アメリカンクッキーブランド「PUG」の累計25万枚以上のベストセラー「ボストンクッキー」に、待望の新フレーバー「抹茶」と「チョコ」が仲間入り！さらに、期間限定メニュー「紫芋のハロウィンラテ」も新登場！

アメリカンクッキーブランド「PUG（パグ）」は今年3月の開業以来、全国で計12万枚以上の「ボストンクッキー」を販売しています。そんなボストンクッキーに、このたび待望の新フレーバー「抹茶」と「チョコ」が仲間入り！ さらに、ハロウィン期間限定メニュー「紫芋のハロウィンラテ」も新登場！ 2025年10月10日（金）より全店舗での販売をスタートします。

■ベストセラー「ボストンクッキー」

あえて成形せずに焼き上げた表情の異なる手のひらサイズのPUGのクッキーは、チョコとナッツがぎっしり。外側は軽い歯ごたえで、中はもっちり。焼きたての香りととろける食感は、一度食べたらやみつきに。まるでデザートのような贅沢な１枚です。

おかげさまで、累計で25万枚を超える販売数となっています。



■新たに加わるフレーバー「抹茶」と「チョコ」



「抹茶」は、ほろ苦さとまろやかな甘みが広がる“大人のボストンクッキー”。生地には香り高い国産抹茶をふんだんに練り込み、抹茶チョコレートも使用しています。

「チョコ」は、カカオパウダーを加えた生地にダークチョコレート、ミルクチョコレートが入った、芳醇なカカオの香りを楽しめる濃厚なチョコレートクッキー。



いずれも定番のボストンクッキーらしさはそのままに、フレーバーにより素材や水分量を調整し、最高の食感と食べ応えを追求しました。

■ハロウィン限定メニュー「紫芋のハロウィンラテ」

ほんのりとした甘さの紫芋とミルクのコクのハーモニーを存分に味わう、色鮮やかな紫のコールドドリンク「紫芋のハロウィンラテ」は、ハロウィンまでの限定メニュー。ハロウィンならではの遊び心溢れるデザインも目を引きます。

ハロウィン仕様のステッカーが付いた専用カップの側面には、マシュマロの白いゴーストが出現。トロッと溶けたPUGのロゴは、もしかしたら可愛いゴーストのいたずらかも？

ハロウィンラテは、ボストンクッキーの新フレーバーとの相性も抜群！秋にもぴったりなセットを味わえるのは今だけ。この機会にぜひご賞味ください。



■商品情報（いずれも税込価格）

ボストンクッキー（チョコ）480円

ボストンクッキー（抹茶）480円

紫芋のハロウィンラテ 680円

※10/10（金）～10月31日（金）までの限定メニューとなります。



■店舗情報

PUG 吉祥寺パルコ店

住所：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコ1F・2F

営業時間：10:00～20:00



PUG グランツリー武蔵小杉店

住所：神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1 グランツリー武蔵小杉 3F

営業時間：10:00～21:00



PUG ららぽーと愛知東郷店

住所：愛知県愛知郡東郷町 東郷中央土地区画整理事業62街区1・3

営業時間：平日 10:00～20:00、土日祝 10:00～21:00



PUG ららぽーと福岡店

住所：福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1 ららぽーと福岡1F

営業時間：10:00～21:00



※ドリンクラストオーダーはいずれも閉店時間の30分前となります。

※定休日・営業時間は各商業施設に準じます。

＜期間限定営業中！心斎橋パルコPOP-UP＞

期間：2025年8月6日（水）～11月24日（月）

場所：心斎橋PARCO B1F

住所：〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3

時間：10:00～21:00（B1F 飲食）



※心斎橋PARCO営業時間：10:00～20:00

※飲食店舗は営業時間が異なります。

■PUG（パグ）について

Chunky, Melty, Guilty.

PUG’s Boston Cookie

一度食べたら虜になる、極上のクッキー体験



大きなクッキーを頬張るしあわせと、焼きたての味わいは格別です。

アメリカ・マサチューセッツ州が発祥といわれる、昔ながらのアメリカンクッキー。その食べごたえと味わいを大切にしながら、濃厚でリッチなチョコレートと香ばしいローストナッツ、日本人の味覚に合うような食材を隠し味に使用したPUGのクッキーは、クラシックなアメリカンクッキーを自由なスタイルと新しい楽しみ方で進化させています。

PUG 公式Instagram：

https://www.instagram.com/pug_cookie_and_coffee/



＜会社概要＞

社名：株式会社PUG

設立：2025年4月

代表：代表取締役 永砂 智史

所在地：東京都中央区兜町6-7 兜町第7平和ビル 1F

資本金：12,997,500円

事業内容：飲食業態の企画・開発・運営