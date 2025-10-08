『店番のスピス』POP UP STORE が東京駅一番街 東京キャラクターストリート G階段下ワゴンで開催！

株式会社KThingS

さまざまなキャラクターグッズを企画・販売している株式会社KThingS（東京都中央区）は、東京駅一番街 東京キャラクターストリート G階段下ワゴンにて 『店番のスピス』POP UP STOREを2025年10月10日（金）～2025年10月16日（木）の期間で開催いたします。

詳細はこちら→https://munyugurumi.jp/news/detail/396

店番のスピス 商品ラインナップ



■店番のスピスむにゅぐるみ BC駅長 価格：各1,650円(税込)

■店番のスピスプリント巾着駅長 価格：880円(税込)

■店番のスピスエコバッグ駅長 価格：1,760円(税込)

■店番のスピスダイカットクッション駅長 価格：2,750円(税込)

■店番のスピスダイカットステッカー駅長 価格：385円(税込)

■店番のスピス缶バッジ駅長 価格：440円(税込)

■店番のスピスクリアカード駅長 価格：220円(税込)

■店番のスピス２連アクリルキーホルダー駅長 価格：880円(税込)

その他商品

■店番のスピスクリアファイル駅長 価格：495円(税込)

■店番のスピスハンドタオル駅長 価格：660円(税込)

■店番のスピスマグカップ駅長 価格：1,980円(税込)

ノベルティ情報

嬉しい購入特典もお楽しみいただけます。

【ノベルティ】配布条件

税込2,000円お買い上げ毎にポストカード(5種)をランダムで1枚プレゼント！

例)税込6,000円購入した場合、ポストカードをランダムで3枚プレゼント

※レジでの精算を分けることはできません。

※レシートの合算不可となります。

※ノベルティはなくなり次第終了とさせていただきます。

『店番のスピス』POP UP STORE 情報

【東京キャラクターストリート G階段下ワゴン】

『店番のスピス』オンライン販売情報

『店番のスピス』の販売商品は、東京駅キャラクターストリート オンラインプラザでも購入いただけます！

<本件に関するお問い合わせ先>

会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）

所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F

事業内容：生活雑貨、インテリア用品、ステーショナリーグッズ、携帯小物、バッグ、服飾雑貨、衣料品、アクセサリー、スキンケア用品、食品、酒類、アンティーク家具・雑貨の販売