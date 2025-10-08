アツい男・宮川大輔が“アツすぎる宣伝部長”に！エネチタ新CMキャラクター宮川さんが撮影秘話＆熱血エピソードを披露

株式会社エネチタ

株式会社エネチタ（本社：愛知県知多郡阿久比町 代表取締役：後藤康之、以下「エネチタ」）は、創業から91年を迎え、知多半島だけではなく東海エリアへの進出を目指して制作した新CM「事業訴求」篇と「エリア拡大会議」篇を10月9日（木）から放映します。それに伴い、10月8日（水）に新CM発表会を開催しました。

発表会では、CMにご出演いただいた芸人の宮川大輔さんに“アツすぎるエネチタ宣伝部長”としてご登壇いただき、撮影秘話や宮川さんの熱血エピソードを語っていただきました。そして、「アツい想い、意気込み決意表明」と称し、宣伝部長の宮川さんがうちに秘めたアツい想いをフリップに一筆書いていただきました。

イベントで初公開された新CMは、“アツすぎつエネチタ熱血宣伝部長”として登場した宮川さんが、社員役のキャストとのアツい掛け合いを通じて、創業91年を迎えるエネチタが持つエネルギーと成長意欲を表現しています。

撮影秘話では、後藤社長が現場に来られた際のアツいエピソードを披露し会場は笑いに包まれました。アツい想いを決意表明する企画では「一生懸命」という人生のモットーや「メキシコの鳥人祭り」での感動秘話を語り、「東海地方だけでなく全国に『こんな会社があるんやぞ!』と若者たちにも広めていきたい」と、エネチタへのアツい想いを伝え、イベントを締めくくりました。

【開催概要】

■イベント名：株式会社エネチタ新CM発表会

■日時 ：2025年10月8日（水）11時00分

■会場 ：JRゲートタワーカンファレンス

（〒450-6616 名古屋市中村区名駅1-1-3JRゲートタワー16階）

■登壇者 ：株式会社エネチタ 代表取締役 後藤 康之

芸人 宮川大輔さん

■代表挨拶

発表会の冒頭では、エネチタ代表取締役 後藤 康之が登壇し、エネチタの事業紹介や目指すビジョンについてお伝えしました。91年の歴史の中で、常に「お客様第一主義」を掲げ、地域密着とスピード対応を強みに事業を展開してきたエネチタ。エリアと事業領域を絞ることで着実に成果を上げ、今回3作目となる新CMについて「素晴らしいCMができました」と自信を示しました。

エネチタ代表取締役 後藤 康之

宮川大輔さんを起用した理由について、「エネチタの社員は、いつも一生懸命、全力で明るく仕事に取り組んでいます。テレビで拝見する宮川さんも、体を張って一生懸命取り組まれる姿が印象的で、エネチタのイメージにぴったり」と説明し、宣伝部長就任をお願いしたことを明かしました。

新CMのキービジュアルについては、「全力、一生懸命というアツいエネルギーをスピード感を持って皆さまにお届けするイメージを込めて制作しました」と語り、「グッエネ(グッドなエネルギー)」をコンセプトに掲げました。「知多半島から日本を変える」というビジョンのもと、東海エリアへの進出を目指す第一歩であると説明しました。

■エネチタの新CM初披露

続いて、エネチタの新CMを初披露し、「事業訴求」篇（30秒）と「エリア拡大会議」篇（30秒）を上映。

■「事業訴求」篇 10月９日(木)放送開始

エネチタの成長理由を熱弁する社員に、思わず「なんでオレよりアツいねん！」とツッコミを入れる宮川さん。社員の情熱に戸惑いながらも引き込まれる姿がコミカルに描かれています。

「事業訴求」篇

■「エリア拡大会議」篇 10月９日(木)放送開始

「君にとっての熱源は何か？」と問いかける宮川さんに、社員が

「お客様の笑顔です！」と熱く語り、思わず号泣するシーンが

印象的。お客様第一を掲げるエネチタの姿勢を、宮川さんの熱量とともに伝えています。

■宮川 大輔さん“アツすぎる宣伝部長”として登場！

「エリア拡大会議」篇

そして、新CMのキャラクターとして、“アツすぎるエネチタ宣伝部長”に就任した宮川さんが舞台上に登場しました。CMの中で着用していたスーツと、グッエネ！と書かれた法被姿で「法被を着るとアツい想いが騒ぐ。」と会場を沸かせました。

■宮川 大輔さんトークショー ～撮影秘話＆熱血エピソード～

法被姿で登場した宮川さん

トークショーでは、撮影中の「アツすぎるエピソード」として、後藤社長がご家族で撮影現場に来られた際のエピソードを披露。「握手の瞬間からもう熱量がすごくて、社長がずっと話しかけてくださって」と笑いを誘いながら、「社長から直接、なぜ起用したのかお話を聞けて嬉しかったです。お祭りをやってきて良かったなと思いました」と語りました。

印象に残っているシーンについては、メガホンを持つ朝一番のシーンを挙げ、「変な緊張感の中での1発目でした」と明かしました。

また、撮影現場の雰囲気については、「社員さんが全員笑顔でポジティブ。人への気遣いがあり、パワーを送るような感じをみんなから受けました」と振り返り、これこそが宮川さんが考える「アツい男像」そのものだと語りました。「ただアツいだけじゃダメなんです。一人で盛り上がるだけではなく、元気がない人がいたら寄り添って、みんなで引っ張っていく。リーダーは風上に立って良い雰囲気を作る」と、エネチタの現場で感じた、愛と優しさを持ってみんなを巻き込むことの大切さを熱く語りました。

■アツい想い、意気込みを決意表明！

イベント終盤では、宮川さんが「アツすぎる宣伝部長」として心のうちにあるアツい想いをフリップで表明するコーナーが設けられました。

“60歳までにやってみたいこと”では「70歳の時に元気でいられる健康」と書き込み、長く元気でいるための努力の大切さを語りました。“アツい男「宮川大輔」の人生のモットー”では「一生懸命」と掲げ、「父親から『一生懸命やりなさい』と言われていました。どんな場所でも手を抜かず、一生懸命やることで自信がつき、自分らしくいられる」と信念を表明しました。

“これまでの人生で一番ムネアツだったエピソード”では「メキシコの鳥人祭り」と書き上げ、30メートルのポールに命綱一本で登った体験を振り返り、「自分の人生を変えられた瞬間。ここからお祭り男が生まれた」と、自身のターニングポイントとなった感動秘話を明かしました。

最後に宮川さんは「社長さんも社員さんもみんな笑顔でいきいきと働いていました。東海地方だけでなく全国に「『こんな会社があるんやぞ！』と若者たちにも広めていきたい」と、エネチタへのアツい想いを語り、イベントを締めくくりました。

■宮川 大輔さん 新CM出演へのコメント

宮川 大輔（みやがわ だいすけ）さん



芸人 吉本興業所属

受賞歴：

「日本メガネドレッサー賞」（第23回（2010））芸能界部門 受賞

レギュラー番組：

「満天☆青空レストラン」

「世界の果てまでイッテQ！」

「博士は今日も嫉妬する 人生が楽しくなる最新テクノロジー」

趣味：野球、釣り、料理、買い物

特技：ししゃものモノマネ、球技、水泳

出身/入社/入門：NSC大阪９期

会社概要

社名 ：株式会社エネチタ

所在地 ：〒470-2211 愛知県知多郡阿久比町大字草木字上外六3-1

代表取締役：後藤 康之

設立 ：昭和10年（1935年）

資本金 ：3,000万円

従業員数 ：約430名（2025年5月現在）

事業内容 ：リフォーム事業、不動産仲介・売買事業、LPガス事業、フードサービス事業、産業エネルギー事業、モビリティ事業（keeper）、給湯王事業、ランドリー事業