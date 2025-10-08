【株式会社SACT】USCPA（米国公認会計士）の転職に関するコラムをアップデート。公式Instagramも開設。

株式会社SACT

株式会社SACT（本社：東京都渋谷区、代表：塚原 光男）では、これまで多くの士業転職を支援しており、USCPA（米国公認会計士）の転職支援においても、充実のサポートで高い内定率を実現する等、屈指の実績を誇ります。今まで多くの支援をしてきた中で、ご相談の多かった内容等についてコラムを掲載しております。また、より皆様に身近にコラムを見て頂けるよう、USCPA専用の公式Instagramも開設しました。是非併せてご覧ください。

https://www.instagram.com/uscpa_sact_tenshoku/

転職相談は無料、個別相談や豊富なサポート内容、監査法人と共催の採用イベントなども実施

USCPA（米国公認会計士）の豊富な支援実績を誇る株式会社SACTでは、『監査法人への転職』『税理士法人の国際税務・移転価格部門への転職』において、提供する情報の品質と精度、サポート内容（応募書類の精査や面接練習など）、将来的なキャリアに関する話など、他社のサポートに比べ秀でていると自負しております。「対応はスピーディーに、お付き合いはウェットに」をモットーに、一時的な転職サポートに留まらず、USCPAの皆様と目指したい将来を本音で語り合い、その実現に向けて後押しできるような存在でありたいと考えています。

当社ではUSCPA（米国公認会計士）専門のコンサルタントがあなたの代理人となって、転職活動を全面的にサポート致します。初めての転職活動で右も左もわからない、中途採用の面接で自信がない、という方でもお気軽にご相談頂ければと思います。お問い合わせは以下HPをご確認下さい。

https://uscpa-career.com/

