の暮らしやすさ”を両立した設計です。

職人の手仕事が生み出す高品質な国産家具

KABEMONOの家具はすべて、国内で調達された厳選木材を使用。

家具職人の手で一つひとつ丁寧に仕上げられています。

経年とともに深まる木の表情も魅力のひとつ。

ペットとの時間を重ねながら、家具もまた味わいを増していきます。

壁掛けでも安心して使える専用アタッチメント付き

壁掛け設置に不安を感じる方にも安心してお使いいただけるよう、石膏ボード対応の専用アタッチメントを同梱しています。

取り付けはとても簡単。石膏壁専用のパーツを細いピンで固定するだけで、工具が苦手な方や女性でもスムーズに設置できます。専用工具「ピンプッシャー」も付属しているため、指を傷める心配もありません。

さらに、使用するピンは極細で、取り外した後も穴が目立たず、賃貸住宅でも安心。20kg（2Lペットボトル10本分）の耐荷重テストもクリアしており、重量のある骨壺でもしっかり支えられる設計です。

もちろん、置き型としてもご利用可能。お部屋の環境やライフスタイルに合わせて、設置方法を選べます。

見守る時間も、愛しい時間に

離れている時間も、あなたの“想い”はそばにあります。

カメラを通して見つめるそのまなざしが、

ペットにとって、何よりの安心になりますように。

KABEMONOの「ペットカメラシェルフ」は、

あなたと大切な家族を、今日もやさしくつなぎます。

KABEMONO（カベモノ）は、壁を活用した省スペース収納家具を専門に展開するブランドです。静岡の自社工場で長年にわたり高品質な家具を製造してきました。無垢材を使用した国産家具の製造にこだわり、シンプルでスタイリッシュなデザインと機能性を両立したアイテムを提供しています。

「暮らしをすっきり快適に」をテーマに、これからも日本の住空間に最適な収納家具をお届けしてまいります。

【KABEMONO公式サイト】

URL: https://miyabi-interior.shop-pro.jp/

【楽天市場ショップ】

URL: https://www.rakuten.ne.jp/gold/kg38b

【お問い合わせ先】

株式会社 MIYABI

〒422-8046

静岡県静岡市駿河区中島644-1

E-MAIL/ info-kg38b@miyabi-kobo.co.jp

TEL/ 054-260-7090

FAX/ 054-281-5978