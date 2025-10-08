コーマ株式会社はプロゴルファー 小斉平 優和選手のサポートを開始いたしました。
コーマ株式会社（所在地：大阪府松原市 代表：吉村盛善）は、小斉平 優和（こさいひら ゆうわ）選手のサポートを開始いたしましたことを2025年10月8日に発表します。コーマ株式会社が企画・製造・販売するブランドFOOTMAXの提供を行ってまいります。
小斉平選手は大阪府高槻市出身で３歳から競技を始め、２０１１年には中学１年生でレギュラーツアーに出場し、２０１６年「日本ジュニアゴルフ選手権」で優勝。プロ２年目の２０１８年はPGAツアーチャイナにフル参戦して賞金ランキング４位。２０１９年は米下部ツアーと日本ツアーでプレーし、２０２４年には３年ぶりにシード復帰を果たしました。今年８月「Sansan KBC オーガスタ」で初優勝。これからの活躍が期待される選手です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331348&id=bodyimage2】
★小斉平優和選手 使用アイテム
商品名 ：FXR107 ５本指ソックス
価格 ：本体価格2,000円（税込2,200円）
サイズ ：３サイズ展開 S（22/24）、M（24/26）、L（26/28）
カラー ：全7色
組成 ：ナイロン、綿、その他
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331348&id=bodyimage3】
商品名 ：FXR003 ウルトラレースモデル
価格 ：本体価格2,000円（税込2,200円）
サイズ ：３サイズ展開 S（22/24）、M（24/26）、L（26/28）
カラー ：全６色
組成 ：ポリエステル、綿、その他
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331348&id=bodyimage4】
《FOOTMAX》
肉体との一体化を追求し、進化するソックス。スポーツを愛する全てアスリートのために、より以上のパフォーマンスと新たな可能性を創造する高機能ソックスブランド。多くのトップアスリートからの意見を取り入れ、ランニング、自転車、クライミング、ゴルフなど競技別に商品を企画開発し、国内外で取得した特許製法「3DSOX」を駆使し、選び抜いた素材、細部までこだわり、自社一貫工場だから出来る本物の日本製の商品です。
《コーマ株式会社について》
大正11年の創業以来、靴下一筋の製造を行って参りました。国内でも希少な染色、製造、出荷まで内製化された一貫工程の生産システムを持つ自社工場において、日本国産の機能的ソックスを開発生産しています。
《お問い合わせ先》
コーマ株式会社
住所：〒580-0043 大阪府松原市阿保3-6-27
TEL：072-332-1563 FAX：072-332-1567 Mail：info@cooma.co.jp 担当：森下、吉村
■コーマ株式会社 HP：http://www.cooma.co.jp/ ■コーマオンラインショップ：https://www.footmax.jp/ ■ Facebook ：https://www.facebook.com/FootMax3Dsox ■ Twitter：https://twitter.com/3dSox ■ Instagram：https://www.instagram.com/footmax_3dsox/
配信元企業：コーマ株式会社
小斉平選手は大阪府高槻市出身で３歳から競技を始め、２０１１年には中学１年生でレギュラーツアーに出場し、２０１６年「日本ジュニアゴルフ選手権」で優勝。プロ２年目の２０１８年はPGAツアーチャイナにフル参戦して賞金ランキング４位。２０１９年は米下部ツアーと日本ツアーでプレーし、２０２４年には３年ぶりにシード復帰を果たしました。今年８月「Sansan KBC オーガスタ」で初優勝。これからの活躍が期待される選手です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331348&id=bodyimage2】
★小斉平優和選手 使用アイテム
商品名 ：FXR107 ５本指ソックス
価格 ：本体価格2,000円（税込2,200円）
サイズ ：３サイズ展開 S（22/24）、M（24/26）、L（26/28）
カラー ：全7色
組成 ：ナイロン、綿、その他
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331348&id=bodyimage3】
商品名 ：FXR003 ウルトラレースモデル
価格 ：本体価格2,000円（税込2,200円）
サイズ ：３サイズ展開 S（22/24）、M（24/26）、L（26/28）
カラー ：全６色
組成 ：ポリエステル、綿、その他
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331348&id=bodyimage4】
《FOOTMAX》
肉体との一体化を追求し、進化するソックス。スポーツを愛する全てアスリートのために、より以上のパフォーマンスと新たな可能性を創造する高機能ソックスブランド。多くのトップアスリートからの意見を取り入れ、ランニング、自転車、クライミング、ゴルフなど競技別に商品を企画開発し、国内外で取得した特許製法「3DSOX」を駆使し、選び抜いた素材、細部までこだわり、自社一貫工場だから出来る本物の日本製の商品です。
《コーマ株式会社について》
大正11年の創業以来、靴下一筋の製造を行って参りました。国内でも希少な染色、製造、出荷まで内製化された一貫工程の生産システムを持つ自社工場において、日本国産の機能的ソックスを開発生産しています。
《お問い合わせ先》
コーマ株式会社
住所：〒580-0043 大阪府松原市阿保3-6-27
TEL：072-332-1563 FAX：072-332-1567 Mail：info@cooma.co.jp 担当：森下、吉村
■コーマ株式会社 HP：http://www.cooma.co.jp/ ■コーマオンラインショップ：https://www.footmax.jp/ ■ Facebook ：https://www.facebook.com/FootMax3Dsox ■ Twitter：https://twitter.com/3dSox ■ Instagram：https://www.instagram.com/footmax_3dsox/
配信元企業：コーマ株式会社
プレスリリース詳細へ