【山崎実業 towerシリーズの新商品】おにぎりを崩さず持ち運べるシンプルなデザインのケースや、折り畳み式のシューズラックなど、新商品が発売になりました。
■バルブ付き密閉おにぎりケース タワー /2個組
おにぎりを崩さず持ち運べる密閉おにぎりケース。
手作りのおにぎりやコンビニのおにぎりが、ちょうど1個入る大きさのおにぎりケースです。
ワンプッシュで簡単に密閉でき、蓋をしたまま電子レンジで温められます。
パーツはすべて分解でき、食洗機で洗えるので衛生的です。
冷凍庫での保存も可能です。
■歯ブラシ&替え歯ブラシスタンド タワー 2段
歯ブラシや電動歯ブラシ用替えブラシ、シェーバーも一緒に収納できる2段式の歯ブラシ＆替え歯ブラシスタンドです。
上段、下段で奥行きが違うのでスムーズに出し入れしやすく便利です。
■折り畳みシューズラック タワー
靴の砂やほこりなどが下に落ちにくい、トレータイプの折り畳みシューズラックです。
使わないときは脚部を折り畳んで、コンパクトに収納できます。
下駄箱下の空いているスペースを活用して靴の収納場所を増やしたり、スペースに合わせてラックをスタッキングして使用できます。
■キッチンシンク下収納扉レジ袋ハンガー タワー
レジ袋を引っ掛けるだけで簡易ゴミ箱として使えるレジ袋ハンガーです。
引き出しのフチから高さ21cmの場所にハンガーを設置できるので、引き出しの開閉時に袋の巻き込みを防止します。
シリコーン製のストッパー付きで、ハンガーから袋がズレにくい設計です。
扉や引き出しの厚さ1.4cm～2.5cmに対応し、ボルトで固定できるため簡単に取り付け可能です。
引き出しや扉上部にハンドルがある引き出しにも取り付け可能です。
■冷蔵庫中棚下高さ調節卵ラック タワー S/L
収納する物や隙間に合わせて高さを7段階に調節できる、棚下12個用卵ラックです。
卵トレーは取り外し可能でお手入れしやすく便利です。
棚の奥まで無駄なく使えるロングタイプで、スライド棚の接続部があっても取り付け可能です。
設置方法はとても簡単で、引っ掛け部を棚板に差し込み吸盤で固定するだけ！
引っ掛け部が短いので棚板上も有効に使え、ラックの引き出しは落下防止構造なので安心して使用できます。
卵収納からヨーグルトやゼリーなど高さのある食品まで、収納する物に合わせて高さを調節できます。
