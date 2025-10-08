こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
SSPP Forum #04 「“地域を主役としたサステナブルでWell-beingな”まちづくり2025」開催
NTT株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：島田 明、以下 NTT）は、2025年10月14日（火）、SSPP Forum #04「“地域を主役としたサステナブルでWell-beingな”まちづくり2025」（以下本フォーラム）を開催します。
本フォーラムは、NTTが取り組むサステナブル・スマートシティ・パートナー・プログラム（以下 SSPP※1）が主催するフォーラムの第4回となります。
SSPP Forum #04では、SSPP会員とNTTグループの共創による成果、継続実践されているまちづくり取組状況や新たな挑戦、NTTグループと地域が一体となって取り組む人材育成（まちづくりソーシャルデザイナー育成プログラム）などを紹介いたします。
1. 開催概要
・日時：2025年10月14日（火）11時30分～18時30分
・開催形式：オンライン/YouTube配信（リアルタイム）
・フォーラム情報：https://digital-is-green.jp/program/forum04.html
・申し込み先：https://ecc79e00.form.kintoneapp.com/public/sspp2025
・参加費用：無料
・主催：NTT 研究開発マーケティング本部
2. プログラム概要・主なプログラム
11:30 開会のご挨拶
NTT株式会社 常務取締役 常務執行役員 大西 佐知子
11:40 SSPP 2024-25 「伏流と湧水」
NTTグループ会社 取締役 SSPPファウンダー＆エグゼクティブアドバイザー 栗山 浩樹
12:05 まちづくりシェアセッション
福井市 福井のウェルビーイングを考える
―SSPPから生まれた福井まちづくり・ひとづくり協創プロジェクトー
福井大学大学院 連合教職開発研究科 教授・研究科長 木村 優 氏
株式会社地域創生Coデザイン研究所 コンサルティング事業部 担当部長 渋谷 勝也
北島町 総合戦略の策定から見つめたまちづくり
北島町 総務課 行財政改革推進室 係長 杉本 航平 氏
長野県 リニアを核としたまちづくり
長野県 リニア整備推進局長 室賀 荘一郎 氏
岡崎市 「宣言」を起点とする連鎖反応
岡崎市 総合政策部企画課 副課長 鈴木 昌幸 氏
名古屋大学大学院情報学研究科
社会情報学専攻 情報社会設計論講座 准教授 遠藤 守 氏
NTTビジネスソリューションズ株式会社 エンタープライズビジネス営業部 主査 清水 弘樹
元株式会社NTTデータ経営研究所 アソシエイトパートナー/トランスリー株式会社 代表取締役 高山 文博 氏
NTTドコモビジネス株式会社 東海支社 ビジネスコンダクター 鈴木 一生
小布施町 ミライ構想カレッジin小布施
小布施町 企画財政課 企画交流係 担当係長 江澤 公亮 氏
一般社団法人小布施まちイノベーションHUB 理事 / 事務局長 日高 健 氏
NTT東日本株式会社 経営企画部 中期経営戦略推進室 担当課長 岡部 重廣
株式会社NTT DXパートナー まちづくり事業部 シニアマネージャー 片岡 直之
13:15 ラウンドテーブルについて/SSPP Forum #05への架け橋
NTT株式会社 執行役員 爪長 美菜子
13:25 ラウンドテーブル 第1部＋お昼休憩
※ラウンドテーブルは現地参加者が対象となり、配信はございません。
14:20 特別講演 #01 「See the world, through Design. Then Change it
-An Overview of UTokyo College of Design」
東京大学大学院 情報学環・学際情報学府教授 生産技術研究所教授 東京大学総長特任補佐
Miles Pennington氏 ※逐次通訳
14:40 Co-design Programから考えるまちづくりの課題と地域デザイン
パノラマティクス主宰 齋藤 精一 氏
15:00 まちづくり支援活動Co-design Program #01 Passion Exchange Economy
稲とアガベ株式会社 代表取締役 岡住 修兵 氏
株式会社KESIKI 代表取締役CDO 石川 俊祐 氏
株式会社三菱地所設計 三好 史晃 氏
株式会社日立製作所 DesignStudio Director／Chief Design Strategist 赤司 卓也 氏
15:40 まちづくり支援活動Co-design Program #02 室戸市の挑戦（2025）
室戸市 まちづくり推進課 課長 福留 裕治 氏
室戸市 まちづくり推進課 まちづくり推進班長 松本 拓磨 氏
NTT西日本株式会社 高知支店 社会基盤営業担当 課長代理 小野 太一郎
NTT西日本株式会社 高知支店 ビジネス推進担当 大久利 正太
16:00 ラウンドテーブル 第2部
※ラウンドテーブルは現地参加者が対象となり、配信はございません。
16:45 特別講演 #02 「EBPMに基づくまちづくりとその課題」
東京大学大学院経済学研究科・経済学部 教授 柳川 範之 氏
17:05 まちづくりソーシャルデザイナー育成プログラ スクールプログラムを通じた公・民・学連携の推進
一般社団法人UDCイニシアチブ 理事 三牧 浩也 氏
ネイバース株式会社 代表取締役 尾粼 信 氏
長崎市 企画政策部 長崎創生推進室 室長 井川 修平 氏
長崎市 まちづくり部 都市計画課 川原 竜哉 氏
富山市長 藤井 裕久 氏
富山市政策監 牧田 栄一 氏
NTT都市開発株式会社 開発本部 開発推進部 担当部長 川久保 愛太
NTTビジネスソリューションズ株式会社 福井ビジネス営業部 社会基盤営業担当 担当課長 福田 茂弘
17:50 特別講演 #03 「ポストデモグラフィック時代のアーバニズムに向けて」
東京大学執行役・副学長 大学院新領域創成科学研究科教授 出口 敦 氏 （聞き手）
NTT株式会社 研究開発マーケティング本部 担当部長
SSPPファウンダー＆シニアディレクター 松村 若菜
18:20 閉会の挨拶
NTT株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 島田 明
＜用語解説＞
※1：SSPPの概要 https://digital-is-green.jp/
ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。
現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。