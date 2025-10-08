【カフェコムサ】24店舗ごとの個性溢れる梨のケーキ！「梨まつり」限定ケーキが登場

株式会社ファイブフォックス

(株)ファイブフォックスの子会社である(株)コムサ（東京都品川区）が展開する「カフェコムサ」は、日本全国の産地、農園の厳選した旬の美味しいフルーツを使用して、日本の四季を感じられるアート感覚溢れるケーキを提案しています。10月10日(金)から10月13日(月・祝)の4日間「梨まつり」限定ケーキを展開します。

24店舗ごとのメニューはこちら :http://www.cafe-commeca.co.jp/information/info/8379.html

カフェコムサでは10/10(金) ～10/13(月・祝)の4日間「梨まつり」限定ケーキを展開致します。日本の秋を代表するフルーツである梨は全国各地で生産され、新品種の開発が進んでいます。カフェコムサ全店（24店舗）それぞれのパティシエが自ら選んだ、それぞれの地域で収穫された自慢の梨を使ってカットやデザイン、クリームにこだわり、個性溢れるケーキを創りました。梨をたっぷり使用した4日間だけの「梨まつり」限定ケーキです。

【池袋東武店】

千葉県 山武郡横芝光町 城山みのり農園産 和梨「大天梨」とキャラメルアーモンドのケーキ

【価格】1,200円(税込)/1ピース

【立川伊勢丹店】

東京都 立川市 鈴木農園産「新高梨」と

レモンクリームのケーキ

【価格】1,100円(税込)/1ピース

【宇都宮FKDインターパーク店】

栃木県 方賀町 金田農園産「にっこり梨」とチーズクリームのショートケーキ

【価格】1,200円(税込)/1ピース

【ながの東急店】

長野県産「ラ・フランス」の

ショコラモンブラン

【価格】1,100円(税込)/1ピース

【守口京阪店】

和歌山県 有田巨峰村森園産 和梨「南水」と

シナモンクラムのケーキ

【価格】1,100円(税込)/1ピース

【広島福屋駅前店】

広島県 三原市 久和田農園産「新興梨」と

紅茶クリームのチョコレートケーキ

【価格】1,100円(税込)/1ピース

※フルーツの入荷状況により、デザインが異なる場合があります。





〈カフェコムサについて〉

日本全国の産地・農園の厳選した旬の美味しいフルーツをふんだんに飾り付けたケーキを提供しています。新鮮な美味しさをお届けしたく、クリームで使う砂糖の量を抑え、フルーツ本来の甘さ・美味しさが引き立つようにし、全て当日の朝にパティシエが心を込めて創っています。

［公式HP］http://www.cafe-commeca.co.jp/

［SHOP］http://www.cafe-commeca.co.jp/shoplist

［Instagram］https://www.instagram.com/cafecommeca

［LINE］@Cafe comme ca