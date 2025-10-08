【京都高島屋】大北海道展を10月15日(水)から開催！気候変動により、北海道の産品にも変化が。「北海道大雪サーモン」「北海道産本マグロ」「秋メロン」などの北海道のグルメが集結！

株式会社高島屋

■会　　期：2025年10月15日(水)～27日(月)　〔13日間〕　


■営業時間：午前10時～午後8時　〔10月21日(火)は午後6時閉場、最終日は午後5時閉場〕


■会　　場：京都高島屋S.C.（百貨店）　7階 催会場・グランドホール（京都市下京区）



京都高島屋S.C.は世代を問わず人気の物産展「大北海道展」を開催します。気候の変動が大きくなる中、北海道でも産品が変化しています。この事をポジティブに捉え、生産者や産品を通して『いま』の北海道をご紹介いたします。北海道の鮭は近年の海水温上昇により漁獲量が減少しています。抗生物質やワクチンを使用せず養殖した北海道大雪サーモンをはじめ、北海道でも水揚げ量が増加傾向にあり、この時期旬を迎える北海道産本まぐろなどの海産物。夏の長期化で、寒暖差が大きくなる秋に収穫され、甘みが増した秋メロンも特集します。また、牛乳の消費が減少する中、酪農王国北海道各地の牧場で製造された牛乳や、それらを使用したスウィーツを通して、北海道ミルクならではの味わい深さを感じていただけます。その他にも北海道が育んだ食材を使用した話題のお弁当・惣菜・スウィーツなど約75店舗（期間中ののべ出店数）のグルメが集結。出来立てを楽しんでいただくため、イートインやフードコートを会場内に設け、旅行気分を味わいながら北の食の魅力を堪能できます。　　　　　　　　（前半・後半で出店店舗の一部入れ替えを行います）　



※北海道産以外の原材料を使用している商品もございます。


※価格は消費税を含む総額にて表示しています。



◆「北海道大雪サーモン」大雪山麓の自然あふれる雪解け水で、卵から成魚まで一貫管理で育てられたサーモン。出荷時に活〆することで、良質な身と鮮度をキープできます。





初登場　実演　高島屋限定

色鮮やかな「大雪サーモン」を敷き詰め、最後にほたてをトッピング！「大雪山の雪どけ」をイメージしました。


【小樽駅構内立売商会】　小樽市　　


北海道大雪サーモン丼（１折）2,861円　


〈各日50折限り〉


2週目　10月22日(水)~27日(月)






イートイン　初登場　高島屋限定


【活一鮮】札幌市中央区


　海の宝石匙（1人前）1,980 円


〈各日50人前限り〉


2週目　10月22日(水)~27日(月)






実演　　高島屋限定

【蔵】札幌市中央区


大雪サーモン味比べ　海鮮贅沢弁当（1折）


3,240円〈各日50折限り〉


1週目　10月15日（水）～21日（火）





◆「北海道産本まぐろ」近年海水温の変化でまぐろが北上し、北海道の水揚げ量も増加。秋から冬に旬を迎え、赤身の旨みが濃厚です。





実演　　京都高島屋限定

獲れたてを鮮度そのまま船上で活け〆！


【クロマグロ専門工房鮪斗】函館市


戸井産本鮪3種　玉手箱弁当（1折）3,780円


〈各日30折限り〉


1週目 10月15日（水）～21日（火）






初登場　京都高島屋限定　

イートイン


【てら田】札幌市中央区　　


たらことトロの贅沢巻（1人前）2,901円


〈各日30人前限り〉


1週目 10月15日（水）～　21日（火）






実演　　京都高島屋限定

北海道産本まぐろのトロを豪快に盛り付けた海鮮丼です。


【おたる蝦夷屋】小樽市　　　　　　　　　　　


幻宝弁当（1折）3,780円　〈各日30折限り〉





◆夏のイメージが強いメロンですが、近年の夏の長期化で秋の寒暖差が大きくなり、夏よりも丈夫で甘さが増した「秋メロン」が注目されています。夏から秋への生産収穫にシフトする生産者も増えており、この時期ならではの「新しい味」、甘い果肉と豊かな香りをお届けします。




初登場　実演　京都高島屋限定

【CAPITANO × 北海道大学】札幌市中央区


パスティチョットフルッタ（メロン）


（1個）756円〈各日100個限り〉


1週目 10月15日（水）～　21日（火）






実演　　京都高島屋限定

【furano bijou】富良野市


ふらの牛乳シフォンのふらのメロンサンド


（１個）681円　〈各日100個限り〉


1週目 10月15日（水）～　21日（火）





◆酪農王国が贈る！北海道ミルク


国内外で高い評価を得ている酪農王国北海道ブランドの生乳。牛乳の消費減少が顕著になっている今、ミルクの飲み比べや道内の職人たちがつくるスウィーツやチーズを通して、北海道ミルクの可能性を感じていただけます。





実演　　高島屋限定

【円山牛乳販売店】札幌市中央区


北海道別海町Wソフトクリームの白いパフェ（1個）1,401円


2週目 10月22日（水）～　27日（月）






初登場

【Milk　Stand北海道興農社】千歳市


牛乳各種　251円から


1週目 10月15日（水）～21日（火）





◆人気の美味を週替わりで！イートインで出来立てをお楽しみいただけます！



1週目10月15日(水)～21日(火)



初登場

初登場 京都高島屋限定

(写真左)【らーめん木蓮】　札幌市西区　　味噌ラーメン（１杯）1,265円


(写真右)【てら田】　札幌市中央区　北海道厳選握り盛り合わせ(お吸い物つき)


　　　　（１人前）5,980円〈各日5０人前限り〉



2週目　10月22日(水)～27日(月)



京都高島屋限定

初登場　高島屋限定

(写真左)　【札幌 飛燕】千歳市　我流札幌特製　味噌ラーメン（１杯）1,650円　〈各日150杯限り〉


(写真右)　【活一鮮】　札幌市中央区　大将厳選！　北海道まるごと握り１０貫（お味噌汁き）


　　　　　　　　　　（１人前）4,950円　〈各日5０人前限り〉



◆北海道の地ビールと地元で愛されるグルメで乾杯！デザイン豊富なクラフトビールはパケ買いも！




実演

焼きたてのサクサク感と、つぶ餡＆バタークリームの口どけが絶妙です


【札幌農学校】　札幌市中央区


焼きたてクッキーサンド餡バター


（1個）324円　（5個）1,620円


1週目 10月15日（水）～　21日（火）






実演

良野産小麦を使用したバンズに美瑛産ジャージー牛乳を使用したグラタンコロッケをサンド


【FURANO BURGER】　富良野市


グラタンコロッケバーガー（１個）1,501円


1週目 10月15日（水）～　21日（火）






実演

JFFC2024・2025※　優勝！


【ZZZ365（ジージー365）】　札幌市厚別区


フライドポテト　DEEPSALT（150ｇ）880円


2週目 10月22日（水）～　27日（月）


※JFFC・・日本フライドポテト協会の大会です。





お問い合わせは　京都高島屋　　075-221-8811（代表）　　