アメリカンクッキーブランド「PUG」の累計25万枚以上のベストセラー「ボストンクッキー」に、待望の新フレーバー「抹茶」と「チョコ」が仲間入り！さらに、期間限定メニュー「紫芋のハロウィンラテ」も新登場！
アメリカンクッキーブランド「PUG（パグ）」は今年3月の開業以来、全国で計12万枚以上の「ボストンクッキー」を販売しています。そんなボストンクッキーに、このたび待望の新フレーバー「抹茶」と「チョコ」が仲間入り！ さらに、ハロウィン期間限定メニュー「紫芋のハロウィンラテ」も新登場！ 2025年10月10日（金）より全店舗での販売をスタートします。
■ベストセラー「ボストンクッキー」
あえて成形せずに焼き上げた表情の異なる手のひらサイズのPUGのクッキーは、チョコとナッツがぎっしり。外側は軽い歯ごたえで、中はもっちり。焼きたての香りととろける食感は、一度食べたらやみつきに。まるでデザートのような贅沢な１枚です。
おかげさまで、累計で25万枚を超える販売数となっています。
■新たに加わるフレーバー「抹茶」と「チョコ」
「抹茶」は、ほろ苦さとまろやかな甘みが広がる“大人のボストンクッキー”。生地には香り高い国産抹茶をふんだんに練り込み、抹茶チョコレートも使用しています。
「チョコ」は、カカオパウダーを加えた生地にダークチョコレート、ミルクチョコレートが入った、芳醇なカカオの香りを楽しめる濃厚なチョコレートクッキー。
いずれも定番のボストンクッキーらしさはそのままに、フレーバーにより素材や水分量を調整し、最高の食感と食べ応えを追求しました。
■ハロウィン限定メニュー「紫芋のハロウィンラテ」
ほんのりとした甘さの紫芋とミルクのコクのハーモニーを存分に味わう、色鮮やかな紫のコールドドリンク「紫芋のハロウィンラテ」は、ハロウィンまでの限定メニュー。ハロウィンならではの遊び心溢れるデザインも目を引きます。
ハロウィン仕様のステッカーが付いた専用カップの側面には、マシュマロの白いゴーストが出現。トロッと溶けたPUGのロゴは、もしかしたら可愛いゴーストのいたずらかも？
ハロウィンラテは、ボストンクッキーの新フレーバーとの相性も抜群！秋にもぴったりなセットを味わえるのは今だけ。この機会にぜひご賞味ください。
■商品情報（いずれも税込価格）
ボストンクッキー（チョコ）480円
ボストンクッキー（抹茶）480円
紫芋のハロウィンラテ 680円
※10/10（金）～10月31日（金）までの限定メニューとなります。
■店舗情報
PUG 吉祥寺パルコ店
住所：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコ1F・2F
営業時間：10:00～20:00
PUG グランツリー武蔵小杉店
住所：神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1 グランツリー武蔵小杉 3F
営業時間：10:00～21:00
PUG ららぽーと愛知東郷店
住所：愛知県愛知郡東郷町 東郷中央土地区画整理事業62街区1・3
営業時間：平日 10:00～20:00、土日祝 10:00～21:00
PUG ららぽーと福岡店
住所：福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1 ららぽーと福岡1F
営業時間：10:00～21:00
※ドリンクラストオーダーはいずれも閉店時間の30分前となります。
※定休日・営業時間は各商業施設に準じます。
＜期間限定営業中！心斎橋パルコPOP-UP＞
期間：2025年8月6日（水）～11月24日（月）
場所：心斎橋PARCO B1F
住所：〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3
時間：10:00～21:00（B1F 飲食）
※心斎橋PARCO営業時間：10:00～20:00
※飲食店舗は営業時間が異なります。
■PUG（パグ）について
Chunky, Melty, Guilty.
PUG’s Boston Cookie
一度食べたら虜になる、極上のクッキー体験
大きなクッキーを頬張るしあわせと、焼きたての味わいは格別です。
アメリカ・マサチューセッツ州が発祥といわれる、昔ながらのアメリカンクッキー。その食べごたえと味わいを大切にしながら、濃厚でリッチなチョコレートと香ばしいローストナッツ、日本人の味覚に合うような食材を隠し味に使用したPUGのクッキーは、クラシックなアメリカンクッキーを自由なスタイルと新しい楽しみ方で進化させています。
PUG 公式Instagram：
https://www.instagram.com/pug_cookie_and_coffee/
＜会社概要＞
社名：株式会社PUG
設立：2025年4月
代表：代表取締役 永砂 智史
所在地：東京都中央区兜町6-7 兜町第7平和ビル 1F
資本金：12,997,500円
事業内容：飲食業態の企画・開発・運営