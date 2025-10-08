【京都高島屋】大北海道展を10月15日(水)から開催！気候変動により、北海道の産品にも変化が。「北海道大雪サーモン」「北海道産本マグロ」「秋メロン」などの北海道のグルメが集結！

株式会社高島屋

■会 期：2025年10月15日(水)～27日(月) 〔13日間〕

■営業時間：午前10時～午後8時 〔10月21日(火)は午後6時閉場、最終日は午後5時閉場〕

■会 場：京都高島屋S.C.（百貨店） 7階 催会場・グランドホール（京都市下京区）

京都高島屋S.C.は世代を問わず人気の物産展「大北海道展」を開催します。気候の変動が大きくなる中、北海道でも産品が変化しています。この事をポジティブに捉え、生産者や産品を通して『いま』の北海道をご紹介いたします。北海道の鮭は近年の海水温上昇により漁獲量が減少しています。抗生物質やワクチンを使用せず養殖した北海道大雪サーモンをはじめ、北海道でも水揚げ量が増加傾向にあり、この時期旬を迎える北海道産本まぐろなどの海産物。夏の長期化で、寒暖差が大きくなる秋に収穫され、甘みが増した秋メロンも特集します。また、牛乳の消費が減少する中、酪農王国北海道各地の牧場で製造された牛乳や、それらを使用したスウィーツを通して、北海道ミルクならではの味わい深さを感じていただけます。その他にも北海道が育んだ食材を使用した話題のお弁当・惣菜・スウィーツなど約75店舗（期間中ののべ出店数）のグルメが集結。出来立てを楽しんでいただくため、イートインやフードコートを会場内に設け、旅行気分を味わいながら北の食の魅力を堪能できます。 （前半・後半で出店店舗の一部入れ替えを行います）

※北海道産以外の原材料を使用している商品もございます。

※価格は消費税を含む総額にて表示しています。

◆「北海道大雪サーモン」大雪山麓の自然あふれる雪解け水で、卵から成魚まで一貫管理で育てられたサーモン。出荷時に活〆することで、良質な身と鮮度をキープできます。

初登場 実演 高島屋限定

色鮮やかな「大雪サーモン」を敷き詰め、最後にほたてをトッピング！「大雪山の雪どけ」をイメージしました。

【小樽駅構内立売商会】 小樽市

北海道大雪サーモン丼（１折）2,861円

〈各日50折限り〉

2週目 10月22日(水)~27日(月)

イートイン 初登場 高島屋限定

【活一鮮】札幌市中央区

海の宝石匙（1人前）1,980 円

〈各日50人前限り〉

2週目 10月22日(水)~27日(月)

実演 高島屋限定

【蔵】札幌市中央区

大雪サーモン味比べ 海鮮贅沢弁当（1折）

3,240円〈各日50折限り〉

1週目 10月15日（水）～21日（火）

◆「北海道産本まぐろ」近年海水温の変化でまぐろが北上し、北海道の水揚げ量も増加。秋から冬に旬を迎え、赤身の旨みが濃厚です。

実演 京都高島屋限定

獲れたてを鮮度そのまま船上で活け〆！

【クロマグロ専門工房鮪斗】函館市

戸井産本鮪3種 玉手箱弁当（1折）3,780円

〈各日30折限り〉

1週目 10月15日（水）～21日（火）

初登場 京都高島屋限定

イートイン

【てら田】札幌市中央区

たらことトロの贅沢巻（1人前）2,901円

〈各日30人前限り〉

1週目 10月15日（水）～ 21日（火）

実演 京都高島屋限定

北海道産本まぐろのトロを豪快に盛り付けた海鮮丼です。

【おたる蝦夷屋】小樽市

幻宝弁当（1折）3,780円 〈各日30折限り〉

◆夏のイメージが強いメロンですが、近年の夏の長期化で秋の寒暖差が大きくなり、夏よりも丈夫で甘さが増した「秋メロン」が注目されています。夏から秋への生産収穫にシフトする生産者も増えており、この時期ならではの「新しい味」、甘い果肉と豊かな香りをお届けします。

初登場 実演 京都高島屋限定

【CAPITANO × 北海道大学】札幌市中央区

パスティチョットフルッタ（メロン）

（1個）756円〈各日100個限り〉

1週目 10月15日（水）～ 21日（火）

実演 京都高島屋限定

【furano bijou】富良野市

ふらの牛乳シフォンのふらのメロンサンド

（１個）681円 〈各日100個限り〉

1週目 10月15日（水）～ 21日（火）

◆酪農王国が贈る！北海道ミルク

国内外で高い評価を得ている酪農王国北海道ブランドの生乳。牛乳の消費減少が顕著になっている今、ミルクの飲み比べや道内の職人たちがつくるスウィーツやチーズを通して、北海道ミルクの可能性を感じていただけます。

実演 高島屋限定

【円山牛乳販売店】札幌市中央区

北海道別海町Wソフトクリームの白いパフェ（1個）1,401円

2週目 10月22日（水）～ 27日（月）

初登場

【Milk Stand北海道興農社】千歳市

牛乳各種 251円から

1週目 10月15日（水）～21日（火）

◆人気の美味を週替わりで！イートインで出来立てをお楽しみいただけます！

1週目10月15日(水)～21日(火)

初登場初登場 京都高島屋限定

(写真左)【らーめん木蓮】 札幌市西区 味噌ラーメン（１杯）1,265円

(写真右)【てら田】 札幌市中央区 北海道厳選握り盛り合わせ(お吸い物つき)

（１人前）5,980円〈各日5０人前限り〉

2週目 10月22日(水)～27日(月)

京都高島屋限定初登場 高島屋限定

(写真左) 【札幌 飛燕】千歳市 我流札幌特製 味噌ラーメン（１杯）1,650円 〈各日150杯限り〉

(写真右) 【活一鮮】 札幌市中央区 大将厳選！ 北海道まるごと握り１０貫（お味噌汁き）

（１人前）4,950円 〈各日5０人前限り〉

◆北海道の地ビールと地元で愛されるグルメで乾杯！デザイン豊富なクラフトビールはパケ買いも！

実演

焼きたてのサクサク感と、つぶ餡＆バタークリームの口どけが絶妙です

【札幌農学校】 札幌市中央区

焼きたてクッキーサンド餡バター

（1個）324円 （5個）1,620円

1週目 10月15日（水）～ 21日（火）

実演

良野産小麦を使用したバンズに美瑛産ジャージー牛乳を使用したグラタンコロッケをサンド

【FURANO BURGER】 富良野市

グラタンコロッケバーガー（１個）1,501円

1週目 10月15日（水）～ 21日（火）

実演

JFFC2024・2025※ 優勝！

【ZZZ365（ジージー365）】 札幌市厚別区

フライドポテト DEEPSALT（150ｇ）880円

2週目 10月22日（水）～ 27日（月）

※JFFC・・日本フライドポテト協会の大会です。

