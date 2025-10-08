新時代の営業を提案するEmooove、お役立ち資料『決裁者アポ獲得お役立ち資料3点セット』を無料公開

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、『決裁者アポ獲得お役立ち資料3点セット』を無料公開したことをお知らせします。

■この資料の概要

ダウンロードはこちら（無料） :https://emooove.co.jp/useful_seminar/20251008-1/

従来のテレアポでは、受付突破率わずか10%、その後の決裁者への接触率はさらに減少し、実に99%近くの時間とリソースが無駄になっているのが現実です。本資料3点セットでは、この課題を解決するための新しいアプローチ手法を詳しく解説しています。

本セットはそれぞれが決裁者アポイントを獲得するために重要なポイントが公開されています。具体的にはLinkedInを中心とした新時代の営業手法や7つのアウトバウンド営業主要チャネルの特徴と活用法など、超実践的なノウハウを段階的に解説しています。

特におすすめの手法は、海外では主流となっているLinkedInを活用した決裁者への直接アプローチです。日本国内では競合がまだ少ない今こそ、先行者メリットを獲得できる絶好のタイミングです。国内400万人のビジネスパーソンが利用するLinkedInの営業特化機能「Sales Navigator」の活用手法を学ぶことができます。

実際に当社のご支援では、初月からスタートアップCxOのアポを7件獲得した事例や初月に9アポ・1件の受注事例など、確実な成果を実現しています。単なる理論ではなく、実際の運用で検証された手法だからこそ、読者の皆様にも再現性の高い結果をもたらすことができます。

■この資料の構成

資料1：『エンタープライズ決裁者のアポイントを"量産"する方法』

- LinkedInの基本機能とSales Navigatorの詳細活用法- プロフィール設計、リストアップ、文面作成の3大成功要素- 申請からアポ獲得までの具体的シミュレーション- 実際の成功事例とカスタマイズ文面テンプレート

資料2：『【永久保存版】決裁者アポ獲得チャネル7選とその特徴』

- X、Facebook、交流会/カンファレンス、セミナー、CXOレター、リファラル、LinkedInの徹底比較- 各チャネルのメリット・デメリットと適用場面の詳細解説- チャネルの組み合わせによる相乗効果の創出方法

資料3：『決裁者アポを"量産"する超実践ノウハウ徹底解説』

- アウトバウンドセールスvsインバウンドセールスの戦略的使い分け- 99.9%の無駄を解消するSNS活用とクロスチャネルアプローチ- LinkedIn営業の運用ステップと成果シミュレーション

■こんな人におすすめ

- テレアポ中心の営業手法に限界を感じている営業責任者- 新規開拓に課題を抱える中小企業・スタートアップの経営者・事業責任者- 新しい営業チャネルを活用したい方- 大手企業の部長クラス以上との商談機会創出を目指すBtoB企業の営業担当者

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

LinkedInを有効活用していただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

