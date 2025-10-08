伊藤匠叡王の出演が新たに決定！「将棋の日 in 棋士のまち加古川」に総勢21名のプロ棋士が集結
兵庫県加古川市（市長 岡田 康裕）は、第51回「将棋の日 in 棋士のまち加古川」を2025年11月22日（土）・23日（日）の2日間にわたり、開催します。このたび、新たに伊藤匠叡王の出演が決定し、出演するプロ棋士は総勢21名となりました。当日は、公開対局や指導対局、トークショーなど、多彩なプログラムを通じて将棋の魅力を体感いただけます。将棋にゆかりのある加古川で実現する、特別な一日にぜひご注目ください。
◆詳細HP https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminbu/wellnesssuishinka/47890.html
＜出演棋士一覧＞
新たに伊藤匠叡王の出演が決定し、総勢２１名のプロ棋士に出演いただくことになりました。
【第51回「将棋の日in棋士のまち加古川」 開催概要】
＜日時＞
令和7年11月22日(土) 9:00～16:15、18:00～20:00
令和7年11月23日(日) 9:00～16:30
＜会場＞
SHOWAグループ市民会館 ※交流レセプションは、加古川プラザホテル
＜主催＞
加古川市将棋の日実行委員会、公益社団法人日本将棋連盟、加古川市、一般財団法人加古川ウェルネス協会
【イベント内容】
■11月22日(土)
＜棋士のまち加古川～将棋大会～＞
棋力別に分かれて対戦します。優勝賞品として加古川市の特産品を贈呈。
また、参加者全員に記念品、NHK公開収録イベントの入場整理券(1枚)をプレゼントします。
会場：SHOWAグループ市民会館
時間：9:00～11:30(予選)、12:30～15:30(決勝)
参加料：1,000円
定員：256名(先着順)※年齢制限なし
＜プロ棋士と巡る鶴林寺&かつめしツアー＞
加古川青流戦の決戦の地でもある国宝鶴林寺へご案内します。棋士と記念撮影等を行った後はご当地グルメ「かつめし」をご堪能いただきます。
時間：10:00～12:30
参加料：20,000円
定員：20名(抽選)
＜オープニングセレモニー・プロ棋士によるトークショー＞
会場：SHOWAグループ市民会館
時間：13:00～14:00
参加料：無料(申込不要)
＜但陽信用金庫杯 加古川青流戦優勝者早指しトーナメント～あなたは誰を推す！？～＞
推し(優勝すると思う棋士)に投票いただき、推しが優勝した方の中から抽選で賞品をプレゼントします。
会場：SHOWAグループ市民会館
時間：14:15～16:15
参加料：無料(申込不要)
＜交流レセプション＞
プロ棋士と参加者が交流するパーティー。参加者全員に記念品をプレゼントします。
会場：加古川プラザホテル
時間：18:00～20:00
参加料：一般1２,000円/中・高生8,000円/小学生5,000円
※小学生は、保護者(12,000円)の同伴が必要です。
定員：200名(抽選)
■11月23日(日)
＜棋士のまち加古川～SHOWAグループ杯 こども将棋大会～＞
小学生が棋力別に分かれて対戦します。優勝賞品として加古川市の特産品を贈呈。
また、参加者全員に記念品、NHK公開収録イベントの入場整理券(2枚まで)をプレゼントします。
会場：SHOWAグループ市民会館
時間：9:00～12:30
参加料：500円
定員：小学生128名(先着順)
＜指導対局(多面指し)～プロ棋士に挑戦～＞
プロ棋士が一度に複数人を相手にする指導対局。
会場：SHOWAグループ市民会館
時間：10:15～11:45
参加料：2,000円
定員：50名(抽選)※10名追加
＜色紙サイン会＞
あらかじめ揮毫した色紙をプロ棋士本人から手渡し。
会場：SHOWAグループ市民会館
時間：11:00～11:45
参加料：6,000円
定員：100名(抽選) ※20名追加
＜NHK公開収録イベント＞
プロ棋士による公開対局。第２部ではご観覧の皆様にご参加いただく「次の一手名人戦（伊藤匠叡王 対 豊島将之九段）」を行い、「次の一手名人」に輝いた方には賞品を贈呈します。
会場：SHOWAグループ市民会館
時間：13:00～16:30
参加料：無料
定員：1,000名(先着順)
【関連イベント】- 加古川市特産品の販売
- 日本将棋連盟グッズ販売
- 「将棋のコマタロウくん」塗り絵展示コーナー
- 駒作り体験（11月23日午前中のみ） ※追加イベント
【申込】- 申込方法
インターネット・はがき・窓口にて受付
申込フォームは詳細HPよりアクセスいただけます。
- 申込期間
９月１日（月）～10月15日（水）
棋士のまち加古川～将棋大会～
プロ棋士と巡る鶴林寺＆かつめしツアー
交流レセプション
棋士のまち加古川～SHOWAグループ杯 こども将棋大会～
NHK 公開収録イベント
10月１日（水）～10月22日（水）
指導対局（多面指し）～プロ棋士に挑戦～
色紙サイン会