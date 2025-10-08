SSPP Forum #04 「“地域を主役としたサステナブルでWell-beingな”まちづくり2025」開催

　NTT株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：島田 明、以下 NTT）は、2025年10月14日（火）、SSPP Forum #04「“地域を主役としたサステナブルでWell-beingな”まちづくり2025」（以下本フォーラム）を開催します。
　本フォーラムは、NTTが取り組むサステナブル・スマートシティ・パートナー・プログラム（以下　SSPP※1）が主催するフォーラムの第4回となります。
　SSPP Forum #04では、SSPP会員とNTTグループの共創による成果、継続実践されているまちづくり取組状況や新たな挑戦、NTTグループと地域が一体となって取り組む人材育成（まちづくりソーシャルデザイナー育成プログラム）などを紹介いたします。

1. 開催概要
・日時：2025年10月14日（火）11時30分～18時30分
・開催形式：オンライン/YouTube配信（リアルタイム）
・フォーラム情報：https://digital-is-green.jp/program/forum04.html
・申し込み先：https://ecc79e00.form.kintoneapp.com/public/sspp2025
・参加費用：無料
・主催：NTT　研究開発マーケティング本部

2. プログラム概要・主なプログラム

11:30　開会のご挨拶
NTT株式会社 常務取締役 常務執行役員 大西 佐知子

11:40　SSPP 2024-25 「伏流と湧水」
NTTグループ会社　取締役　SSPPファウンダー＆エグゼクティブアドバイザー　栗山 浩樹

12:05　まちづくりシェアセッション
福井市　福井のウェルビーイングを考える
―SSPPから生まれた福井まちづくり・ひとづくり協創プロジェクトー
福井大学大学院　連合教職開発研究科　教授・研究科長　木村 優 氏
株式会社地域創生Coデザイン研究所　コンサルティング事業部　担当部長　渋谷 勝也

北島町　総合戦略の策定から見つめたまちづくり
北島町 総務課 行財政改革推進室 係長 杉本 航平 氏

長野県　リニアを核としたまちづくり
長野県 リニア整備推進局長　室賀 荘一郎 氏

岡崎市　「宣言」を起点とする連鎖反応
岡崎市 総合政策部企画課 副課長 鈴木 昌幸 氏
名古屋大学大学院情報学研究科
社会情報学専攻 情報社会設計論講座 准教授 遠藤 守 氏
NTTビジネスソリューションズ株式会社 エンタープライズビジネス営業部 主査 清水 弘樹
元株式会社NTTデータ経営研究所　アソシエイトパートナー/トランスリー株式会社　代表取締役　高山 文博 氏
NTTドコモビジネス株式会社 東海支社 ビジネスコンダクター　鈴木 一生

小布施町　ミライ構想カレッジin小布施
小布施町　企画財政課 企画交流係 担当係長　江澤 公亮 氏
一般社団法人小布施まちイノベーションHUB　理事 / 事務局長　日高 健 氏
NTT東日本株式会社 経営企画部 中期経営戦略推進室 担当課長 岡部 重廣
株式会社NTT DXパートナー まちづくり事業部 シニアマネージャー 片岡 直之

13:15　ラウンドテーブルについて/SSPP Forum #05への架け橋
NTT株式会社 執行役員 爪長 美菜子

13:25　ラウンドテーブル　第1部＋お昼休憩
※ラウンドテーブルは現地参加者が対象となり、配信はございません。

14:20 　特別講演 #01 「See the world, through Design. Then Change it
　　　　-An Overview of UTokyo College of Design」
東京大学大学院 情報学環・学際情報学府教授　生産技術研究所教授 東京大学総長特任補佐
Miles Pennington氏　※逐次通訳

14:40　Co-design Programから考えるまちづくりの課題と地域デザイン
パノラマティクス主宰　齋藤 精一 氏

15:00　まちづくり支援活動Co-design Program #01　Passion Exchange Economy
稲とアガベ株式会社　代表取締役　岡住 修兵 氏
株式会社KESIKI　代表取締役CDO　石川 俊祐 氏
株式会社三菱地所設計　三好 史晃 氏
株式会社日立製作所　DesignStudio　Director／Chief Design Strategist　赤司 卓也 氏

15:40　まちづくり支援活動Co-design Program #02　室戸市の挑戦（2025）
室戸市　まちづくり推進課　課長　福留 裕治 氏
室戸市　まちづくり推進課　まちづくり推進班長　松本 拓磨 氏
NTT西日本株式会社　高知支店　社会基盤営業担当　課長代理　小野 太一郎
NTT西日本株式会社　高知支店　ビジネス推進担当　大久利 正太

16:00　ラウンドテーブル　第2部
※ラウンドテーブルは現地参加者が対象となり、配信はございません。

16:45　特別講演 #02 「EBPMに基づくまちづくりとその課題」
東京大学大学院経済学研究科・経済学部　教授　柳川 範之 氏

17:05　まちづくりソーシャルデザイナー育成プログラ　スクールプログラムを通じた公・民・学連携の推進
一般社団法人UDCイニシアチブ　理事　三牧 浩也 氏
ネイバース株式会社　代表取締役　尾粼 信 氏
長崎市　企画政策部　長崎創生推進室　室長　井川 修平 氏
長崎市　まちづくり部　都市計画課　川原 竜哉 氏
富山市長　藤井 裕久 氏
富山市政策監　牧田 栄一 氏
NTT都市開発株式会社　開発本部　開発推進部　担当部長　川久保 愛太
NTTビジネスソリューションズ株式会社　福井ビジネス営業部　社会基盤営業担当　担当課長　福田 茂弘

17:50　特別講演 #03 「ポストデモグラフィック時代のアーバニズムに向けて」
東京大学執行役・副学長　大学院新領域創成科学研究科教授　出口 敦 氏　（聞き手）
NTT株式会社　研究開発マーケティング本部　担当部長
SSPPファウンダー＆シニアディレクター　松村 若菜

18:20 閉会の挨拶
NTT株式会社　代表取締役社長　社長執行役員　島田 明

＜用語解説＞
※1：SSPPの概要　https://digital-is-green.jp/

