【牛角焼肉食堂】熊本県２店舗目「サクラマチ熊本店」10/10(金)オープン

株式会社レインズインターナショナル

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが運営するフードコート専門店「牛角焼肉食堂」は、全国72店舗目、熊本県には2店舗目の出店となる「牛角焼肉食堂 サクラマチ熊本店」を2025年10月10日(金)にオープンいたします。

イオンモール仙台上杉店

「牛角焼肉食堂」は、焼きたての焼肉を定食スタイルで満喫できるフードコート専門店です。店内カットの新鮮なお肉を熱々の鉄板で提供する「鉄板焼肉定食」や、肉汁たっぷりの「焼肉丼」が看板メニュー。タンやハラミ、ホルモンなど焼肉店ならではの部位もお楽しみいただけ、ジュージューと音を立てる鉄板から香る焼肉が、フードコートに“ごちそう時間”をお届けいたします。

また、牛角で人気の「梅しそ冷麺」「石鍋豆富チゲ」もラインナップ。フードコートでも焼肉店さながらの時間が楽しめる――そんな“日常の焼肉の形”として、これからもより多くのお客様に焼肉の魅力をお届けしてまいります。

【新店情報】牛角焼肉食堂 サクラマチ熊本店

・住所 ：熊本県熊本市中央区桜町3-10 B1階

・電話番号：096-223-6629

・営業時間：11時～20時

牛角焼肉食堂 について

気軽に鉄板焼肉

牛角焼肉食堂 公式ホームページ :https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp

「牛角焼肉食堂」は、店内カットの新鮮なお肉を熱々の鉄板でご提供する「鉄板焼肉定食」と、焼肉の旨みを余すところなく盛り込んだ「焼肉丼」の専門店です。

ホルモン・ハラミ・豚タンを使用した焼肉店ならではの定食の他、牛角で人気の「梅しそ冷麺」「石鍋豆富チゲ」など幅広いラインナップをご提供しており、気軽にリーズナブルな価格で焼肉気分をお楽しみいただけます。

牛角の味をもっと日常で

オススメメニュー

「鉄板焼肉定食」は、秘伝ダレで焼き上げたをお肉を熱々の鉄板皿でご提供。タレの香ばしい香りとジュージューと鳴る音が食欲をそそります。「焼肉のタレ」「キムチ」「スープ」もセットのため、焼肉店さながらの体験を定食スタイルで満喫していただけます。看板商品の「上カルビ焼き定食」は、カルビのなかで最もサシが入った厳選部位“タテバラ”を使用。ジューシーなお肉の旨みが広がる定食です。牛カルビ焼き定食

脂が美味しい焼肉定番のカルビを、ごはんに合う特製ダレで仕上げました。ごはん、キムチ、スープがセットの定食です。950円（税込1,045円）

ねぎ塩豚カルビ・タン焼き定食

コリっと食感の豚タンにネギを合わせ、豚カルビも楽しめる、満足度の高い定食です。880円（税込968円）

旨辛ホルモン・ハラミ丼

脂の美味しい大ぶりのホルモンと、肉の旨みを感じるハラミに旨辛ダレを絡めて焼き上げた、ヤミツキになる焼肉丼です。980円（税込1,078円）

石鍋豆富チゲ定食

牛肉と魚介の旨味が凝縮したチゲは、余韻が残る辛さとコクが特徴の自慢の逸品。ごはん、ナムルがセットの定食です。980円（税込1,078円）

▶▶▶ 各種「鉄板焼肉」単品（ごはん・スープ無し）は「150円引き」！

牛角焼肉食堂 公式ホームページ :https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp

※店舗によって内容・販売価格が異なることがございます。詳しくは公式ホームページをご覧ください。

【会社概要】

株式会社レインズインターナショナル

代表取締役社長：澄川 浩太

牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開