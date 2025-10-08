〈MONCLER〉ポップアップストアをトゥモローランド各店で開催｜10月9日(木)～順次スタート

株式会社 トゥモローランド


2025年10月9日（木）より、〈MONCLER（モンクレール）〉のポップアップストアが、


トゥモローランド ルクア大阪店、札幌ステラプレイス店、京都BAL店にて順次開催されます。



期間中は定番のダウンジャケットをはじめ、通常展開のないアウターも豊富にラインアップ。


プレミアムダウンブランドの世界観を体感できる特別な機会です。




MONCLER BESSETTES ショートダウンジャケット\276,100

MONCLER GENCAY ショートダウンジャケット\218,900


MONCLER MARNE ショートダウンジャケット\433,400

MONCLER MAUVEZIN ショートダウンジャケット\211,200


MONCLER BRIDOIRE BOMBER ダウンジャケット\293,700

MONCLER LAERTE LONG PARKA\243,100

ABOUT｜MONCLER（モンクレール）
レネ・ラミヨンとアンドレ・バンサンが1952年、フランス・グルノーブル郊外のモネステ・ド・クレァモン(Monestier de Clermont)にて設立したブランド。
もともとはテントやシェラフ、ウェアといった登山家のための装備を手掛ける企業だった。
ダウンウェアの原型は工場で働くスタッフの防寒用に作製した手足を出せるシェラフから生まれた。
現在では高品質に加えファッション性の強いブランド展開をしており、プレミアムダウンウェアとしての地位を確立し、ヨーロッパをはじめとする世界中の人々の支持を得ている。



［開催店舗・期間］
10月9日（木）～10月19日（日）
トゥモローランド ルクア大阪店


大阪府大阪市北区梅田3-1-3 LUCUA 4F
@tomorrowland_osaka(https://www.instagram.com/tomorrowland_osaka/?hl=ja)

10月15日（水）～10月26日（日）
トゥモローランド 札幌ステラプレイス店


北海道札幌市中央区北5条西2-5 JRタワー札幌ステラプレイス 1Ｆ
@tomorrowland_sapporo(https://www.instagram.com/tomorrowland_sapporo/?hl=ja)

10月30日（木）～11月13日（木）
トゥモローランド 京都BAL店


京都府京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251 京都BAL 2F
@tomorrowland_kyoto(https://www.instagram.com/tomorrowland_kyoto/)