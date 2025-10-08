多数のアイドル衣装を手掛けるブランド「mi-mi」が初の個展「CUTE AGGRESSION」を渋谷で開催

mi-miの世界観に合わせたサブカルの発信地・渋谷の路面店にて開催

ブランド初となる展示イベントの会場は、mi-miの世界観を体現する場所として、サブカルチャーの発信地であり、若者文化の中心地である渋谷を選定いたしました。

会場となる「SHIBUYA XXI」は、JR渋谷駅ハチ公改札より徒歩5分のセンター街にほど近いアクセス至便な路面店です。

mi-mi初の展示イベント～開催に至るまで～

mi-miはこれまで、たくさんの演者様の衣装制作を手がけてきました。「着る人」が少しでも飛躍できるようにを優先にしていたため、そこまでブランドの知名度を伸ばすことを重きにおいていなかったため、個展なども少し後ろ向きでした。

ですが、本当にありがたいことに、お客様やアーティストの方々から

「mi-miの衣装を展示してほしい」「個展をしてほしい」

という声をずっといただいており、その声に応える形で、今回、初の個展

『CUTE AGGRESSION』 を開催

夢の詰まったアイドル衣装の着用体験

今回の個展では、レンタル事業で大盛況を収めているmi-mi+のアイドル衣装を、その場で着用体験できる特別企画をご用意しました。



mi-miオリジナルのアイドル衣装に袖を通した瞬間、まるでスポットライトを浴びているような特別な気分に浸っていただけます。

あなたのアイドル衣装を「着てみたかった！」を、この機会にぜひ実現してください。

【展示衣装紹介】

今回の個展では、mi-miが手がけたアイドル衣装の特別展示を実施します。

mi-miでは、全ては演者様を第一に考えた制作プロセスを重視しており、ヒアリングからデザイン・制作までを一貫して行います。

その過程を経て生まれた、ステージで輝きを放った特別な衣装の数々を、この機会にぜひ間近でご覧ください。

【シンデレラ宣言! RON様】 生誕衣装

【クマリデパート 小田アヤネ様 2025年生誕衣装】

衣装衣装展示協力者は今後も随時発表していきますので、mi-mi公式SNSをぜひチェックしてください。

ご来場予約をご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。当日参加も可能ですが、時間枠は埋まり次第終了となります。



イベント情報（まとめ）

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

最新情報は、mi-mi公式SNSをぜひチェックしてください！

mi-mi（ミーミ）について

2022年に誕生した衣装ブランドmi-miは、「誰かの憧れになれる服」をコンセプトに活動を続けています。年間200着以上を制作し、これまで最先端で活動する多数のアイドル衣装を手がけるオリジナル衣装ブランドです。