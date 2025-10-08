株式会社 ジャパネットホールディングス

株式会社リージョナルクリエーション長崎（本社：長崎県長崎市、代表取締役社長：岩下英樹）は、長崎スタジアムシティの開業1周年を記念し、2025年10月10日(金)から26日(日)までの17日間、「長崎スタジアムシティ周年祭-1st ANNIVERSARY-」を開催します。

■周年祭のイベント タイムテーブルを発表！

SAY MY NAMEの来店イベントや、スギちゃんのワイルドBBQ、コウメ太夫の鏡開き、カカロ二と回るスタジアムツアー、サワヤンのブルワリー1日店長など、1周年を記念した特別コンテンツを多数ご用意し、皆様のご来場をお待ちしております！

さらに、10月26日はPEACE STADIUM Connected by SoftBankで初のeスポーツを開催！

人気YouTuberのサワヤンがスタジアムから白熱のゲーム実況をお届けします。

■前回大好評のバロックジャパンリミテッドブランド集結のPOP UP STOREが長崎スタジアムシティに帰ってくる！

今回はOUTLET STOREとして2026年1月まで開催いたします。メンズアイテムもご用意し、秋冬のお買い得品満載でご来店をお待ちしております！

「長崎スタジアムシティ周年祭-1st ANNIVERSARY-」詳細はこちら：

https://www.nagasakistadiumcity.com/anniversary/

＜長崎スタジアムシティ最新情報はこちらから＞

・公式アプリ https://app.nagasakistadiumcity.com/apptop/move_studiumCityApp.html（※上記はアプリダウンロードページのため、PC環境ではご利用いただけません。）

・公式サイト https://www.nagasakistadiumcity.com/

・公式X https://x.com/nscproject

・公式Instagram https://www.instagram.com/nagasaki_stadiumcity/