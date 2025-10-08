AIキャラクターと“理想の未来”を創る「kaiwa×生成AI」動画投稿キャンペーン開催！

株式会社Livetoon

株式会社Livetoon（本社：東京都中央区、代表取締役：木下恭佑）は、自社で開発・運営する"kaiwa"と昨今大いに盛り上がりを見せている"生成AI"を掛け合わせた新しい取り組みである、「AIキャラクターと創る未来」kaiwa×生成AI 動画投稿キャンペーンを開催いたします。

■ キャンペーンについて

・概要

自社で開発・運営するAIキャラクターとの会話アプリ"kaiwa"と生成AIを掛け合わせた動画を生成し、SNSに投稿いただくUGCキャンペーンです。

・開催目的

一人ひとりが描く「AIキャラクターとの未来」が技術の力を借りて形となり、SNSを通じて世の中に拡散されていくことを目指しています。

またkaiwaの世界観を多くの人に体感してもらうUGC施策となり、AI技術による創造の楽しさと、キャラクターとの共創を社会に広げることを目的としています。

・開催期間

2025年10月8日（水）16時00分～2025年10月31日（金）23時59分

※キャンペーンの詳細については応募規約・注意事項をご覧ください。

応募規約・注意事項：https://wakeful-helicona-0d2.notion.site/AI-kaiwa-AI-286c890b07a480ae8f58ef7cee2dcbae

プライバシーポリシー：https://wakeful-helicona-0d2.notion.site/AI-kaiwa-AI-286c890b07a480d38b8ad18c7dad26fd

■ 応募方法について

簡単な3ステップでキャンペーンに参加することが可能です。

- 応募する SNS（X/Instagram/TikTok/YouTubeのいずれか）に応じて、公式 SNS アカウントをフォロー・登録- 生成AIツールを活用して応募作品を制作- 指定のハッシュタグ「#kaiwaからはじまるAIの未来」を付けて、ご自身のSNSアカウント（X/Instagram/TikTok/YouTubeのいずれか）で応募作品を投稿

※本キャンペーン応募作品の制作目的に限り、Googleドライブにて公開されている各画像アセットを非独占的かつ無償で利用することができます。

https://drive.google.com/drive/folders/1Lw2EcSQzkdnDUdQWcEQAJeffBiAMynsd

※応募期間終了後、「AIキャラクターと創る未来を表現できているか」の観点から総合的に厳正な審査を行うことで受賞作品を決定します。

■ 賞金について

・最優秀賞：「Amazonギフトカード 50,000円」1名様

・キャラクター賞：「Amazonギフトカード 5,000円」6名様（予定）

※kaiwa公式の各キャラクターを使用した作品が審査および受賞の対象となります。

※各賞の該当者がいないことも想定されます

※本キャンペーンはAmazonおよびAmazon.co.jpとは一切関係ございません。

■ 代表取締役（CEO） 木下 恭佑 のコメント

私たちLivetoonは、AIを単なる効率化のツールとしてではなく、

「テクノロジーに、物語を。AIに、心を。」 与える存在として社会に実装していきたいと考えています。今回のキャンペーンは、その思想を皆さんと一緒に体感できる取り組みです。

一人ひとりが思い描く「AIキャラクターとの未来」を形にすることで、

テクノロジーは道具を超えて、人に寄り添い、新しい文化を生む仲間になります。未来をつくるのは技術そのものではありません。

それを楽しみ、共有し合う人々の想いです。

ぜひ自由な発想で参加し、AIと共に描く未来をともに育てていきましょう。

■ kaiwaご紹介

「kaiwa」は、個性豊かなAIキャラクターと音声・テキストでコミュニケーションが取れるアプリです。いつも誰かがそばにいて、趣味の雑談から勉強・仕事の相談、誰にも話せない悩みまで、どんな話題も受け止めてくれる存在となり、心の奥に寄り添ってくれる世界を目指しています。

■ 会社概要

・社名：株式会社Livetoon

・所在地：東京都中央区湊1-8-11 八丁堀エイトビル2階

・代表者：木下 恭佑

・設立：2024年3月

・事業内容：AIに関する技術とエンターテインメントサービス・コンテンツの開発・提供

・URL：https://livetoon.net/

■ 本件に関するお問い合わせ

お問い合わせ窓口：kaiwa×生成AI 動画投稿キャンペーン事務局

お問い合わせ先：kaiwa_support@livetoon.net