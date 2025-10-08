Hmcomm株式会社

“音”から価値の提供を目指すＨｍｃｏｍｍ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：三本 幸司、以下Ｈｍｃｏｍｍ）は、2025年11月5日（水）に株式会社Helpfeel（本社：京都府京都市、代表取締役：洛西 一周、以下Helpfeel）が主催する共催カンファレンスに登壇いたします。セッションテーマは「AIでコンタクトセンターはどう変わる？ 業務効率だけで終わらせない、自己解決の仕組み化 ～問い合わせ削減とCX向上を両立する、AI×ナレッジマネジメントの最前線～」で、当社は対話型AIエージェント「Terry2」によるコンタクトセンターの進化について講演いたします。

■登壇セッション概要

日程 ：2025年11月5日（水）11:30-11:55（予定）

開催形式：Zoom開催（無料）

内容 ：（1）AIエージェントによる自動応対と通話記録の文字起こし

（2）柔軟な対話生成と実務レベルのタスク実行

（3）AIと人がシームレスに連携する次世代コンタクトセンターの形

（4）デモンストレーションを通じた社会実装の可能性紹介

※内容については変更の可能性もございます。

お申込み：https://www.helpfeel.com/hf-seminar-20251105/hmcomm

本セッションでは、企業の電話対応や業務受付の現場において、対話型AIエージェントがどのように自己解決の仕組みを提供し、問い合わせ削減とCX向上を同時に実現できるかを解説いたします。

■対話型 AI エージェント「Terry2」の３つの特徴

特徴１.：文脈理解×タスク遂行＝実用的な生成 AI エージェント

・会話の文脈をリアルタイムに理解し、柔軟かつ自然な応対を実現

・FAQ 対応に加え、予約受付や支払い、本人確認など実務タスクにも対応

・Ｈｍｃｏｍｍ独自の会話分析ノウハウを活かし、「VoiceContact」の設計思想を反映

特徴２.：“人との連携”が前提の AI 設計

・AI での対応が難しい場面では、即座にオペレーターへ引き継ぎ、中断を最小限に抑制

・会話の停滞やループを検知し、適切なタイミングでアラートを出して対応遅延を回避

・「VoiceDigest」の即時要約技術により、スムーズな引き継ぎと満足度の維持を実現

特徴３.：自己進化する AI エージェント

・通話ログを蓄積・分析し、「よくある質問」や「効果的な応答」を特定して改善に活用

・長年の運用知見による「VoiceContact」の分析ノウハウで、業務改善を継続的に支援

・属人化を防ぎ、誰でも安定した品質で応対可能な体制の構築を実現

■Ｈｍｃｏｍｍ株式会社について

代表取締役社長CEO 三本 幸司

URL https://hmcom.co.jp

設立日 2012年7月24日

所在地 東京都港区芝大門2-11-1 富士ビル２階

事業内容 人工知能（AI）音声処理技術を基盤とした要素技術の研究/開発およびソリューション/サービスの提供

<本リリースに関するお問合せ>

報道関係者様：Ｈｍｃｏｍｍ株式会社 IR担当 hm_ir@hmcom.co.jp

企業様：Ｈｍｃｏｍｍ株式会社 営業マーケティング部 sales_team@hmcom.co.jp

TEL：03-6550-9830 FAX：03-6550-9831