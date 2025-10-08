SaaS型クレジット基幹システム「Crest」上で稼働する個人向け融資サービスにおける審査申込者が累計5万人を突破

株式会社Finatextホールディングス

次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループの株式会社Finatext（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：木下 あかね、以下「Finatext」）と株式会社スマートプラスクレジット（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤 和明、以下「スマートプラスクレジット」）は、SaaS型クレジット基幹システム「Crest（クレスト）」上で稼働する個人向け融資サービスにおける審査申込者が累計5万人（2025年9月30日時点）を突破したことをお知らせします。

デジタル化やキャッシュレス化の進展により、新しいクレジット（信用）サービスのニーズが急速に高まっていますが、既存の金融事業者は、デジタル化以前に構築されたシステムの硬直性ゆえに、新しいニーズに応える柔軟な商品展開やサービス改善が困難な状況にあります。また、新規参入を目論む非金融事業者にとっても、複雑な業界規制を遵守したシステムやオペレーションを構築するハードルは非常に高いままです。

Finatextは、こうした課題を根本から解決すべく、金融事業者や非金融事業者がクレジットサービスをスピーディかつ低コストで提供できるよう、クラウドネイティブかつAPIベースの基幹システムを開発・提供しています。貸金業のライセンスを有し事業者の金融業務をサポートするスマートプラスクレジットとともに、金融事業者の業務効率化および既存サービスへの融資機能の組込みを通した新しい顧客層へのアプローチを実現しています。

■SaaS型クレジット基幹システム「Crest」について

Finatextが提供するSaaS型クレジット基幹システム「Crest」は、最新のAI技術を活用し、業務効率の向上とユーザー体験（UX）の最適化を同時に実現するクラウドサービスです。与信・貸付・返済・残高管理・顧客管理といったクレジット業務の中核プロセスをデジタル化し、ペーパーレス化と自動化・省力化を指向した効率的な業務運用を可能にします。また、申込や借入、返済などのフロント部分まで網羅し、シームレスで快適なユーザー体験を提供します。さらに、プロセスの組み替えや改善が容易な柔軟性・拡張性の高いアーキテクチャを活かして、一部機能を業務モジュール単位でAPI提供しています。

■「Crest」の導入実績

「Crest」は企業の事業内容や課題に合わせた柔軟な対応が可能であり、個人向け・法人向けを問わず多様な領域で導入されています。

個人向け融資サービス（一部抜粋）- 株式会社メルペイ「メルペイスマートマネー」- 株式会社スマートバンク「あとばらいチャージ マイペース払い」（※）- 株式会社B4A Technologies「B4Aスマートローン」（※）

※保証会社と保証契約を締結した株式会社スマートプラスクレジットが貸付を行います。

■今後について

法人向け融資サービス（一部抜粋）- 株式会社スマートプラスクレジット「BizGrowth」

Finatextとスマートプラスクレジットは、今後も「Crest」を軸に日本のクレジットビジネスを再発明し、より多くの企業と個人に安心で柔軟な信用の仕組みを届けてまいります。

■参考リンク

- SaaS型クレジット基幹システム「Crest」(https://smartplus-credit.com/crest)

【Finatextグループと株式会社Finatext、株式会社スマートプラスクレジットについて】

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

会社名 ： 株式会社Finatextホールディングス

代表者 ： 代表取締役社長CEO 林 良太

証券コード： 東証グロース市場 4419

設立 ： 2013年12月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号

住友不動産九段ビル9階

公式サイト： https://finatext.com/

■株式会社Finatext

株式会社Finatextは、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループにおいて、フィンテックシフト事業および保険領域における金融インフラストラクチャ事業を担っています。「最速で、金融の新領域へ」をスローガンに掲げるフィンテックシフト事業では、金融機関の進化を実現するプロフェッショナル集団として、現状把握から目指す未来の実現まで一気通貫で導きます。金融サービサーとしての豊富な実務経験とユーザー理解、柔軟な対応力と圧倒的なスピードを強みとし、これまでに、複数の金融事業者のサービスを1つのプラットフォームで提供する三菱UFJ銀行様の『Money Canvas』、少額変額年金保険をスマートフォンで購入できる三井住友海上プライマリー生命様の『AHARA』など、革新的なサービスを開発しています。また、保険領域における金融インフラストラクチャ事業では、SaaS型デジタル保険システム「Inspire（インスパイア）」を軸に、保険をデジタルサービスに組み込んで提供する「組込型保険」の開発を通して、デジタルトランスフォーメーションに取り組む保険事業者を支援しています。Finatextは、これまで世の中になかった新しい金融サービスの創出により、金融がもっと暮らしに寄り添う世界を実現します。

会社名 ： 株式会社Finatext

代表者 ： 代表取締役CEO 木下 あかね

設立 ： 2018年12月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル9階

公式サイト： https://finatext.com/fn

■株式会社スマートプラスクレジット

株式会社スマートプラスクレジットは、貸金や割賦販売といったクレジット関連のビジネスプラットフォーム「Crest（クレスト）」を軸に、事業者によるクレジットサービスの提供を支援するフィンテック企業です。当社は、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループにおいて、クレジット領域における金融インフラストラクチャ事業を担っています。

会社名 ： 株式会社スマートプラスクレジット

代表者 ： 代表取締役 大澤 和明

設立 ： 2022年4月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル9階

公式サイト： https://smartplus-credit.com/