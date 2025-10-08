開店30周年記念ワインテイスティング会を開催～スパークリングワインの奥深さと魅力に触れる、特別なひととき～北海道ワイン（株）直営店「おたるワインギャラリー」
北海道ワイン株式会社（本社：北海道小樽市、以下 当社）は、本社に併設する直営店「おたるワインギャラリー」の開店30周年*を記念し、見て・聞いて・味わって--スパークリングワインの奥深さと楽しさを体感する特別なテイスティングイベントを開催いたします。
＊「おたるワインギャラリー」は1995年（平成7年）9月に開店いたしました
瓶内二次発酵スパークリングの世界に浸る一日。約30種類のワインテイスティング体験も
当社では、2016年から本格的な伝統製法によるスパークリングワインの製造を開始し、フランスで確立された瓶内二次発酵の製法に則り、忠実に実践してまいりました。また、醸造方法は、現地シャンパーニュメゾンの技術者から直接指導を受けたものであり、確かな理論と経験に基づくものです。
今回のテイスティング会では、その技術に基づいた瓶内二次発酵スパークリングワインの製造実演と解説を行い、複数のスパークリングワインの飲み比べ体験をしていただきます。
当日は12月発売の新商品を先行お披露目。現在販売中の瓶内二次発酵スパークリングワインのほか、9月新発売した「ケルナー」「ゲヴュルツトラミネール」（ともに炭酸ガス注入方式）2種も含め、合計7種類のスパークリングワインをお楽しみいただけます。
実演では、当社醸造責任者の河西由喜が、ゲストの皆さまの目前で「デゴルジュマン（滓抜き）」を行います。さらに、ドサージュ（「門出のリキュール」による糖分調整）を施したワインと、甘味を加えないノン・ドサージュとの飲み比べを通じて、瓶内二次発酵製法が織りなす“泡の世界”、そして冷涼な北海道のテロワールが育む、繊細で気品あふれるスパークリングの魅力を存分にお楽しみいただけます。
北海道ワイン株式会社 醸造責任者の河西由喜
また当日は、スパークリングを含む約30種類の厳選ワインをラインアップ。
地元・小樽の人気イタリアン「オステリア・イル・ぴあっと・ヌォーボ」による、特製ペアリングおつまみもご用意いたします。
多彩なワインとともに、味わいのハーモニーをお楽しみください。
■ イベント概要
開催日：2025年11月22日（土）
時間：
（一般）第一部 13:20～16:10＊
（一般）第二部 16:40～19:30＊
＊各回の開始・終了時間は送迎バス集合時間です
定員：各回40名
会場：おたるワインギャラリー
（北海道小樽市朝里川温泉1丁目130番地）
料金：お一人様 6,600円（税込）
無料送迎付き 小樽市内（集合場所）と「おたるワインギャラリー」間を往復送迎いたします。
集合場所：北海道新聞 小樽支社ビル前
（小樽市稲穂2丁目8-4）
■ プログラム内容
- 醸造責任者 河西由喜による「瓶内二次発酵スパークリング」製法解説
- デゴルジュマン（滓抜き）実演
- ドサージュ（「門出のリキュール」による糖分調整）＆ノン・ドサージュ比較試飲
- スタッフによる特別ワイナリーツアー
- 自社直轄農場「鶴沼ワイナリー」の四季を描く4K映像上映
- 約30種類のワインテイスティング
- 地元小樽の人気イタリアン「オステリア・イル・ぴあっと・ヌォーボ」による特製ペアリングおつまみの提供
■ お申し込み
参加は事前予約制です。
詳細・お申し込みは、掲載のQRコードまたは当社公式サイト内の「News(https://www.hokkaidowine.com/news/winegallery30th2025/)」ページからもご利用いただけます。
【QRコード】ご希望の時間帯を選んでお申込みください
一般（第一部）13:20～16:10
一般（第二部）16:40～19:30
★PC等からはこちらをご利用ください。
リンク先「北海道ワイン ワイナリーツアー予約専用サイト」（リザエン）
一般（第一部） https://hokkaidowine.rsvsys.jp/reservations/subject/8797(https://hokkaidowine.rsvsys.jp/reservations/subject/8797)
一般（第二部） https://hokkaidowine.rsvsys.jp/reservations/subject/8799(https://hokkaidowine.rsvsys.jp/reservations/subject/8799)
【北海道ワイン（株）公式サイト「News」】
開店30周年記念ワインテイスティング会のご案内
https://www.hokkaidowine.com/news/winegallery30th2025/(https://www.hokkaidowine.com/news/winegallery30th2025/)
■お問い合わせ
電話お問合せ先：北海道ワイン（株）直営店「 おたるワインギャラリー」
TEL：0134-34-2187
※本イベントでは多種のワインをお楽しみいただけますが、体調に十分ご留意のうえ、節度をもってご参加ください。
＜お酒は20歳から＞