〈ASAUCE MELER〉ポップアップストアがデ・プレ札幌三越店で開催｜10月8日(水)～10月26日(日)
株式会社 トゥモローランド
〈ASAUCE MELER（アソースメレ）〉
STOLE / 27-04-55-04209 / \63,800
STOLE / 27-04-55-04207 / \41,800
STOLE / 27-04-55-04208 \37,400
〈ASAUCE MELER（アソースメレ）〉
〈ASAUCE MELER（アソースメレ）〉とは
「身につけるたび、心地よさに包まれる」をコンセプトに、日常に溶け込む上質な素材を追求するストールブランド。肌ざわり、色のトーン、巻いたときの立体感までを計算し尽くした一枚は、秋冬の装いに上質なニュアンスを添えます。
STOLE / 27-04-55-04209 / \63,800
STOLE / 27-04-55-04207 / \41,800
STOLE / 27-04-55-04208 \37,400
開催情報
〈ASAUCE MELER〉POP UP STORE
会期：2025年10月8日（水）～10月26日（日）
会場：デ・プレ 札幌三越店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=210006009&srsltid=AfmBOopv525BCuIKUrj5Hu3lE6LN0EJG5S4ofoKZBsRkcKlyHNGHWSIn)
北海道札幌市中央区南一条西3-8 札幌三越 2F
TEL：011-251-6780
※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。