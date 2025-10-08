株式会社KURUKURU｜銀座にて「全社交流会」を初開催。社員同士の部署を超えたつながりを促進し、26卒学生も参加。

株式会社KURUKURU

『GOKUMIN』や『MAIMO』など複数のD2Cブランドを展開する株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区、代表取締役：関沢康寛）は、2025年9月29日（月）、銀座のイベントスペース「The Stay Gold GINZA 2F」にて立食形式の「全社交流会」を初開催しました。

本交流会は、部署や役職を超えた社員約60名が集い、ブランド横断でのシナジーやカルチャー浸透を目的に実施されたものです。さらに、M&Aによって新たに加わった社員も参加し、企業の成長とともに広がる組織の一体感を象徴するものとなりました。オープンな場づくりを重視する取り組みの一環として、26卒学生も招き、社員とフラットに交流する機会を創出いたしました。

開催概要

・ 日時：2025年9月29日（月）12:00～15:00

・ 会場：The Stay Gold GINZA 2F

・ 参加者：社員約名（複数ブランド所属）、26卒学生1名

実施内容

コメント

- 部署横断の交流普段接点の少ない部署同士が自由に語り合い、コラボレーションのアイデアが生まれる場となりました。- カルチャー浸透と発信参加した26卒学生は現場社員と直接交流し、リアルなカルチャーを体感。「会社の雰囲気がより具体的にイメージすることができた」との声も寄せられました。- 多様性の広がりM&Aにより新たに加わった社員や、26卒学生の参加により、多様な視点を交えた対話が実現しました。企業の成長に伴う組織の一体感と、オープンな風土を体現する機会となりました。株式会社KURUKURU 人事担当者

「全社交流会は、カルチャーを共有し合い、挑戦的でオープンな組織づくりを進めるための取り組みです。部署や役職を越えた対話により、社員同士が互いの価値観や働き方を理解し、より柔軟な発想や連携につなげていきます。近年はM&Aや採用を通じて新しい仲間も増えており、組織の層が多様化する中で、こうした交流の場の価値はより一層高まっています。今後も定期的に開催し、社員が安心して意見を交わし合える風土を育てていきたいと考えています。」

参加社員の声

「普段関わらない部署の人と話すことで、自分の担当ブランド以外の取り組みや課題を知ることができ、業務に対する視野が広がりました。異なる立場の仲間と交流することで、会社全体の方向性や広がりを実感し、自分の仕事がその一部としてつながっていることを改めて感じました。新しく加わった社員や学生とも自然に交流でき、KURUKURUが大切にしているオープンな雰囲気を実際に体感できる貴重な機会となりました。」

今後の展望

株式会社KURUKURUについて

- 定期開催化今後も四半期ごとに全社交流会の開催を予定し、カルチャー浸透とシナジー創出を強化していきます。- 創業10周年記念イベント2025年10月22日には、社内BBQイベントを実施予定です。- 採用展開26卒採用に加え、27卒採用も進め、成長を支える多様な人材を採用していきます。- 企業成長との連動今後も事業拡大やM&Aを進めながら、カルチャーの一体感を大切にしていきます。

株式会社KURUKURU（クルクル）は、「ブランドを創り、育て、世界に新しい価値をもたらす。」をコーポレートミッションに、“Brand Creative Company”をテーマに、寝具・トラベル・美容など複数のブランドを展開するD2C企業です。商品企画から販売、広報・広告、顧客対応までを一貫して手がける体制のもと、生活者の声に向き合いながら、日々アップデートを重ねて、暮らしを少し楽しく、心地よくするプロダクトを届けています。

GOKUMIN

GOKUMIN（ゴクミン）は、日本品質にこだわった寝具の総合ブランドです。2023年にはAmazon最優秀賞を受賞するなど、数々の賞を獲得。

経験豊かな日本の技術者と、特許技術を保有する最新の工場で、「お客様視点」を第一に考えた高品質な製品をお届けします。https://gokumin.co.jp/

MAIMO

MAIMO（マイモ）は、暮らしのための移動を支える“ライフムーブブランド”です。スーツケースを中心に、移動時間をもっと快適にする製品と、一人ひとりの暮らしを充実させるサービスを提供しています。https://maimo-travel.com/

Ur.Salon

気持ち艶めく、毎日を。Ur.Salon（ユアサロン）は、毎日に輝きをもたらすビューティケアブランドです。髪質予防を考えたヘアアイロンをはじめ、選び抜いた素材と洗練されたデザインを通じて、使うたびに心が満たされるような製品をお届けします。https://ursalon.jp/

会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名：株式会社KURUKURU

代表者名：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp