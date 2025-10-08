【牛角焼肉食堂】熊本県２店舗目「サクラマチ熊本店」10/10(金)オープン　





牛角焼肉食堂 について

「牛角焼肉食堂」は、店内カットの新鮮なお肉を熱々の鉄板でご提供する「鉄板焼肉定食」と、焼肉の旨みを余すところなく盛り込んだ「焼肉丼」の専門店です。

ホルモン・ハラミ・豚タンを使用した焼肉店ならではの定食の他、牛角で人気の「梅しそ冷麺」「石鍋豆富チゲ」など幅広いラインナップをご提供しており、気軽にリーズナブルな価格で焼肉気分をお楽しみいただけます。