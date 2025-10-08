10月25日（土）GLION ARENA KOBEで大阪ブルテオン＆神戸ストークス ホームゲームを同日開催！

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：神戸市中央区、代表取締役社長 渋谷 順）は、10月25日（土）にGLION ARENA KOBE及びTOTTEIにて、1万人規模のアリーナでは史上初！？の2大トップリーグ同日公式戦開催をはじめ、試合前後の時間もTOTTEIで一日楽しい時間を過ごしていただける、様々なイベントを開催いたします。

１. 2つの競技のトップリーグ公式戦をGアリで同日開催！

GLION ARENA KOBEはもちろん、全国の1万人規模のアリーナでは初！？となる、B.LEAGUE（バスケットボール）とSV.LEAGUE（バレーボール）の2大トップリーグ公式戦の同日開催が10月25日（土）に実現します。

Gアリでは今回が初となるバレーボールの公式戦開催に向けて、アリーナのバスケットボールコートを新たに改修。また当日の神戸ストークス公式戦の終了後からスムーズに大阪ブルテオン公式戦の会場に転換するための準備を重ねています。

1日に2つのチームの試合を観戦できる、Gアリ初の試みをぜひお楽しみください！

10月25日(土)・26日（日）神戸ストークス公式戦情報はこちら(https://www.totteikobe.jp/event/article/11269)

10月24日（金）・25日（土）大阪ブルテオン公式戦情報はこちら(https://www.totteikobe.jp/event/article/10970)

２. 『THE FIRST SLAM DUNK “COURT” in KOBE」の千秋楽前の盛り上がりは！？

『THE FIRST SLAM DUNK “COURT” in KOBE』イベント情報はこちら(https://www.totteikobe.jp/event/article/14193)

10月13日（月・祝）から26日（日）まで開催予定の映画「THE FIRST SLAM DUNK」上映記念イベント『THE FIRST SLAM DUNK “COURT” in KOBE』。9月30日（水）まで行われたコラボCAFEの予約抽選受付も、予定座席数を大きく超える申し込みが集まるなど、大きな反響があったことから、イベント千秋楽前の25日（土）も大変多くの方にご来場いただけることが予想されます。

“湘北vs山王戦”の熱量を追体験できる空間「COURT」と、試合前のロッカールームをイメージしたグッズエリア「LOCKER ROOM」は、どなたでも予約不要・無料でお楽しみいただけます。このイベントを目的にいらっしゃる方はもちろん、神戸ストークスと大阪ブルテオン公式戦を観戦予定の方や、TOTTEIに立ち寄った方もお気軽にご参加ください。

３. イベントの前後に、各地のご当地クラフトビールで最高の一杯と楽しい時間を！

『HARBOR BEER SITE 2025』イベント情報はこちら(https://www.totteikobe.jp/event/article/12898)

10月20日（月）から26日（日）まで開催予定の焚火×クラフトビールイベント『HARBOR BEER SITE 2025 ～日常を超える、最高の一杯～』をGアリ南側のTOTTEI PARKにて開催。25日（土）は11時から21時まで開催され、当日は8つのご当地クラフトビールが営業を予定しているほか、KOBEまちなかパフォーマンス公認アーティストライブや土日限定のファイヤーショーやアウトドアマーケットも行われます。

両クラブの試合前の気持ちを盛り上げる景気づけの一杯や、焚火とビールと共に試合やイベント後の感想を語らいひと時を楽しむ場所として是非お立ち寄りください。またどのご当地クラフトビールがTOTTEIで人気を集めるかにも、ぜひご注目ください。

４. ストークスコラボも開催中！イベントの隙間時間で謎解きにもチャレンジ！

TOTTEI＆新港町周遊謎解きイベントの情報はこちら(https://www.totteikobe.jp/event/article/11089)



TOTTEIからはじまる、潮風感じる新港町の謎を巡る謎解きイベント「ストーキーとスピとめぐる『ナゾめくボトルと潮風の手紙』」も引き続き開催中です。

9月からは“神戸ストークス 木村圭吾選手の挑戦状”も謎解きキットに追加されました。所要時間1時間30分～2時間で、TOTTEIや周辺の施設を巡りながら楽しめる内容となっているので、公式戦の前の時間や、両方の公式戦の間の時間で楽しむイベントとしても最適です。

ほど良い難しさが、大人同士はもちろん、お子さまとご一緒でも楽しむことができる内容となっています。まだ謎解きに参加されていない方はこの機会に是非ご参加ください。

TOTTEIについて

関西最大級・1万人収容規模の「GLION ARENA KOBE」を中心にした新港第2突堤のエリア愛称「TOTTEI（トッテイ）」は、神戸の発展を100年以上支えてきた「突堤」の名前を継承し、港としての文化交流が活発に行われた歴史を、エンターテインメントという新しい形で実現していく思いを込めて名付けました。阪神淡路大震災より30年の節目に誕生した本エリアで、神戸港の歴史と今後の発展の「伝統と革新」を紡ぎながら、来場者に感動体験をお届けする「神戸の新たな魅力・まちづくり」に取り組みます。

日常的にご利用いただけるレストランゾーンやアリーナ南側には六甲山～神戸港をパノラマビューで見渡すことができるシンボリックな「TOTTEI PARK」とあわせて、365日お楽しみいただけるおでかけスポットです。