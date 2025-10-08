鈴与(株)×(株)cosa×(福)静岡市社会福祉協議会　静岡駅前「KIDS PARK X（てん）」にて子育て支援イベントを開催しました

鈴与株式会社

鈴与株式会社（本社：静岡市清水区、代表取締役社長：鈴木 健一郎、以下：当社）と株式会社cosa（本社： 静岡市葵区、代表取締役：大井 一郎、以下：cosa）は、社会福祉法人 静岡市社会福祉協議会（以下、静岡市社協）と連携し、JR静岡駅北口にある複合商業ビルM20 3階の「KIDS PARK X（てん）」にて、子育て親子を対象にしたイベント「キッズパークてんにおいでよpresented by静岡市社協」を開催しました。

静岡市社協では、各地域における子育て支援の取り組みについての啓発や、親子の仲間づくりや憩いの場を提供することを目的に、地域の方と子育て親子を対象としたイベントなどを実施しています。その活動に当社およびcosaが賛同し、「KIDS PARK X（てん）」を会場として提供。当日は、子どもたちの成長を感じられる 「はいはい・よちよち・とことこレース」や、思い出を形に残せる「フォトコーナー」、親子で一緒に楽しめる 「工作コーナー」など親子で楽しめる企画を実施し、計73名の親子にご参加いただきました。

■ 開催概要

イベント名：キッズパークてんにおいでよpresented by静岡市社協

日時：2025年10月8日（水）10:00～11:30

会場：KIDS PARK X（てん）（静岡市葵区御幸町20番地「M20」3階）

対象：8か月～3歳9か月のお子さまと保護者（大人38人、子ども35人）

■ 主なプログラム

・はいはい・よちよち・とことこレース（年齢・月齢に合わせたレースを実施）

・親子で楽しめる工作コーナー

・Photoショットコーナー（壁面や衣装を使った写真撮影）

・あそびの会（手遊び・ふれあい遊び・リズム遊び・パネルシアターなど）

■ KIDS PARK X（てん）概要

・2024年11月に静岡駅北口にオープンした屋内型遊び場施設。

・0～12歳までが楽しめる遊び場とアフタースクール、月額制のスポーツ教室を展開。

■(株)cosa 担当者コメント

KIDS PARK X（てん）は、0歳～12歳までのお子さまが過ごせる全天候型の屋内型遊び場施設として、昨年11月にオープンしました。今回の連携イベントを通して、地域の皆さまに楽しんでいただく場をご提供できましたこと、施設としても大変嬉しく思っております。今後も子育て世代の皆さまがいつでも気軽に立ち寄れ、楽しんでいただける施設となるよう、さまざまな取り組みを行っていきます。

■(福)静岡市社会福祉協議会 担当者コメント

静岡市社会福祉協議会は、地域の方々と共に子育て中の親子が気軽に参加できる交流の場を提供しています。市内約70か所で月１回程度開催し、手遊びや季節のイベントを通して、参加者同士で子育て中の情報や悩みを共有しています。今後も地域で安心して子育てができるよう、企業さまのご協力をいただきながら、地域交流の場に参加いただく機会や子育て支援活動への理解促進の場をつくっていきます。