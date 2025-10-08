衝撃の1周年!!肉 & サイドメニュー全品半額フェア開催!!ご予約枠もあと僅か!!2026年2月末まで全品30% OFFのクーポンも配布!! 10月17日(金)～19日(日)

株式会社STILTS

厳選した黒毛和牛A5ランクのみを使用した「焼肉ひなた」(所在地 : 埼玉県越谷市大成町1丁目2248-5)は、10月18日で1周年を迎えることとなりました。1周年を機に限定フェアを実施しますのでお知らせいたします。また、この3日間にご都合の合わないお客様向けに特別クーポンもご用意致しました!!

詳細を見る :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=11063642

【1周年フェアは10月17日から19日の3日間!!】

この度、焼肉ひなたは日頃からご来店頂いております皆様のお陰で、1周年を迎えることができました。そこで、お客様への日頃の感謝と還元の意を込めて10月17日～19日の3日間で肉メニュー / サイドメニューをなんと全品半額でご提供致します!!赤字覚悟の大還元ですのでお見逃しなく!!有り難いことに多数のご予約を頂いております。まだ若干の空きがございますので、是非ともお早めにご予約くださいませ。(※在庫に余裕は持たせておりますが、限りもございますのでご希望の商品がございましたら、商品名 / 個数も明記の上のご予約をおすすめしております。)

また、3日間にご来店頂けないお客様向けには2025年10月20日～2026年2月末日までご利用可能な【全品30% OFFクーポン】もご用意しております。ご希望のお客様は文頭にございます【クーポンチラシ】画像を保存の上、ご予約時にご利用の旨お伝えください。(※クーポン画像はご来店時にご提示くださいませ。)

【焼肉ひなたとは】

長年焼肉屋で鍛錬を積んだ店主が満を持してオープンした「焼肉ひなた」。扱う牛肉は黒毛和牛の雌牛のみ、そしてA5ランクに厳選しました。時間をかけて育てた雌牛は脂の融点が低く、蓄積されるアミノ酸が増加していくため、凝縮した旨味を感じられる「もたれない肉質」になります。「焼肉ひなた」では、牛の状態に合わせて最適な熟成を経た肉を、自信をもってお客様へ提供致します。

焼肉ひなたではテーブル席のほか個室もご用意しております。「宴会」「ファミリー」「デート」等、様々なシチュエーションにご利用ください。

今後もより良いサービス、商品をお客様へご提供するべく店舗運営に励んで参ります。是非この機会にご来店ください。

【焼肉ひなた 1周年フェア詳細】

提供期間 : 2025年10月17日(金)～19日(日) 午前11:00より閉店まで

内容 :

肉メニュー / サイドメニュー全品半額

( インスタグラムアカウントフォローを頂いたお客様限定となります。※お会計時に確認させていただきます。)

※食べログ等、他のクーポン併用は不可となります。※ドリンクは通常金額となります。

全品30% OFFクーポン

ご利用可能期間 : 2025年10月20日～2026年2月末日

ご利用注意事項 :

ご予約時に『プレスリリース』『ネットニュース』をご覧頂いた旨をお伝えいただき、ご予約ください。

ご来店時にクーポン画像をご提示いただきます。(他のクーポンは併用頂けません。)

【店舗情報】

・焼肉ひなた

〒343-0825 埼玉県越谷市大成町1丁目2248-5

048-972-6329

※駐車場完備ではありますが、台数が限られております。ご了承ください。

・焼肉ひなた 食べログページ

https://tabelog.com/saitama/A1102/A110203/11063642/(https://tabelog.com/saitama/A1102/A110203/11063642/)

・焼肉ひなた

Instagram https://www.instagram.com/yakinikuhinata_koshigaya/(https://www.instagram.com/yakinikuhinata_koshigaya/)





【運営】

・株式会社STILTS

〒343-0015 埼玉県越谷市花田4-15-10