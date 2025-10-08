『ピアプロキャラクターズ』より、【フラワー*レトロルック】をテーマにした描き下ろしイラスト使用のオリジナルグッズと、お花のワークショップを楽しめる体験型POP UP SHOPが開催決定！

Anique株式会社

Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、『ピアプロキャラクターズ』よ り、【フラワー*レトロルック】をテーマにした新規描き下ろしイラスト使用のカラフルなオリジナルグ ッズと、体験型ワークショップを楽しめるPOP UP SHOPを開催いたします。

イラストレーター：フカヒレ氏 描き下ろしのレトロルックに身を包んだピアプロキャラクターズの新商品を販売するほか、新宿マルイ会場ではミニフラワースタンドの参加型ワークショップも開催いたします。

さらにECサイト「Aniqueショップ」で事後通販の実施や、海外での商品販売も予定しております。

イベント概要

日本[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/215_1_e1d59b827e033bc5e840e1d0fe31f268.jpg?v=202510080856 ]

新宿会場 初日の入場予約についてはこちら :https://miku-flower.anique.jp

上海[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/215_2_216d34ca9ae9a4b5c5263d4002ebb38c.jpg?v=202510080856 ]北京[表3: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/215_3_b050876d3242aab6a83e94f098524084.jpg?v=202510080856 ]

中国线上贩售信息

新規描き下ろしオリジナルグッズ

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/215_4_98cdfffb147e08d952cd0e5462cfa6d1.jpg?v=202510080856 ]

イラストレーター：フカヒレ氏／ARMY氏 新規描き下ろしイラスト使用の商品を販売いたします。

ARアニメーションが楽しめる卓上サイズの特製ミニフラワースタンドなど、お花×ギンガムチェック柄をベースにしたカラフルな商品を多数ご用意いたしました。

色とりどりの色合いとお花がマッチする、楽しさあふれるアイテム群をお楽しみください。

一部グッズ紹介ミニフラワースタンドCD風かさねるアクリルキーホルダーマルチクリアポーチ / トレーディングジュエル缶バッジ / ハーバリウムボールペン / ポーチクリアボトル / アクリルコースターマルチラバーマット手のひらアクリルスタンドクリアファイル / ミニ色紙アクリルスタンド / 手のひらアクリルスタンド / ミニフラワースタンド

【会場限定】ミニフラワースタンドワークショップ

「ミニフラワースタンド」をあなたの手で作るワークショップをマルイ新宿会場限定で開催！

おうちで手軽に楽しめる、AR機能付きのフラワースタンドです。

ゲーム・ライブイベントの鑑賞などにもピッタリな、お部屋を華やかに彩るフラワーギフト。

スマートフォンやPCと並べて楽しめる卓上サイズながら、豪華なボリュームにより存在感を放ちます。

キャラクターカラーのフラワーアレンジメントを中心に、バルーンやキャラクターアクリルパーツで華やかに仕上げました。

ワークショップ ver.では、お気に入りのキャラクターを選んで、組み立てや各パーツの配置などをアレンジでき、完成したフラワースタンドはお持ち帰りいただけます。

メッセージカードやバルーン、参加特典のミニフォトショット等にあなただけの創作を書き込むことができます。

※製品版のミニフラワースタンドとは花材や一部使用資材が異なります

※キャラクターアクリルパーツやメッセージカード、キャラクターカラーの資材等は製品版と共通になります

※どのキャラクターを選んでも花材はワークショップ限定の固定花材になります

※花材にはアーティフィシャルフラワーを使用します

※ワークショップver.も製品版同様のAR機能が付属します

※AR機能をお楽しみいただくにはスマートフォン上でTikTokアプリのインストールが必要になります

ワークショップ参加特典

ワークショップ参加特典として、選んだキャラクターの「ミニフォトショット（全6種）」も1枚プレゼント！

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/215_5_7b7afebc4260bb6e2230039c1633b40b.jpg?v=202510080856 ]

※希望者が1日の想定枠数を超える場合は、整理券や抽選対応など制限を設ける場合がございます

※予定枠数に達し次第受付を終了する場合がございます

ワークショップの予約はこちら :https://miku-flower.anique.jp

piaproの壁 inマルイ

会場内に『piaproの壁 inマルイ』が登場します。

カラーペンを使って、メッセージやイラストを自由に創作いただけます。

フォトスポット

会場には新規描き下ろしイラストを使用した、ピアプロキャラクターズ6人の等身大パネル等のフォトスポットが登場いたします。

レトロポップな初音ミクたちと一緒に記念撮影をお楽しみいただけます。

購入特典 イベントver.購入特典 オンライン通販ver.

開催期間中、対象商品を2,200円（税込）お買い上げごとにランダムで【オリジナル ブロマイド (全6種)】を1枚プレゼントいたします。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります

※特典は別の方法で再配布する可能性がございます

※イベント会場と事後通販で絵柄が異なります

※ワークショップ参加費は購入特典の付与金額計算からは対象外となります

オリジナルブロマイド プレゼントキャンペーン

下記の条件を満たすと「オリジナルブロマイド イベント ver.（全6種）コンプリートセット」が抽選で5名様に当たる、プレゼントキャンペーンを開催！

１.Anique公式Xアカウント【@anique_jp(https://x.com/anique_jp)】をフォロー

２.投稿の画像をタップ

３.気になるグッズ名をpost

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/215_6_b0097f8a8e8120bf184d088441324f52.jpg?v=202510080856 ]

【参加上の注意】

※応募にはXのアカウントが必要です

※投稿の設定を非公開にされている方は、プレゼントの対象外となります

※キャンペーン期間外の応募は、抽選の対象外となります

【参加条件】

・日本にお住まいの方

・Xの投稿の設定を、全体公開にしていること

【注意事項】

※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます

※プレゼントは、予告なしに変更させていただく場合がございます

※当キャンペーンは、X社とは関係ございません

piapro（ピアプロ）とは？

『ピアプロ』は、ネットに分散しているクリエイター同士がお互いの得意なコンテンツ（音楽、歌詞、イラストなど）を投稿し合い、協業して、新たなコンテンツを生むための"創造の場"を提供するサイトです。

https://piapro.jp

初音ミクとは？

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。

大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。

「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

著作権表記

Art by フカヒレ / ARMY (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

会社概要

商号 ：Anique株式会社

代表者 ：代表取締役 笠井高秀

事業内容：インターネットサービス「Anique」

リンク一覧（Anique）

コーポレートサイト： https://anique.jp/

ECショップ「Anique Shop」： https://go.anique.jp/WG8cvcFUuk

X（Twitter）： https://x.com/anique_jp

商品のグッズ化・企画をご検討される企業・クリエイターの方、また本件に関するお問い合わせ先

企業名：Anique株式会社

コーポレートサイト： https://anique.jp/

お問い合わせフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaBr0za7l9tGfKvS1wmlZHNyZiZaof6c_6FOuS_-fYRz0KQ/viewform