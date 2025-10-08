「徳島かんきつアカデミー」令和８年度受講生と「体験見学会」の参加者を募集します！
独立就農をめざす「中核的人材育成コース」、もしくは、生産技術の習得をめざす「生産技術力向上コース」において、かんきつの知識と栽培技術を学べます。研修拠点となる「かんきつテラス徳島」には、スマート農業が学べるフィールドや果実実験室などが整備されており、かんきつの生産から加工・流通まで一貫した知識と技術を習得できます。
「徳島かんきつアカデミー」は、令和元年度に県内かんきつ産地の未来を支える担い手の育成・確保を図ることを目的として開講し、昨年度までに２２１名の修了生を輩出してきました。
この度、令和８年度・第８期生の募集を開始するとともに、アカデミーへの関心を深めていただくため、次のとおり体験見学会を開催しますので、参加者を募集します。
１．「令和８年度徳島かんきつアカデミー」 第８期生の募集
ア）受講コースと研修期間
・中核的人材育成コース：２００日（原則１年間）
・生産技術力向上コース：選択科目毎に数日程度
イ）受講料
・中核的人材育成コース １６,８２０円
・生産技術力向上コース
I 接木と整枝剪定 ４,１００円
II 果実栽培管理 ８,２００円
ウ）募集人数
両コース合わせて３０名程度
エ）募集期間
令和７年９月１６日から令和８年１月３０日まで（定員になり次第終了します）
２．「徳島かんきつアカデミー」体験見学会の参加募集
ア）日時及び場所
・平日コース：令和７年１１月１２日（水） 午前１０時～正午まで
・休日コース：令和７年１１月１６日（日） 午前１０時～正午まで
場 所：「かんきつテラス徳島」徳島県勝浦郡勝浦町大字沼江字中筋11-12
イ）主な内容
みかん収穫体験及びかんきつ園地の見学など
ウ）参加定員
各コース２０名（先着順）
エ）参加費
無料
オ）募集期間
令和７年９月１６日から１０月３１日正午まで（先着順）
３．その他
詳細については、別添の各チラシを参照してください。
https://prtimes.jp/a/?f=d100825-562-f8d3531098ff8dea6537b02962b1a13b.pdf
https://prtimes.jp/a/?f=d100825-562-668a7c34a882f289a4cbab39f0638c3e.pdf
４．申込・問合せ先
「かんきつテラス徳島」
徳島県立農林水産総合技術支援センター農業大学校（勝浦）
かんきつ人材育成・交流担当
電 話 ０８８５ｰ４２ｰ２５４５、ﾌｧｸｼﾐﾘ ０８８５ｰ４２ｰ２５７４
メール nougyoudaigakkou@pref.tokushima.lg.jp