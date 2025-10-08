伊藤匠叡王の出演が新たに決定！「将棋の日 in 棋士のまち加古川」に総勢21名のプロ棋士が集結

加古川市

兵庫県加古川市（市長 岡田 康裕）は、第51回「将棋の日 in 棋士のまち加古川」を2025年11月22日（土）・23日（日）の2日間にわたり、開催します。このたび、新たに伊藤匠叡王の出演が決定し、出演するプロ棋士は総勢21名となりました。当日は、公開対局や指導対局、トークショーなど、多彩なプログラムを通じて将棋の魅力を体感いただけます。将棋にゆかりのある加古川で実現する、特別な一日にぜひご注目ください。

◆詳細HP https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminbu/wellnesssuishinka/47890.html

＜出演棋士一覧＞

新たに伊藤匠叡王の出演が決定し、総勢２１名のプロ棋士に出演いただくことになりました。

【第51回「将棋の日in棋士のまち加古川」 開催概要】

＜日時＞

令和7年11月22日(土) 9:00～16:15、18:00～20:00

令和7年11月23日(日) 9:00～16:30

＜会場＞

SHOWAグループ市民会館 ※交流レセプションは、加古川プラザホテル

＜主催＞

加古川市将棋の日実行委員会、公益社団法人日本将棋連盟、加古川市、一般財団法人加古川ウェルネス協会

【イベント内容】

■11月22日(土)

＜棋士のまち加古川～将棋大会～＞

棋力別に分かれて対戦します。優勝賞品として加古川市の特産品を贈呈。

また、参加者全員に記念品、NHK公開収録イベントの入場整理券(1枚)をプレゼントします。

会場：SHOWAグループ市民会館

時間：9:00～11:30(予選)、12:30～15:30(決勝)

参加料：1,000円

定員：256名(先着順)※年齢制限なし

＜プロ棋士と巡る鶴林寺&かつめしツアー＞

加古川青流戦の決戦の地でもある国宝鶴林寺へご案内します。棋士と記念撮影等を行った後はご当地グルメ「かつめし」をご堪能いただきます。

時間：10:00～12:30

参加料：20,000円

定員：20名(抽選)

＜オープニングセレモニー・プロ棋士によるトークショー＞

会場：SHOWAグループ市民会館

時間：13:00～14:00

参加料：無料(申込不要)

＜但陽信用金庫杯 加古川青流戦優勝者早指しトーナメント～あなたは誰を推す！？～＞

推し(優勝すると思う棋士)に投票いただき、推しが優勝した方の中から抽選で賞品をプレゼントします。

会場：SHOWAグループ市民会館

時間：14:15～16:15

参加料：無料(申込不要)

＜交流レセプション＞

プロ棋士と参加者が交流するパーティー。参加者全員に記念品をプレゼントします。

会場：加古川プラザホテル

時間：18:00～20:00

参加料：一般1２,000円/中・高生8,000円/小学生5,000円

※小学生は、保護者(12,000円)の同伴が必要です。

定員：200名(抽選)

■11月23日(日)

＜棋士のまち加古川～SHOWAグループ杯 こども将棋大会～＞

小学生が棋力別に分かれて対戦します。優勝賞品として加古川市の特産品を贈呈。

また、参加者全員に記念品、NHK公開収録イベントの入場整理券(2枚まで)をプレゼントします。

会場：SHOWAグループ市民会館

時間：9:00～12:30

参加料：500円

定員：小学生128名(先着順)

＜指導対局(多面指し)～プロ棋士に挑戦～＞

プロ棋士が一度に複数人を相手にする指導対局。

会場：SHOWAグループ市民会館

時間：10:15～11:45

参加料：2,000円

定員：50名(抽選)※10名追加

＜色紙サイン会＞

あらかじめ揮毫した色紙をプロ棋士本人から手渡し。

会場：SHOWAグループ市民会館

時間：11:00～11:45

参加料：6,000円

定員：100名(抽選) ※20名追加

＜NHK公開収録イベント＞

プロ棋士による公開対局。第２部ではご観覧の皆様にご参加いただく「次の一手名人戦（伊藤匠叡王 対 豊島将之九段）」を行い、「次の一手名人」に輝いた方には賞品を贈呈します。

会場：SHOWAグループ市民会館

時間：13:00～16:30

参加料：無料

定員：1,000名(先着順)

【関連イベント】

【申込】

- 加古川市特産品の販売- 日本将棋連盟グッズ販売- 「将棋のコマタロウくん」塗り絵展示コーナー- 駒作り体験（11月23日午前中のみ） ※追加イベント- 申込方法

インターネット・はがき・窓口にて受付

申込フォームは詳細HPよりアクセスいただけます。

- 申込期間

９月１日（月）～10月15日（水）

棋士のまち加古川～将棋大会～

プロ棋士と巡る鶴林寺＆かつめしツアー

交流レセプション

棋士のまち加古川～SHOWAグループ杯 こども将棋大会～

NHK 公開収録イベント

10月１日（水）～10月22日（水）

指導対局（多面指し）～プロ棋士に挑戦～

色紙サイン会