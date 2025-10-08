100%天然原料で生み出される香水ブランド「Abel（アベル）」がリブランディング。究極の「天然香水」を目指した革新的な作品に進化し、NOSE SHOP取扱店舗にて10/15（水）より展開スタート

NOSE SHOP株式会社Abel（アベル）

“香水砂漠”と呼ばれる日本の香水市場に一石を投じ、日本初のニッチフレグランス専門店を展開する「NOSE SHOP（ノーズショップ）」は、創業当初から取り扱いを行うニュージーランド拠点のニッチフレグランスブランド「Abel（アベル）」のリブランディングを発表。

2025年10月8日（水）より伊勢丹新宿 メンズ館1階 コスメティクス・プロモーションで開催の「サロン ド パルファン 2025 @ISETAN MEN'S」にて、リブランディングを経たアイテムが世界先行ローンチ。NOSE SHOPのAbel取扱店舗では、リニューアルアイテムの展開を10月15日（水）より開始いたします。

Abelは、今回のリブランディングで「世界最高の天然香水を作る」というブランドのコアバリューを「再生可能で生分解性を持つ、完全なる天然香水の創造」へと深化。

香水は天然由来原料を100%使用*し、さらに最新のバイオテクノロジーを駆使して、リフォーミュラ。持続時間にも改善を加えた新処方**となります。さらに、ボトルデザインをモダンに一新し、フレグランス業界に新たな革新の風を吹き込みます。

「天然香水」を新たな次元へと押し上げたAbelの世界をお楽しみください。

*=天然成分を化学的に処理した成分を含む。

**=香りの持続時間には個人差があります。

元ワイン醸造家である1人の女性の情熱から始まった、究極の「天然香水」への探求

Abel（アベル）創業者 フランシス・シューマック氏

Abelは、2013年ワイン醸造家としてのキャリアを持つフランシス・シューマックという1人の女性によって設立されました。

2013年当時、多くの人が不可能だと考えていた「100%天然成分による香水」の創作という挑戦は、彼女の揺るぎない決意から始まり、マスターパフューマーのアイザック・シンクレアとタッグを組み、実現しました。現在では大手百貨店や有名セレクトショップをはじめ、世界各国で展開されています。

フランシス・シューマック氏は、100%天然香水へのこだわりをこう語ります。彼女のこの純粋な哲学が、Abelのすべての製品づくりの根源となっています。

たとえば、98%がオーガニック食材で作られたケーキに、残りの2%に着色料や保存料を入れるでしょうか？絶対にそんなことはしません。これが私たちが100%天然成分を基準にしている理由です。

フランシス・シューマック

バイオテクノロジーで、香水の“化石燃料”時代を終わらせる

Abel（アベル）

Abelの今回の進化の核となるのが、最新のバイオテクノロジー、アップサイクル原料の革新的な使用。天然単離香料、天然香料のみの従来のパレットに、最新のテクノロジーを駆使した香料を加えることで、表現の幅が劇的に拡大しました。

調香を手がけるマスターパフューマーのアイザック・シンクレア氏は、最新のテクノロジーを駆使し、自然の力を最大限に引き出す独自の調香技術を確立。石油化学由来の合成香料を一切使用せず、サステナブルでロングラスティングな香りを実現しました。

また、アイザック・シンクレア氏とそのパートナーで調香師のファニー・グラウ氏による協力のもと、全製品の処方を改良し、賦香率を37%へと向上。

Abelが定める「100%ナチュラル*」とは、すべての成分が植物、果物、花などの天然資源のみに由来すること。その100%天然、0%石油化学製品というルールを守りながら、香り立ち、持続性**そして、香りが持つ個性を一新しました。

*=天然成分を化学的に処理した成分を含む。

**=香りの持続時間には個人差があります。

美しさと倫理観の両立。徹底したサステナビリティへの誓い

Abel（アベル）

Abelは美しさや機能性を一切妥協することなく、徹底した倫理観を貫いています。

新製品をリリースする際には、必ず既存の1製品をより環境負荷の少ない処方とパッケージに進化させる「1イン1アウト」ポリシーを採用。さらに、パッケージをはじめ、ボトル、使用する香料に至るまで、環境に配慮した設計に。フレグランスの持続可能性における新たな基準を打ち立てています。

・パッケージ｜FSC認証を受けた100%再生紙、植物性染料、大豆ベースのインク

・ボトル｜20%再生ガラス

・キャップ｜家庭でコンポスト可能なバイオテック素材を採用

・香水｜リーピングバニー認証取得

※リーピングバニー認証｜国際的なクルエルティフリー認証機関

創業者のビジョンと熟練調香師の技術、そして天然素材とバイオテクノロジーの融合がフレグランスの新しい未来を切り拓く、急進的な香水たちをどうぞお楽しみください。

Abel（アベル）

ラインアップ 全10種

オードパルファム（9種）6ml 5,940円、50ml 27,500円（税込）

パフュームキット（1種）6ml × 3種 14,300円（税込）

発売日｜2025年10月15日（水）発売

※「サロン ド パルファン 2025 @ISETAN MEN'S」にて10月8日（水）世界先行発売

［ラインアップ］

オードパルファムAbel「シアンノリ」50ml

【ベストセラー】

商品名｜シアンノリ（フルーティーなスウィートソルティムスク）

価格｜6ml 5,940円、50ml 27,500円（税込）

海からインスピレーションを得た塩気のある香り。海苔の爽やかな導入から、ピーチとタンジェリンの夕陽のような甘み。バイオテクノロジーで作られた植物性ムスクが、持続する潮風の香りを演出。

トップ｜タンジェリン、ホワイトピーチ

ボディ｜ムスク（植物由来）、グリーンティー、ベルガモット

ベース｜アンバーグリス（植物由来）、海苔(Abs)

パフューマー｜アイザック・シンクレア

Abel「ランドリー デイ」50ml

【ベストセラー】

商品名｜ランドリー デイ

価格｜6ml 5,940円、50ml 27,500円（税込）

開け放たれた窓から新鮮な風が舞い込み、新緑の香りが広がる中、春の朝陽に照らされた洗濯物が揺れる爽やかな日常の風景。最先端技術を活用したナチュラル原料で描いた、五感を刺激する緑豊かで太陽に満ちた香り。

トップ｜カットグラス、アルデヒド

ボディ｜ライム、パッションフルーツ

ベース｜ベチバー

パフューマー｜アイザック・シンクレア

Abel「コバルトアンバー」50ml

商品名｜コバルトアンバー（シックで官能的なオリエンタル）

価格｜6ml 5,940円、50ml 27,500円（税込）

官能的で活気のあるアンバー調の香り。ピンクペッパー、カルダモン、ジュニパーのスパイシーな導入から、カカオとトンカの甘みを経て、レザー調のアンバーで締めくくる。自然派香水初心者にも親しみやすい魅力。

トップ｜ピンクペッパー、カルダモン、ジュニパーベリー

ボディ｜カカオ、トンカマメ、バルサム（ペルー産）

ベース｜アンバー

パフューマー｜アイザック・シンクレア

Abel「グリーンシダー」50ml

商品名｜グリーンシダー（なめらかで奥行きのあるリッチウッド）

価格｜6ml 5,940円、50ml 27,500円（税込）

落ち着きのあるウッディ調の香り。マグノリアとカルダモンの爽やかな幕開けから、シプリオールとグアイアックウッドの深みへ。テキサスとアトラス山脈産の2種のシダーが、豊かな大地の香りを演出。

トップ｜マグノリア、カルダモン

ボディ｜ナガルモタ、ガイアックウッド

ベース｜シダーウッド（テキサス産）、シダーウッド（アトラス産）

パフューマー｜アイザック・シンクレア

Abel「ピンクアイリス」50ml

商品名｜ピンクアイリス（コンテンポラリーなスパイシーフローラル）

価格｜6ml 5,940円、50ml 27,500円（税込）

クラシックなフローラルを現代的に解釈した香り。ラズベリーリーフ、バジル、花椒の意外なイントロから、アイリス、ローズ、ジャスミンの優美な調べへ。植物由来のムスクとバニラが柔らかな甘さを添える。

トップ｜花椒、ラズベリーリーフ、バジル

ボディ｜アイリス、ローズ、ジャスミン

ベース｜バニラ、ムスク

パフューマー｜アイザック・シンクレア

Abel「ナーチャー」50ml

商品名｜ナーチャー（低アレルギー性の天然香料からなるスキンフレグランス）

価格｜6ml 5,940円、50ml 27,500円（税込）

柔らかなフローラル・ムスクの香り。オレンジブロッサム、ローズ、ジャスミンの優美な花々に、ジンジャーの温かみ。サンダルウッドが穏やかに包み込む。アレルギーに配慮した優しい処方が特徴。

トップ｜オレンジフラワー、ローズ（ブルガリア産）、レンティスク

ボディ｜ジャスミンサンバック、ジンジャー

ベース｜サンダルウッド（東インド産）

パフューマー｜ファニー・グラウ

Abel「ポーズ」50ml

商品名｜ポーズ

価格｜6ml 5,940円、50ml 27,500円（税込）

美しく、自信に満ちた香り。加齢とホルモンの変化に対する知恵を讃え、社会的啓蒙を図り、自己肯定感を高める。新しいはじまりを大胆に受容する。一休みして立ち止まり人生の新章を自分のものにする前向きな機会。

トップ｜バイオレットリーフ

ボディ｜ミモザ、ナルシサス

ベース｜ヘイ

パフューマー｜ファニー・グラウ

Abel「コートチェック」50ml

商品名｜コートチェック

価格｜6ml 5,940円、50ml 27,500円（税込）

官能的なダークアンバーの香り。スターアニスの甘く深い導入から、カカオの温かみと、カシス、チェリーの甘酸っぱさへ。タバコとレザーのスモーキーな余韻が、大人の夜の魅惑を漂わせる。ナチュラル香水の新境地。

トップ｜スターアニス

ボディ｜ブラックカラント、カカオ

ベース｜タバコ

パフューマー｜アイザック・シンクレア

※旧製品名「ブラックアニス」改題製品

Abel「アパートメント」50ml

商品名｜アパートメント

価格｜6ml 5,940円、50ml 27,500円（税込）

パリの凱旋門を見下ろすアパルトマンに住む住人たち。ベルベットのカーテンから光が差し込み、ラム酒のカクテルの隣にチェリーで汚れたナプキンが置かれる。アップサイクル原料で作られた、洗練されたダークな香り。

トップ｜ラム、タルトチェリー

ボディ｜カカオ、チュベローズ

ベース｜ミルラ、トルーバルサム

パフューマー｜アイザック・シンクレア

パフュームキットAbel「ノーズショップ ギフトセット」6ml × 3種

【NOSE SHOP 限定・数量限定品】

商品名｜ノーズショップ ギフトセット

価格｜6ml × 3種 14,300円（税込）

天然原料の真髄に迫る香水作りで、香りの根源への革新に挑むAbel。その中でもNOSE SHOPの人気作が収められた小箱。オリジナルパッケージで数量限定生産された豪華なコフレ。

ラインアップ｜シアンノリ、ランドリー デイ、アパートメント

［取扱店舗］※一部店舗となるためご注意ください。

NOSE SHOP 新宿、有楽町、池袋、麻布台、高輪、横浜、名古屋、大阪、神戸、札幌、福岡、ONE FUKUOKA、オンラインストア、KO-GU 渋谷

Abel｜アベルRADICAL FRAGRANCE ～ 香りの根源への革新

Abel（アベル）

ワイン醸造家であるひとりの女性フランシス・シューマックによって2013年にオランダで設立され、現在はニュージーランドのウェリントンを拠点にするフレグランスブランドAbelは、フレグランス業界に新たな革新の風を吹き込んでいる。その革新とは、再生可能で生分解性を持つ、完全なる天然香水の創造だ。Abelの挑戦は、100%天然原料による香水づくりにとどまらない。マスターパフューマーのアイザック・シンクレアとともに、最新のバイオテクノロジーを駆使し、自然の力を最大限に引き出す独自の調香技術を確立。「大手企業もいずれはバイオテクノロジーに取り組むでしょうが、まだその先導はしていません」というシンクレアの言葉には、革新者としての自負が響く。環境への配慮は、製品開発の哲学そのものにも深く根付いている。新製品を市場に送り出す際には「1イン1アウト」という独自のポリシーを採用。これは単なる製品の入れ替えではなく、常により環境負荷の少ない処方とパッケージングを追求する、Abelの進化への誓い。その姿勢は細部にまで貫かれている。植物性染料と大豆ベースのインク、FSC認証紙を使用したリサイクル可能な外箱など、パッケージングのすべてが環境との調和を考えて選ばれている。さらに、国際的なクルエルティ・フリー認証機関であるリーピングバニー認証を取得し、動物実験を一切行わない倫理的な製品開発を実現。Abelは、創業者のビジョンと熟練調香師の卓越した技術、そして天然素材とバイオテクノロジーの融合により、フレグランスの新しい未来を切り拓いている。それは単なるトレンドではなく、業界の新たな基準となるべき、確かな一歩となる。

NOSE SHOP

NOSE SHOP

かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、先陣を切って新しい香りの風を吹き込んだNOSE SHOP（ノーズショップ）。日本初のニッチフレグランス専門店として、2017年8月にスタート。大きな鼻のオブジェや、鼻を色とりどりに塗られた石膏像を目印に、現在、東京、大阪、名古屋など、主要都市を中心に14店舗を展開しています。高級ブランドのイメージや、専門知識が必要というイメージを払拭し、香水初心者から愛好家まで、誰もが自由で気軽に楽しめる空間を提供。世界中の新進気鋭なフレグランスブランドを、独自の視点でセレクトし、最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさを届けることを目指しています。名物企画として、ミニ香水がランダムに当たるコンテンツ「香水ガチャ(R)︎」を展開。その他、デイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」のプロデュースも手掛けるなど、香りのイベント、香りのメディアとしての情報発信やリアルなワークショップなどを開催し、常に新しい香りの体験を提供しています。

［店舗一覧］ （＊）ー Abel取扱店

NOSE SHOP 新宿（＊）

東京都新宿区新宿4-1-6 ニュウマン新宿 2F TEL 03-5357-7707

NOSE SHOP 渋谷

東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 2F TEL 03-6427-3350

NOSE SHOP 池袋（＊）

東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋 2F TEL 03-6903-1500

NOSE SHOP 麻布台（＊）

東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ タワープラザ 2F TEL 03-6277-6320

NOSE SHOP 有楽町（＊）

東京都千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町ルミネ1 3F TEL 03-6810-0400

NOSE SHOP 銀座

東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座 1F TEL 03-6263-2007

NOSE SHOP 高輪（＊）

東京都港区高輪2-21-1 ニュウマン高輪 North 3F TEL 03-6721-6661

NOSE SHOP 横浜（＊）

神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1 ニュウマン横浜 3F TEL 045-534-5454

NOSE SHOP 名古屋（＊）

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 4F TEL 052-566-6402

NOSE SHOP 大阪（＊）

大阪府大阪市北区梅田3-1-3西館 ルクア イーレ 4F TEL 06-4300-7113

NOSE SHOP 神戸

兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急新館 2F Hankyu Mode Kobe TEL 078-200-7281

NOSE SHOP 札幌（＊）

北海道札幌市中央区南1条西3-3 札幌パルコ1F TEL 011-590-4822

NOSE SHOP ONE FUKUOKA（＊）

福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F TEL 092-401-3880

NOSE SHOP 福岡（＊）

福岡県福岡市中央区天神2-5-35 岩田屋本店 新館 1F TEL 092-600-1887

NOSE SHOP オンラインストア（＊）

https://noseshop.jp