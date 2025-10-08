こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
山口県にTHK株式会社専用倉庫を開設
山九株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中村 公大）は2025年10月7日、山口県山陽小野田市に「山九山陽小野田ロジスティクスセンター」を新たに開設いたしました。
同センターはTHK株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺町 崇史、以下：THK）と長期の契約を結ぶ専用倉庫で、THK山口工場の門前倉庫として、これまで周辺に分散していた倉庫機能を同センターに集約されます。更に、北九州で行っている梱包作業も2026年初旬を目途に同センターに移管することで、THKのビジネス領域拡大に向けた成長戦略を支えるため、西日本地区における物流機能の最適化を目的としております。
機能面は鉄骨平屋建てで、低床バースと8基のドックレベラーを備えた高床バースを設けています。THK山口工場から10km圏内に位置しており、サプライヤーの工場にも近接、輸出港となる門司港までは50km圏内と内陸地ながら優れたアクセスを有しています。また、同センターにおける倉庫管理や搬入出作業、梱包作業などは全て弊社が請け負う予定です。
また、今後の事業拡大にも柔軟に対応できる拡張性も備えており、将来的には新たなテクノロジーを取り入れたモデルセンターとしての更なる活用も見据えております。
【物流センター概要】
名称 ：山九山陽小野田ロジスティクスセンター
所在地 ：山口県山陽小野田市高畑77番105
開設日 ：2025年10月7日
敷地面積 ：約 17,687 ㎡
延床面積 ：約 8,163 ㎡ （倉庫 7,837 ㎡、事務所 326 ㎡）
用途 ：THK株式会社専用倉庫
設備 ：鉄骨平屋建て、低床バース、高床バース（ドックレベラー8 基）
太陽光発電設備（ZEB認証申請中）
設計・施工 ： 大和ハウス工業株式会社
本件に関するお問合わせ先
経営企画部 広報グループ
sankyu@sankyu.co.jp
