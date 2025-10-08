【北海道・弟子屈町】持続可能な観光の国際基準を学ぶ「GSTC公認トレーニングin弟子屈町」を開催
一般社団法人 摩周湖観光協会
一般社団法人摩周湖観光協会（会長：渡辺 隆幸）は、持続可能な観光に関する国際基準を学ぶ研修会を開催します。国際基準の考え方や実践方法など、普段の仕事や暮らしにも活かせるSDGｓの視点が詰まった３日間の短期集中研修です。参加者には「ＧＳＴＣ（世界持続可能観光協議会）」より修了書が交付されます。
※本事業は（公社）北海道観光機構「令和7年度 伴走支援型観光地域力推進事業」の支援を受けていま
す。
日 程：２０２５年１０月２７日（月）～１０月２９日（水）
会 場：摩周観光文化センター 視聴覚室
弟子屈町摩周３丁目３番１号 015-482-1811
対 象：持続可能な観光の地域づくり、経営、商品造成などに関心があり、３日間を通して研修に
参加可能な方
費 用：無料
定 員：２５人
講 師：荒井 一洋 氏（ＧＳＴＣ公認トレーナー）
申し込み方法：下記ＵＲＬより１０月１３日（月）までにご登録ください。
開催地：teshikaga／コース番号：ＳＴＪ-2510ＴＥ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXTeHxmzLuRvj2Uzt-e-JBlj1Kw55qNw4bWdSijf53YdaHIA/viewform
