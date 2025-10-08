産業資材の端材から生まれた“一点モノ”のサステナブルバッグ

恵比寿有限会社

岡山県赤磐市でフレキシブルコンテナバッグ（フレコンバッグ）の製造を手がける恵比寿有限会社（代表取締役：向畑 貴生）は、2025年9月16日より、産業資材の端材をアップサイクルしたサステナブルブランド「EBIST（エビスト）」を立ち上げ、その第一弾商品としてトートバッグの販売を開始しました。

■誕生の背景

当社はこれまで、BtoBの下請け事業として、物流や建設など産業現場で使われるフレコンバッグの製造に携わってきました。

しかし近年、産業構造の変化や市場ニーズの多様化に直面し、「自社の技術をより多くの人々の暮らしに役立てたい」「環境負荷を減らしながら新しい価値を生み出したい」という思いが強まりました。

その中で着目したのが、製造工程でどうしても発生する“端材”です。耐久性や撥水性に優れた産業資材を廃棄せず再利用することで、環境配慮とデザイン性を両立した新しい商品を生み出しました。

■商品特徴

「EBISTトートバッグ」は、工場で生まれるシートやカバーの端材を活用し、同じものが二つと存在しない“一点モノ”として仕上げています。

強靭な素材：屋外保管でも劣化や色褪せを防ぐ産業用素材を使用。

汎用性：普段使いからアウトドアシーンまで幅広く対応。

個性あるデザイン：産業素材特有の無骨な質感と色合いが、ファッションアイテムとして新鮮な魅力を放ちます。

サステナブル：廃棄物削減と資源の有効活用につながる、地球環境にやさしい選択。

「サステナビリティを重視する方」「個性的なファッションを楽しみたい方」におすすめのアイテムです。

■商品概要

サイズ（大）：横38cm×高さ30cm×マチ16cm／230g

カラー：迷彩（\8,000）、白銀（\7,500）、デニム（\7,800）

サイズ（小）：横30cm×高さ25cm×マチ13cm／160g

カラー：迷彩（\4,000）、白銀（\3,500）、デニム（\3,800）

※すべて税込み価格

販売サイト：https://ebist.official.ec

■代表コメント

恵比寿有限会社 代表取締役 向畑 貴生

「フレコンバッグ製造の現場で積み重ねてきた技術や知見を、もっと生活に身近な形でお届けしたいと考えてきました。“端材”はこれまで捨てられてきた存在でしたが、見方を変えれば唯一無二の素材です。そこから生まれるバッグは、環境への配慮だけでなく、持つ人の個性や価値観を映し出すアイテムになると信じています。私たちはこれからもBtoC事業を通じて、持続可能で豊かな暮らしに貢献してまいります。」

■今後の展開

今後はトートバッグに加え、キャンプ用品やアウトドアギアなど、強靭な産業資材の特性を活かした多彩なアイテムを順次展開予定です。サステナビリティとデザイン性を兼ね備えた新しいライフスタイルブランドとして、国内外へ発信していきます。

【本件に関するお問い合わせ先】

恵比寿有限会社

〒701-2226 岡山県赤磐市由津里2434

TEL：086-957-2800

FAX：086-957-3761

URL：https://ebisu-okayama.com/

販売ページ：https://ebist.official.ec