年に1度の「DOPA!の日Week 」開幕！赤字還元キャンペーン続々の奇跡の1週間

株式会社sinsa

業界最大級のオンラインオリパサービス「DOPA!オリパ」（https://dopa-game.jp/）は、2025年10月8日（水）18:00より、年に１度の特別イベント「DOPA!の日Week」を開催いたします。

本イベントは10月16日（木）17:59までの期間限定で行われ、期間中はポイント山分けキャンペーンや限定ガチャ、カードプレゼントなど、特別企画を実施します。

年に1度の「DOPA!の日Week」

10月8日は「DOPA!（ドーパ）の日」。

この記念すべき日を祝し、10月8日からの1週間、DOPA!では豪華なキャンペーンを開催いたします。ユーザーの皆さまにお楽しみいただけるよう、毎日が“特別な体験”になる企画を多数ご用意しております。

開催期間

2025年10月8日（水）18:00 ～ 2025年10月16日（木）17:59

主なキャンペーン

- 豪華108個プレゼントキャンペーン- 毎日参加でリーリエ獲得チャンスUP！総額800万pt山分けキャンペーン- お知らせが届いたユーザー様限定！アド確ガチャへご招待キャンペーン

など、その他にも豪華キャンペーンを多数展開いたします。

1週間を通して、DOPA!ユーザーの皆さまに驚きと楽しさをお届けいたします！

詳細はイベント特設ページ(https://sinsa.jp/25dopa108)にてご確認ください。

以下、「DOPA!の日Week」の注目キャンペーンをピックアップしてご紹介します。

豪華108個プレゼントキャンペーン！X(旧Twitter)

2025年10月8日（水）～ 10月15日（水）までの期間限定で、X（旧Twitter）上にて、合計108個のプレゼントキャンペーンを実施いたします。

景品は、ポケモンカードやワンピースカードといった大人気トレーディングカードやボックスのほか、Switch2やラブブなどの豪華ラインナップとなっております。

参加方法は期間中、各ジャンルの公式アカウントから投稿されるキャンペーンポストをリポスト（リツイート）し、対象アカウントをフォローするだけで応募が完了。

フォーム入力などのエントリー作業は不要で、誰でも気軽にご参加いただけるキャンペーンとなります。

キャンペーン概要

対象期間

2025年10月8日（水）18:00 ～ 2025年10月15日（水）23:59

※プレゼントキャンペーンの投稿時間は状況により前後する場合がございます。

参加条件

上記期間中に対象ポストをリポストのうえ、各ジャンルの公式アカウントをフォロー。

キャンペーン詳細はこちらをご確認ください(https://trusted-wineberry-e31.notion.site/108-2816b90eeb8980d08763c9f24314bb88)

※各ポストごとに抽選を行うため、すべての抽選に参加する場合は全ての対象ポストをリポストする必要があります。

※当選発表はリポスト期間終了後、各ジャンルの公式アカウントよりポストにて行います。

※1つの投稿から複数の当選が発生する場合があるため、当選者数が必ずしも108名とは限りません。あらかじめご了承ください。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。 その後予告なしに変更されることがあります。



景品発送

発送予定時期：2025年10月下旬

※状況により前後する場合がございます。

キャンペーン対象アカウント

・DOPA! X公式アカウント：https://x.com/DOPA_Oripa

・DOPA! Xポケモンカードアカウント：https://x.com/DOPA_Pokeca

・DOPA! Xワンピースカードアカウント：https://x.com/DOPA_onepiece

・DOPA! X遊戯王カードアカウント：https://x.com/DOPA_Yugioh

・DOPA! Xドラゴンボールカードアカウント：https://x.com/DOPA_dragonball

・DOPA! Xホビーアカウント：https://x.com/DOPA_hobby

・DOPA! X MTGアカウント：https://x.com/DOPA_MTG

・DOPA! X ヴァイスシュヴァルツアカウント：https://x.com/DOPA_WS

・DOPAくんアカウント：https://x.com/DOPA_0124

・チャンスくんアカウント：https://x.com/DOPACHANCE_0910

毎日参加で「リーリエ」獲得のチャンス！総額800万pt山分けキャンペーン

2025年10月8日（水）18:00より、「総額800万pt山分けキャンペーン」を開催いたします。

期間中、毎日登場する限定ミッションをクリアした方全員で、1日あたり100万ptを山分け。8日間合計で総額800万ptを山分けでプレゼントいたします。

さらに、ミッションクリア者の中から抽選で10名様に、超希少カード「がんばリーリエ」を含むPSA10カードをプレゼントいたします。

キャンペーン概要

開催期間

2025年10月8日（水）18:00 ～ 2025年10月16日（木）17:59



キャンペーン詳細

期間中、毎日「500円分以上のポイント購入」の限定ミッションが登場します。

ミッションクリアで以下の特典を獲得できます。

- 100DPをプレゼント- 当日の「1日100万pt山分け」に参加可能

また、PSA10カードの抽選口数は、ミッションのクリア日数に応じて増加します。



抽選口数の例

1日クリアにつき1口 × 最大8日間 = 最大8口分の抽選チャンス



キャンペーン詳細はこちらをご確認ください(https://trusted-wineberry-e31.notion.site/UP-800-pt-2816b90eeb89802995e0c9f62dc24ff5?source=copy_link)

注意事項

※『ミッション』機能は「DOPA!」公式アプリ限定の機能です。ブラウザ版ではご利用いただけません。

※各日のミッションを達成した方のみ、その日の山分け対象となります。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。 その後予告なしに変更されることがあります。

アド確キャンペーン！「DOPAアドランド」【お知らせが届いたユーザー様限定】

2025年10月8日（水）～10月16日（木）までの期間中に合計500円分以上のポイントをご購入いただいたユーザー様を対象に、520pt以上の排出が確定の「特別アド確ガチャ」へのご招待を実施します。

さらに、条件を達成された方の中から抽選で10名様に、ランダムでPSA10カードをプレゼントいたします。

キャンペーン概要

対象期間

2025年10月8日（水）18:00 ～ 2025年10月16日（木）23:59

対象者

期間中に合計500円分以上のポイント購入をされた方

※お知らせが届いたユーザー様が対象となります

キャンペーン詳細はこちらをご確認ください(https://trusted-wineberry-e31.notion.site/DOPA-2806b90eeb8980bc9780cb721b56c1d6)



注意事項

※お知らせが届いたユーザー様限定のキャンペーンとなります。

※実際にお支払いいただいた購入金額が対象です。詳しくはキャンペーンページ内の「購入金額に関する注意事項」をご確認ください。

※本ガチャはお一人様5回までご利用可能です。

※対象の方にはマイページの「お知らせ」に10月20日 23:59までに特別ガチャの招待案内を行う予定です。

※特別ガチャの発売日は10月21日 18:00を予定しておりますが、変更となる場合があります。

※排出カードはポイント交換が可能です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。 その後予告なしに変更されることがあります。

DOPAオリパとは

「DOPA!オリパ」は、オンライン上で楽しめるオリパサービス（トレカアプリ）です。

ポケモンカードやワンピースカードなど人気のトレーディングカードのオリジナルパックを手軽に引くことができます。

自宅にいながら24時間いつでもガチャ感覚で開封を楽しめるのが特長で、多くのユーザー様から高い評価をいただいております。

また、SNSフォロワー数は業界No.1を誇り、幅広いユーザー層に支持されながら、業界最大級のサービスとして日々成長を続けています。

公式サイト：https://dopa-game.jp/

iOSアプリ：App Store(https://apps.apple.com/jp/app/dopa-%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%91-%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%91-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6472909249)

Androidアプリ：Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sinsa.dopa&pcampaignid=web_share)

公式X：

https://x.com/DOPA_Oripa

https://x.com/DOPA_0124

公式YouTube：

https://www.youtube.com/@dopaoripa

Copyright (C) sinsa.Inc All rights reserved.

※iOSは、Cisco Systems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※Android、Google Playは Google LLC の商標です。

会社概要

社名： 株式会社sinsa

設立： 2022年7月

代表者： 長谷川遼

所在地： 〒252-0801 神奈川県藤沢市長後675-1 アンテナショップ長後3F

資本金： 1,000,000円

URL： https://sinsa.jp/