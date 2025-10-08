毎日を上質に彩るチタンタンブラー 朱鷺 小（シルバー）270ml 名入れ可能
高純度チタンを使用した二重構造タンブラー「朱鷺 小（シルバー） 270ml」は、軽量で丈夫、さらに保温・保冷性能に優れた逸品です。
二重構造により飲み物の温度を長時間キープでき、朝のコーヒーやお茶はもちろん、オフィスやアウトドアなどあらゆるシーンで活躍します。純チタン製のため金属臭がほとんどなく、口当たりもすっきり。
長く使うほどに手になじむ質感が魅力です。
また、名入れにも対応しており、誕生日や記念日、退職祝い、企業ギフトなど、特別な贈り物としても最適です。
シンプルで洗練されたデザインは、男性女性問わず使いやすく、贈る相手の好みに左右されません。
さらに、丈夫で軽量な素材は持ち運びにも便利で、日常のちょっとしたひとときに上質さを添えてくれます。
環境にやさしく長く使える素材とデザインを兼ね備えた、日常に寄り添う名入れ対応タンブラーです。
株式会社堪能や
