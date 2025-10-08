株式会社SBI新生銀行

株式会社SBI新生銀行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：川島 克哉、以下「SBI新生銀行」）は、SBIハイパー預金の預金残高が2025年10月7日時点で2,000億円を突破したことをお知らせいたします。

2025年9月23日に提供を開始したSBI証券との連携サービス「SBIハイパー預金」は、高い利便性と、円普通預金（※）の2倍となる年0.42%（税引後 年0.3346%）の金利、取扱い開始を記念した暗号資産交換券（XRP）のプレゼントキャンペーン、住宅ローン金利優遇プログラムなどがご好評をいただき、取扱い開始から1週間で1,000億円を達成。好調なスタートを維持し、わずか2週間で2,000億円を突破いたしました。日経平均株価が史上初めて4万8,000円を突破し、株式市場が活況を呈する中、個人投資家の間では資産運用への関心が高まり、預金と投資をシームレスに連携できるSBIハイパー預金は、投資機動性を高める手段として注目され、需要が急速に拡大しております。

現在も魅力的なキャンペーンを多数展開しており、今後もお客さまのニーズに応じた新たな施策を順次導入してまいります。SBI新生銀行グループは、今後も「顧客中心主義」のもと、SBIグループ各社と連携し、お客さまの利便性を第一に考えたサービスの提供に努めてまいります。

※2025年10月8日時点のスタンダードステージの円普通預金とSBIハイパー預金の金利年0.42%（税引後 年0.3346%）を比較。SBIハイパー預金は預金保険の対象です。金利は毎日見直しとなる変動金利で変更となる場合があります。本預金のご利用にあたっては、SBI新生銀行の店頭やWebサイト等に掲載している商品説明書を必ずご確認ください。



◇「SBIハイパー預金」の詳細はこちら

https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/yen/sbihyper/?xadid=NR20250930_1(https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/yen/sbihyper/?xadid=NR20250930_1)

◇「スタートダッシュキャンペーン祭り」の詳細はこちら

https://www.sbishinseibank.co.jp/campaign/sbihyper_fes_2509/?xadid=NR20250930_2(https://www.sbishinseibank.co.jp/campaign/sbihyper_fes_2509/?xadid=NR20250930_2)

◇暗号資産交換券（XRP）のプレゼントキャンペーンの詳細はこちら

https://www.sbishinseibank.co.jp/campaign/cam_2509_xrp_trade/?xadid=NR20250930_3(https://www.sbishinseibank.co.jp/campaign/cam_2509_xrp_trade/?xadid=NR20250930_3)

◇＜SBIハイパー預金開設者限定＞住宅ローン金利優遇プログラムの詳細はこちら

https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/housing/hyper_preferential/?xadid=NR20250930_4(https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/housing/hyper_preferential/?xadid=NR20250930_4)