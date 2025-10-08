Hmcomm株式会社


　“音”から価値の提供を目指すＨｍｃｏｍｍ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：三本 幸司、以下Ｈｍｃｏｍｍ）は、2025年11月5日（水）に株式会社Helpfeel（本社：京都府京都市、代表取締役：洛西 一周、以下Helpfeel）が主催する共催カンファレンスに登壇いたします。セッションテーマは「AIでコンタクトセンターはどう変わる？ 業務効率だけで終わらせない、自己解決の仕組み化 ～問い合わせ削減とCX向上を両立する、AI×ナレッジマネジメントの最前線～」で、当社は対話型AIエージェント「Terry2」によるコンタクトセンターの進化について講演いたします。　




■登壇セッション概要


日程　　：2025年11月5日（水）11:30-11:55（予定）


開催形式：Zoom開催（無料）


内容　　：（1）AIエージェントによる自動応対と通話記録の文字起こし


　　　　 （2）柔軟な対話生成と実務レベルのタスク実行


　　　　 （3）AIと人がシームレスに連携する次世代コンタクトセンターの形


　　　　 （4）デモンストレーションを通じた社会実装の可能性紹介


　　　　　 　※内容については変更の可能性もございます。


お申込み：https://www.helpfeel.com/hf-seminar-20251105/hmcomm


本セッションでは、企業の電話対応や業務受付の現場において、対話型AIエージェントがどのように自己解決の仕組みを提供し、問い合わせ削減とCX向上を同時に実現できるかを解説いたします。




■対話型 AI エージェント「Terry2」の３つの特徴


特徴１.：文脈理解×タスク遂行＝実用的な生成 AI エージェント


・会話の文脈をリアルタイムに理解し、柔軟かつ自然な応対を実現


・FAQ 対応に加え、予約受付や支払い、本人確認など実務タスクにも対応


・Ｈｍｃｏｍｍ独自の会話分析ノウハウを活かし、「VoiceContact」の設計思想を反映



特徴２.：“人との連携”が前提の AI 設計


・AI での対応が難しい場面では、即座にオペレーターへ引き継ぎ、中断を最小限に抑制


・会話の停滞やループを検知し、適切なタイミングでアラートを出して対応遅延を回避


・「VoiceDigest」の即時要約技術により、スムーズな引き継ぎと満足度の維持を実現



特徴３.：自己進化する AI エージェント


・通話ログを蓄積・分析し、「よくある質問」や「効果的な応答」を特定して改善に活用


・長年の運用知見による「VoiceContact」の分析ノウハウで、業務改善を継続的に支援


・属人化を防ぎ、誰でも安定した品質で応対可能な体制の構築を実現




■Ｈｍｃｏｍｍ株式会社について


代表取締役社長CEO　三本 幸司


URL　　　https://hmcom.co.jp


設立日　　2012年7月24日


所在地　　東京都港区芝大門2-11-1　富士ビル２階


事業内容　人工知能（AI）音声処理技術を基盤とした要素技術の研究/開発およびソリューション/サービスの提供




<本リリースに関するお問合せ>


報道関係者様：Ｈｍｃｏｍｍ株式会社 IR担当　　hm_ir@hmcom.co.jp


企業様：Ｈｍｃｏｍｍ株式会社 営業マーケティング部　sales_team@hmcom.co.jp


TEL：03-6550-9830 FAX：03-6550-9831