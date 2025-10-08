『店番のスピス』POP UP STORE が東京駅一番街 東京キャラクターストリート G階段下ワゴンで開催！

株式会社KThingS


さまざまなキャラクターグッズを企画・販売している株式会社KThingS（東京都中央区）は、東京駅一番街 東京キャラクターストリート G階段下ワゴンにて 『店番のスピス』POP UP STOREを2025年10月10日（金）～2025年10月16日（木）の期間で開催いたします。


店番のスピス　商品ラインナップ




■店番のスピスむにゅぐるみ BC駅長　価格：各1,650円(税込)




■店番のスピスプリント巾着駅長　価格：880円(税込)
■店番のスピスエコバッグ駅長　価格：1,760円(税込)
■店番のスピスダイカットクッション駅長　価格：2,750円(税込)




■店番のスピスダイカットステッカー駅長　価格：385円(税込)
■店番のスピス缶バッジ駅長　価格：440円(税込)
■店番のスピスクリアカード駅長　価格：220円(税込)
■店番のスピス２連アクリルキーホルダー駅長　価格：880円(税込)




その他商品



■店番のスピスクリアファイル駅長　価格：495円(税込)
■店番のスピスハンドタオル駅長　価格：660円(税込)
■店番のスピスマグカップ駅長　価格：1,980円(税込)



ノベルティ情報



嬉しい購入特典もお楽しみいただけます。



【ノベルティ】配布条件


税込2,000円お買い上げ毎にポストカード(5種)をランダムで1枚プレゼント！



例)税込6,000円購入した場合、ポストカードをランダムで3枚プレゼント


※レジでの精算を分けることはできません。
※レシートの合算不可となります。
※ノベルティはなくなり次第終了とさせていただきます。





『店番のスピス』POP UP STORE 情報



【東京キャラクターストリート G階段下ワゴン】


『店番のスピス』オンライン販売情報



『店番のスピス』の販売商品は、東京駅キャラクターストリート オンラインプラザでも購入いただけます！


<本件に関するお問い合わせ先>



会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）


所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F


事業内容：生活雑貨、インテリア用品、ステーショナリーグッズ、携帯小物、バッグ、服飾雑貨、衣料品、アクセサリー、スキンケア用品、食品、酒類、アンティーク家具・雑貨の販売