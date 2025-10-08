株式会社日経リサーチ、基幹業務システムに「ZAC」を採用
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社日経リサーチ（東京都千代田区 代表取締役社長 新藤政史、以下日経リサーチ）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
日経リサーチは、日経グループの調査会社で、企業のブランド、人・組織、顧客という“無形資産”を可視化するサービスを提供しています。調査設計からデータ分析・コンサルティングまでワンストップで行い、企業の意思決定支援や社会価値の向上を目指しています。
同社では、スクラッチ開発のシステムを使用していましたが管理において非効率な点があったり、保守メンテナンスのコストや手間がかかっていたりなど、課題の多い状況でした。そのような状況を改善するために、パッケージシステムに切り替える方針で、法改正対応・ペーパーレス化・保守コスト削減が期待できるZACを選定しました。
------------------------------------------------------
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
-------------------------------------------------------
オロは今後もリサーチ業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
