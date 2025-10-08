AIから創造性まで：2026年シュピールヴァーレンメッセにおける トイトレンド





＊『AI Loves (to) Play』：インタラクティブな遊び体験を可能にする知能的なおもちゃ

＊『Creative Mindfulness』：創造的なものづくりが特別な瞬間を生み出す

ニュルンベルク、ドイツ, 2025年10月8日 /PRNewswire/ -- 2026年の玩具業界を特徴づけるのはどのような動きでしょうか。シュピールヴァーレンメッセのトレンド委員会は、長年の経験と専門知識をもとに2つのトイトレンドを特定しました。一つ目のトレンド『AI Loves (to) Play（AIラブズ・トゥ・プレイ）』は、革新的な技術が遊びをどのように再構築するかを示し、二つ目のトレンド『Creative Mindfulness（クリエイティブ・マインドフルネス）』では、意識的な体験を生み出す創造的なアプローチに焦点を当てています。トレンド委員会の選定は、業界における最も重要な動向を反映しており、来たる年の玩具業界の方向性を小売業界に提案します。2026年トイトレンドは、1月27日から31日まで、シュピールヴァーレンメッセ会場の中央入口という注目度の高い特設エリアで大きく紹介されます。テーマ別の展示コーナーではインスピレーションを与える製品例が展示され、来場者を発見と体験へと誘います。さらに、トイ・ビジネス・フォーラムで開催されるトイトレンド講演では、商品ラインナップのヒントを提供します。



遊びの新しいインタラクティビティ

人工知能は、デジタル音声アシスタント、パーソナライズされた推奨機能、家庭用スマート機器など、私たちの日常生活にすっかり定着しています。そして今、この技術は玩具の世界にも広がっています。トレンド『AI Loves (to) Play』では、単なる反応以上の機能を備えた製品に注目が集まります。それらは子供一人一人の好みを認識し、子供たちが課題を解決するのをサポートし、物語を語り、そしてともに成長します。学習型ロボットや会話するフィギュアから知能的な学習システムに至るまで、現代の AI玩具はテクノロジーと想像力を融合させた新しいインタラクティブな遊びを生み出しているのです。その際、必ずしも画面が中心となるわけではなく、多くの AI 玩具は画面なしでも機能します。

創造性とマインドフルネスの経験

デジタルイノベーションの対極にあるトレンド『クリエイティブ・マインドフルネス』は、創造性や手仕事を通じた意識的な体験に焦点を当てています。ものづくりの活動は新しい視点を開き、リラックスやインスピレーションの場を生み出します。子供たちは好奇心を持って色や素材の世界に入り込み、想像力を自由に働かせ、遊びながら新たなスキルを身につけます。大人にとっては、創造的な活動を通じて日常を忘れ、頭をリフレッシュさせる手段となります。『クリエイティブ・マインドフルネス』は、絵画や工作からアップサイクリング、木工、フェルト細工、陶芸といった工芸技術まで、さまざまな創造的な方法を探ることを促します。自分の手で何かを作る喜びは、集中力、自信、マインドフルネスを育みます。

トイトレンドに関するすべての情報は、ウェブサイト www.spielwarenmesse.de/en/toytrends でもご覧いただけます。

Spielwarenmesse®

シュピールヴァーレンメッセは世界の玩具業界を牽引するグローバルなイベントです。ニュルンベルクで開催されるこの専門見本市では、業界のキープレーヤーのみならずスタートアップも世界各地からの来場者様にイノベーションやトレンドを発表します。各参加者にとって最も重要な場所であるシュピールヴァーレンメッセでは、多種多様な製品に出会えるだけでなく、日々のビジネスに役立つ多くのインスピレーションや貴重で有益な業界知識や市場の動向も得ることができます。その他、機能満載のプラットフォーム『シュピールヴァーレンメッセ・デジタル(Spielwarenmesse Digital)』と電子ジャーナル『スピリット・オブ・プレイ(Spirit of Play)』で一年中玩具に関するテーマ、市場分析、業界の最新情報をお届けしています。2013年より見本市の名称Spielwarenmesse®がドイツ国内で商標登録されました。

次回のシュピールヴァーレンメッセは 2026 年 1 月 27 日（火）～1 月 31 日（土）に開催されます。

