【宗像フェス2025】「世界遺産応援協賛」募集中！LIVEを特別ゾーンで観覧できる「世界遺産応援プレミアムゾーン」へご招待！

インプレッション株式会社2017年に世界遺産登録 『神宿る島』沖ノ島

海に面する福岡県は、古代より海洋と深い結びつきがあります。

昨今、世界的問題でもある海洋プラスチックの問題など、世界遺産である沖ノ島を取り巻く環境問題は深刻化しています。

「宗像フェス」は、ただ野外フェスとして音楽を楽しむだけでなく、エンターテイメントを通じて環境問題に取り組むなど、福岡県を代表するような環境保護活動を行って参りました。今後も市民の皆様の環境に関する意識を醸成し、これらの貴重な自然を守っていきたいと考えております。

そこで、世代を超えて音楽フェスだからこそできる環境保全活動を継続していくために、2025宗像フェスでは皆様から世界遺産応援協賛金を募り、協賛金の一部を福岡県へ寄付させていただくという企画を実施することとなりました。その協賛金は宗像の海をはじめとする豊かな自然を守る活動へ貢献するために使わせていただきます。

なお、協賛いただいた方にはアーティストに近い場所でLIVEを観覧できる「世界遺産応援プレミアムゾーン」へご招待させていただきますので宗像フェスを存分にお楽しみ下さい。

皆様からのご支援・ご協力をどうぞよろしくお願いします。

宗像フェス世界遺産応援協賛について :https://munafes.jp/premium-zone/

返礼内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129941/table/28_1_6410eef49fea13f214921310aa7c2c00.jpg?v=202510080527 ]

■世界遺産応援協賛金額：60,000円

世界遺産応援プレミアムゾーン1名ご招待

■世界遺産応援協賛金額：100,000円

世界遺産応援プレミアムゾーン２名ご招待

世界遺産応援プレミアムゾーンとは？

※世界遺産応援プレミアムゾーンのイメージ

テーブル椅子が準備された宗像フェスをゆったりと楽しめる特別なエリアとなります。

・優先入場

・クロークサービス無料

・ソフトドリンク飲み放題（有料メニュー：シャンパン,他）

・ステージ前方の特別観覧ゾーンにいつでも移動可能

・宗像フェスオフィシャルグッズ付き

・会場隣接の専用駐車場一台分

【共通提供内容】

・宗像フェス協賛エリア招待。

・宗像フェス会場内大型ビジョンにお名前掲載（ニックネーム、匿名可）

・主催者からのお礼のメッセージ

※詳細については、別途主催者よりメールで連絡致します。

Moet & Chandon-モエ・エ・シャンドン-によるシャンパン他のサービス【有料】

個人協賛はこちら :https://munafes.jp/premium-zone/※画像はイメージです※画像はイメージです

イベント当日は、世界遺産応援プレミアムゾーン限定でオフィシャルパートナー「Moet & Chandon-モエ・エ・シャンドン―」が会場を豪華に演出し、シャンパン他のアルコールも準備いたしております（モエによるドリンク提供は有料となります）。 ラグジュアリーな特別空間で最高の音楽を聴きながら、至福のひとときをお過ごしください。

■豪華出演アーティスト

11月1日（土）

Aile The Shota／華原朋美／氣志團／Crystal Kay／#KTCHAN／SCANDAL／7ORDER／ばってん少女隊／BALLISTIK BOYZ

【MC】立山律子／「宗像市観光大使」むなかったん

１１月２日（日）

IS:SUE／Chara／DOBERMAN INFINITY／ハジ→／MA55IVE THE RAMPAGE／MAZZEL／REIKO

【MC】立山律子／「宗像市観光大使」上田理子 from ばってん少女隊

★一般チケット好評販売中★

お得なTシャツ付や、ピクニックゾーンで使えるレジャーシート付などフェスを楽しむグッズ付きチケットも一緒に販売しています！

■フェス飯大集合★FOODエリア店舗・メニュー公開

チケット購入はこちら :https://munafes.jp/#ticket

フェスを一層楽しむために欠かせない「フェス飯」のご紹介です！あったか美味しいたこ焼き、焼きそば、カレーパン★冷たいジェラードにソフトクリームと選びきれないほど充実！LIVEの合間にフェス飯グルメを堪能して満喫しましょう♪

■アーティストにお花を贈ろう！「FLOWER SMILE PROJECT」

FOODエリアはこちら :https://munafes.jp/food/※装花はイメージです。季節などによって花の種類等が変わりますのでご了承下さい。

アーティストにお花を贈ろう企画！お花には名前や30文字までのメッセージを送れます。

購入するお花は、地域のお花屋さんに発注し地域経済に貢献、ライブが終った後は地域の幼稚園の子ども達へ綺麗なままお届けし、子供たちの笑顔となる企画です！皆さま応援お願いします。

売上の一部は、宗像の世界遺産の環境保全活動のため福岡県に寄付されます。

■シャトルバス＆有料駐車場のご案内

お花の購入はこちら :https://munafes.jp/flower-smile/

シャトルバス往復チケットのご案内

・【臨時運行】JR東郷駅（会場最寄り駅）⇔宗像ユリックス

・【60席限定】博多駅⇔天神（経由）⇔宗像ユリックス

東郷駅から会場へのバス移動は必ずシャトルバス往復チケットでお越しください

※市営バスは便数が少ないためご利用はご遠慮ください

【台数限定】有料駐車場のご案内（※無くなり次第販売終了）

・会場隣接の宗像フェス特設プレミアム駐車場

※宗像ユリックスの一般駐車場はご利用になれませんので、お車でお越しの方はこの有料駐車券が必要です

■オリジナルTシャツ 好評発売中！

購入方法・料金等の詳細はこちら :https://munafes.jp/access/

オリジナルTシャツ付チケットも販売中！

通常4,800円のオフィシャルTシャツがチケットとの同時購入に限り3,800円で買えます！

【オリジナルTシャツA】オフィシャルTシャツ Designed by SIMON

福岡を拠点に活動するイラストレーター「SIMON」が手掛ける、お馴染みのキャラクター「エイリアンちゃん」を、今回宗像フェス版にアレンジ！

【オリジナルTシャツB】宗像のテンちゃんコラボデザイン

宗像でお馴染みの「宗像のテンちゃん」が宗像フェスとコラボ！宗像フェスだけのオリジナルTシャツをデザインしてくれました。

■巨大パネルで描くライブペイント

Tシャツ購入はこちら :https://munafes.jp/goods/

なんと、フェス当日にはオフィシャルTシャツのデザインを手掛けたSIMONさん本人が、巨大パネルで描くライブペイントも開催されますので、是非お見逃しなく！

■九州が誇る花火師「Wakino Art Factory」の世界屈指の技術と豪華アーティスト楽曲との芸術音楽花火！音楽リスエスト募集中♪

「宗像フェス2025」の最後を飾るのが、世界花火師競技会優勝のワキノアートファクトリーによる、出演アーティストの楽曲で上げる音楽花火！大好評の芸術花火は、もはや宗像フェスの代名詞となっています。出演アーティストの楽曲と花火をシンクロさせた花火で、ファンとアーティストの感動を共有する夢のような瞬間をお楽しみください！

そして！前回も大好評だった音楽花火のリクエストを募集いたします！

宗像フェス出演のアーティストの楽曲に乗せて音楽と花火がシンクロ☆その楽曲を皆様の応募の中から決めます！思い出の曲や大好きな曲をリクエストしましょう♪

自分の思い出の曲や、大好きな曲を、出演アーティストと共にこの芸術花火に乗せて最高の思い出を作りましょう。

※宗像フェス出演アーティストの楽曲のみで音楽花火を制作します。

音楽花火リクエスト :https://munafes.jp/hanabi/