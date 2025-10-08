livedoor URBAN SPORTS PARK 1st Anniv.FES オープニングセレモニー アスリートトークセッション登壇者決定のお知らせ

Tokyo Sports Wellness Village株式会社

東京建物株式会社を代表企業とし、TSP太陽株式会社、株式会社日テレ アックスオンで構成するコンソーシアムが設立したTokyo Sports Wellness Village株式会社が運営する「livedoor URBAN SPORTS PARK」（東京都江東区有明、以下「本施設」）は、開業から1周年を迎えるにあたり、2025年10月11日（土）～13日（月・祝）の3日間にわたり「livedoor URBAN SPORTS PARK 1st Anniv.FES」（以下「本イベント」）を開催します。また、本イベント初日の10月11日（土）11時から11時50分まで実施するオープニングセレモニーの登壇者が決定しましたのでお知らせいたします。

▪️オープニングセレモニーアスリートトークセッション登壇者

＜モデレーター＞

・斎藤 佑樹氏（元プロ野球選手）

＜スケートボード＞

・岡本 碧優選手（東京2020オリンピック スケートボード 女子パーク4位）

・乾 瑠玖選手（JSFバーチカルシリーズ 2025優勝）

＜3x3バスケットボール＞

・落合 知也 選手（東京2020オリンピック 日本代表）

＜パラクライミング＞

・會田 祥選手（IFSCパラクライミング世界選手権2025 韓国 優勝）

＜デフリンピック 混合 4×400mリレー＞

・榎橘 径徒選手（東京2025デフリンピック 日本代表）

本セレモニーでは、これまで国際大会で活躍してきたトップアスリートと、日本代表を目指す選手たちが一堂に会しトークセッションを実施します。それぞれの競技を通じて培った経験や想いを共有し、未来のアスリート育成やスポーツの新たな可能性について語り合います。

livedoor URBAN SPORTS PARK公式サイト：https://ariake-usp.com/

【本リリースのポイント】

・ 「livedoor URBAN SPORTS PARK」開業1周年を記念して、2025年10月11日（土）～13日（月・祝）の3日間、「livedoor URBAN SPORTS PARK 1st Anniv.FES」を開催。

・ 10月11日（土）11時から11時50分まで実施するオープニングセレモニーでは、国際大会で活躍してきたトップアスリートと、未来の日本代表を目指す選手たちが集まりトークセッションを実施。

● スポーツウェルネスへの取り組みとマーケティングパートナー企業との協業

livedoor URBAN SPORTS PARKは、有明オリンピック・パラリンピックパークエリアに位置するレガシー施設としてその感動・記憶を継承し、スポーツによるウェルネスを増進しウェルビーングを向上するため、「スポーツ振興への寄与」「スポーツに親しむ次世代育成振興」「サステナビリティ社会の推進」をパートナー企業様とさまざまな取り組みを推進しています。

・回収PETボトルのリサイクルプログラム

環境・社会・経済のバランスを保ちながら、未来の世代のために資源を大切に使い続けていくことを目指し、弊パークで回収されたPETボトルをリサイクル素材として再活用する取り組みを、 マーケティングパートナーである東レ株式会社様と推進しています。

このたび、回収PETボトル由来のリサイクル素材「&＋(R)」を活用した第2弾のパークアイテムとして、

livedoor URBAN SPORTS PARKオリジナルロゴ入りリストバンドを制作しました。

本リストバンドは、弊パークで回収されたPETボトルが粗原料の一部に使用された、初めてのグッズとなり、 パークを利用するアスリートやスクールスタッフ、イベントノベルティ等として活用する予定です。

「1st anniv.FES」では、パーク内5か所のコンテンツスタンプラリーをコンプリートされた方への抽選ノベルティとして提供し、今後も、資源循環の可能性を広げる取り組みとして、本活動を継続してまいります。

PETリサイクル素材リストバンド施設内5か所に啓発型PETボトル回収ボックスを設置

東レ株式会社

東レ株式会社の様々な技術や素材を活用した共創プログラムで、環境や資源を大切にした次世代パークの 実現を目指していきます。

・ 「＆＋(R)」～回収 PET ボトルのリサイクルプログラム～

東レ株式会社のリサイクル繊維ブランド「&+(R)（アンドプラス）」と連携し、施設内に PET ボトルの回収ボックスを設置します。本施設内で回収されたPETボトルは、東レの技術で高品質な繊維にリサイクルされ、原料の一部として施設のスタッフウェア等への循環を実現します。

※ 施設開業時のスタッフウェアは、日本国内で回収された PET ボトル由来の「&+(R)」を原料の一部として 使用しています。

・ SUMMER SHIELD(R) （サマーシールド）を使用したテントの導入

高い遮熱性・遮光性・UV カット性を同時に兼ね備えた東レのSUMMER SHIELD(R)のファブリック（生地）を使用したテントを本施設内各所に設置します。施設来場者を酷暑から守り、快適な環境を提供します。また競技大会でも本テントを活用し、選手のより良いパフォーマンス向上を支援します。

東レ公式サイト：https://www.toray.co.jp/

「&+(R)」公式サイト： https://www.andplus.toray/

SUMMER SHIELD(R)公式サイト：https://www.toray.co.jp/products/textiles/tex_0100.html

● 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/148970/table/6_1_474013a8a3ac34558210e392e81413ab.jpg?v=202510080458 ]

● 位置図

● 企業情報

Tokyo Sports Wellness Village株式会社 出資企業

・ 東京建物株式会社

代表取締役 社長執行役員 小澤 克人

本社所在地：東京都中央区八重洲一丁目4番16号

URL：https://tatemono.com/

・ TSP太陽株式会社

代表取締役社長 池澤 嘉悟

本社所在地：東京都目黒区東山一丁目17番16号

URL：https://www.tsp-taiyo.co.jp/

・ 株式会社日テレ アックスオン

代表取締役社長 加藤 幸二郎

本社所在地：東京都港区東新橋一丁目6番1号

URL：https://www.ax-on.co.jp/

以上

