Alain MikliとRay-Banがコラボレーションコレクションを発表

異なる個性を持つ2つのブランド、アランミクリ（Alain Mikli）とレイバン（Ray-Ban）が、共通のビジョンのもとに融合。アイウェア界の反逆者同士が出会い、予想外のものが生まれました。2025秋冬限定カプセルコレクションが、パリファッションウィーク期間中に発表されました。

1990年代後半に誕生したこの希少なコラボレーションが、よりシャープに、より大胆に、そしてより鮮烈に復活。伝説的なシルエットを再解釈し、アランミクリのアヴァンギャルドな挑戦精神とレイバンのタイムレスな伝統、そしてポップカルチャーの象徴性が融合した、まったく新しいオリジナルデザインがラインアップ。

各フレームは、対立する要素の衝突から生まれた芸術作品。カオスと秩序、反骨と伝統、デザインと破壊が交錯しながらも、ひとつのストーリーとして見事に調和しています。アランミクリならではの大胆なカラーリングと、恐れを知らないシルエットが、クリエイティブな緊張感を宿します。

そして今回初めて、レイバンのロゴが鮮烈なレッドで登場。世界を違った視点で見ることを恐れない人々のために生まれた、このコラボレーションの象徴です。

ふたつのレジェンドが紡ぐ、ひとつの物語。

それは、いつもの景色を独自の視点で見る人々のために。

