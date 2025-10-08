【入場無料】住まいの「夢」を叶えるプロが一堂に！ 沖縄県最大級の総合住宅展「第39回沖縄県トータルリビングショウ」10月17・18・19日開催
沖縄タイムス社（那覇市・瑞慶山秀彦社長）とタイムス住宅新聞社（那覇市・宮城栄作社長）は、沖縄県内最大級の総合住宅展「第39回沖縄県トータルリビングショウ」を、2025年10月17日（金）から19日（日）までの3日間、宜野湾市の沖縄コンベンションセンター展示棟・会議棟Bにて開催いたします。開場時間は午前10時～午後6時まで（最終日19日のみ午後5時）。
2024年開催、多くの出展ブースと来場者でにぎわう会場
今年は「住まい夢空間」をテーマに、新築・分譲住宅の情報から、暮らしを豊かにするリフォームやインテリアの最新製品、省エネ設備まで、住環境に関する企業が一堂に会します。ファイナンシャルプランナーによる無料の住宅ローン相談や、子ども向けの防災セミナー、家事代行のプロが教える掃除実践術など、多彩な講演会やワークショップも実施され、入場無料でご家族皆様でお楽しみいただけます。
トータルリビングショウのポスター
1.「家づくり」の夢を叶える！ 最新技術と専門家に会える3日間
今回のリビングショウには、ハウスメーカー、不動産、建築・工務、エネルギー、セキュリティー、エクステリアなど、家づくりと住環境のプロフェッショナルが出展します。
新築や分譲住宅をお考えの方には、メーカーによる最新のモデルハウス展示や、コンクリート住宅・木造住宅の最新情報、建築資材などが披露されます。
2. 暮らしを豊かにアップデート！ リフォーム・インテリアの最新情報
「家を建てる予定はないけれど、今の住まいを快適にしたい」という方にも、暮らしを豊かにするヒントが満載です。
出展社おすすめの住宅設備やリフォーム工事の相談ブース、さらに照明器具、カーテン、家具といったインテリア関連の最新トレンドも紹介されます。また、環境と家計に優しい太陽光発電システムや蓄電池といった、エネルギー関連の最新製品情報も揃い、住生活のアップデートを支援いたします。
電動工具を手に取って品定めする来場者
出展社の説明に来場者も真剣に聞き入る
3. 防災・マネー・お片付けの講演会・ワークショップ
会議棟Bでは、資金計画から防災、日常の家事まで、住まいに関する多様なテーマで講演会が2日間にわたり開催されます。いずれも参加無料です。（※参加は事前予約制です）
講演会・ワークショップの申し込みはこちらから↓
子どもも備える防災セミナー ＜＜ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNmc-Q1qnNZ94x8gyaY_yNmC3zmtcArAzJSPWElUocWyZLSg/viewform
10/18（土）時間：14：30～16：00場所：会議棟B２ 定員：50名 参加無料
住宅ローンの「キホン」セミナー ＜＜ :
https://n-questant.smktg.jp/public/seminar/view/148468
10/19（日）時間：10：30～12：00場所：会議棟B２ 定員：100名 参加無料
プロの技直伝！お片付けセミナー ＜＜ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddTdU6KQTvfInFxtrxMItxmDRElQX4KwXb6HL1MzrAou4RLg/viewform
10/19（日）時間：14：00～15：30場所：会議棟B２ 定員：100名 参加無料
4. 家族で楽しめる催しもたくさん
また、展示棟・東口・西口では木工教室や、卵のつかみ取り、多肉植物の寄せ植え講座、インテリア模型作りといった体験型のワークショップが併催されるほか、キッチンカーフェア、青果販売などもあり、ご家族で一日中楽しめます。
カッティングボード作り
参加費：2,000円
各部定員：10名
(1)10/18(土)10:30~11:30
(2)10/18(土)15:30~16:30
(3)10/19(日)13:30~14:30
★スパイスラックもあります
お申し込みはこちら ＜＜ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCcW-0eqR4qjDL4mB6XDxxESW4FexdEdCPhR7AMHvWWu68Vw/viewform
リメイク鉢で多肉植物の寄せ植え
参加費：1,700円
各部定員：12名
(1)10/18(土)11:00~12:00
(2)10/18(土)15:30~16:30
(3)10/19(日)11:00~12:00
★タブロー寄せ植えもあります
お申し込みはこちら ＜＜ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK6BjH3DCRwU5ynMOZSLk_SFJK65y3puB3sWGAVRTWVveElg/viewform
IDA学生と作るインテリア模型
参加費：300円
各部定員：8名
対象：小学生以上
10/18(土)・19(日)
(1)10:30~11:00 (2)13:00~13:30
(3)14:30~15:00 (4)16:00~16:30
お申し込みはこちら ＜＜ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduD14VNQgRD9v_CTOzOV78wjth6AldE-ArlbUnZVY52bZLOA/viewform
新鮮野菜販売と卵のつかみ取りも
新鮮野菜の販売（３日間とも売り切れ次第終了）と、卵のつかみ取りコーナーもあります。
新鮮野菜を販売※イメージ画像
大人気の卵つかみ取り※イメージ画像
お問い合わせ
【トータルリビングショウ事務局】
タイムスアドネクスト(https://times-adnext.co.jp/)
住所：〒900-0015 那覇市久茂地２丁目２番２号（タイムスビル10階）
TEL：098-869-5446（平日10:00~18:00）
※開催期間中：080-8893-9429（金・土曜10:00~18:00/日曜10:00~17:00）
主催：沖縄タイムス社(https://www.okinawatimes.co.jp/)、タイムス住宅新聞社(https://sumai.okinawatimes.co.jp/)
後援：内閣府沖縄総合事務局、沖縄県、宜野湾市ほか
協力：県建築士事務所協会、県建築士会、県建設業協会ほか
ＨＰ：https://www.total-livingshow.com/ （過去の詳細もご覧になれます）