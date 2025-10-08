国産ウイスキーとブランデーを掛け合わせたレモンサワー「黄金比のクラフトレモンサワー」を販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、「黄金比のクラフトレモンサワー」を、2025年10月8日（水）17:00より抽選販売を開始します。（https://kurand.jp/pages/goldenratio-craftlemonsour）

「黄金比のクラフトレモンサワー」について

「黄金比のクラフトレモンサワー」は、レモンの果皮をじっくりと浸漬させたリキュールをベースに、国産ウイスキー、そしてブランデーを掛け合わせたワンランク上のレモンサワーです。味わいを調整する「ブレンダー」と呼ばれる職人が、3つの原酒を少しずつ調合しながら、その仕上がりをじっくりと吟味し、3種が調和したバランスのよい味わい目指し、「ブランデー23％：ウイスキー20％：レモンリキュール57％」の黄金比 に辿り着きました。

「黄金比のクラフトレモンサワー」の味わい

レモンサワーに欠かせない「爽快感」と「甘酸っぱさ」、そして上質さを生み出す「深み」という3つの要素の黄金比を探求しました。はじめに訪れる生のレモンの皮由来の香りで、まずはナチュラルで上質な「爽やかさ」を表現しています。レモンサワーの核となる「甘酸っぱさ」は、ジュワっと果汁感あふれる酸味をベースに、ほんのりと加えた柔らかな砂糖の甘みで、飲みやすいバランスを追求しました。そして、ブランデーやウイスキーらしい樽感と深みのある香味を加えることで、唯一無二の複雑で重厚感のあるレモンサワーに仕上がっています。

商品詳細

【黄金比のクラフトレモンサワー】

◯ジャンル：プレミアムサワーベース

◯アルコール度数：25％

◯内容量：500ml

◯原材料：レモン果汁（イタリア産）、砂糖、醸造アルコール、レモン果皮浸漬酒、ブランデー、ライスウイスキー／酸味料（クエン酸）、香料

◯製造元：中野BC（和歌山県）

◯販売価格：6,990円（税込）

酒蔵について

＜中野BC（和歌山県）＞

梅の一大産地である和歌山で酒造りを行う中野BC。身近にある南高梅をはじめとする梅を使い梅酒造りにも力を注いでいます。その梅酒の評価は大変高く、日本一を競う『天満天神梅酒大会』で初代梅酒コンテスト1位を獲得するほど。飲み手が求める「美味しい」と真摯に向き合いながら、付加価値のあるモノづくりを目指す中野BCは、磨き上げられた技術で、たくさんの飲み手を魅了するワンランク上の酒造りを追求しています。

<受賞歴＞

・インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション（IWSC） 銅賞

・第11回リヨン・インターナショナル・コンクール 金賞（2年連続）

・モンドセレクション2018 金賞

・全国梅酒品評会2021 銀賞、銅賞

抽選販売について

◯商品：黄金比のクラフトレモンサワー

◯販売価格：6,990円（税込）

◯応募期間：2025年10月8日（水）17:00～10月22日（水）13:00

◯当選連絡：2025年10月22日（水）以降

◯配送時期：2025年11月下旬以降順次発送予定

◯特設サイト：https://kurand.jp/pages/goldenratio-craftlemonsour

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp