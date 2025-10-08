ブルックス ブラザーズから米国生産にこだわったカプセルコレクション【Made in USA Collection】第2弾が発売！

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン

Made in USA Collection特集ページ(https://www.brooksbrothers.co.jp/page/?id=fw25-madeinusa)

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン （東京都品川区、代表取締役社長：新倉修司、以下 ブルックス ブラザーズ）が、大人気を博した米国生産にこだわったカプセルコレクション「Made in USA Collection」をこの秋冬も展開。全国のブルックス ブラザーズ店舗（アウトレット店除く）とオフィシャルオンラインストアにて順次発売いたします。

1818年にニューヨークで創業以来、2世紀以上にわたり変わらぬ価値と伝統を守り続けるブルックス ブラザーズは、アメリカで初めて既製服を売り出し、その歴史を通してNo.1サックスーツ、ボタンダウンシャツ、ポロコートといった象徴的な商品を発表してきました。ブルックス ブラザーズが生み出した商品は、世界中の多くの人々に愛用されています。

そのブランドの原点とも言える“アメリカ製”にこだわったアイテムは、ブルックス ブラザーズに欠かせないレガシーでもあります。そしてアメリカには、私たちと同じ志をもった作り手たちが現在もその歴史を刻んでいます。ものの本質的価値が改めて問われる今、信念ある作り手たちと共に改めて提案する「Made in USA Collection」をぜひお楽しみください。



今シーズンの新作はドレスジャケット2型、カジュアルアウター2型、トラウザーズ1型（全3色）、キャップ（全5色）の展開となり、10月8日（水）よりオフィシャルオンラインストア上に特設ページが開設されています。

Item 01 Hemingway Bush Jacket

文豪を守ったコットンの鎧

1902年創業のアウトドアブランド「ウィリス アンド ガイガー」とのWネームで製作したブッシュジャケット。そのルーツは、あの文豪ヘミングウェイが同社に依頼したハンティングウェアにあります。狩猟、釣り、探検をこよなく愛した彼の要望により、ウエストにはベルトの代わりにゴムシャーリングを、左袖にはメガネ用のポケットを、左胸には愛用の猟銃の薬莢サイズに合わせたマガジンポケットが設けられました。素材は高密度に織られた“ブッシュポプリン”。生い茂る草木、そして当時恐れられていたマラリア蚊からも身を守り、冒険家にとっての鎧として信頼を受けたのです。

ブレザーのようにウールパンツと合わせて

ブルックス ブラザーズのキーカラーであるネイビーを採用しているのもWネームならではのポイント。ブレザー感覚でグレーウールパンツと合わせれば、アメリカントラディショナルの上品さも漂う大人のカジュアルスタイルに。タートルネックやシルクのスカーフで首元を温めれば、冬場まで活用できます。

ジャケット \198,000、セーター \23,100、トラウザーズ \35,200、ベルト \17,600、スカーフ \31,900、シューズ\47,300（全て税込）

Item 02 Norfolk Jacket

アメトラのアイコンを生地から米国製で

英国のハンティング＆スポーツウェアとして生まれ、20世紀に入るとアメリカに渡って紳士たちのライフスタイルを彩ったノーフォークジャケット。アメリカン・トラディショナルにおけるアイコンとして、ファッションの歴史でも重要なアイテムとみなされてきました。今季ブルックス ブラザーズでは、生地からMade in USAにこだわった一着を展開。コネチカット州にある米国で現存する唯一の梳毛メーカー「アメリカン ウーレン カンパニー」が織り上げたシェットランドウールツイード生地を用い、ニューヨーク市郊外のテーラードファクトリーで縫製したノーフォークジャケットです。雄大な自然の風景を映す、味わいたっぷりの色合い。着込むほど体になじむアメリカンツイードの温度感。袖を通せば、やさしい温もりが伝わってきます。

アップデートの鍵はTシャツ使いに

チルデンセーターにグレースラックス、チェック柄のマフラーと、王道のトラッドスタイルにコーディネート。それでいて今どきなムードも漂うのは、インナーをシャツではなくTシャツに変えているから。定番に少し変化を加えるだけで新鮮さを呼び込めるのがトラッドの魅力です。

ジャケット \198,000(11月中旬入荷予定)、セーター \37,400、トラウザーズ \53,900、ベルト \17,600、Tシャツ \8,800、スカーフ \29,700、シューズ \42,900（全て税込）

Item 03 Flight Jacket

歴史的意匠の数々を細部まで再現

1930年代前半にアメリカ陸軍航空隊が採用し、フライトジャケットの典型として今も知られるA-2ジャケット。米国空軍の公式サプライヤーに認定され、『TOP GUN』などハリウッド映画にも衣装を提供してきた名門「コックピットUSA」とコラボレーションし、往時のスペックを忠実に再現しました。素材は厳選されたホースレザー。牛革と はひと味違う光沢と、経年変化によって深まる味わいが魅力です。台襟とスナップボタンがついた襟元は、独特の立体美が印象的。脇下のベンチレーション、カーブをつけたフラップポケット、レザー部分よりわずかに明るいリブなどもオリジナルそのままの仕様です。裏地にはブルックス ブラザーズの象徴である「ゴールデン フリース」柄をあしらいました。

抑えた色使いで築くモダントラッド

タフなフライトジャケットを上品に着こなすポイントは、シックな色使いに徹すること。トップスはブラウン系のアーガイルニットを合わせてトーン・オン・トーンに。首元からは白のポロカラーシャツを覗かせて爽やかさも演出しています。ダークグレーのパンツで装いを引き締めつつ、マッドガードシューズで足元にもトラッド感を。

ジャケット \308,000、セーター \61,600、シャツ \20,900、グローブ \9,900トラウザーズ \35,200、ベルト \39,600、シューズ \61,600（全て税込）

Item 04 Fatigue Pants

トラウザーズ(グリーン、ホワイト) \28,600 (Fun仕様) \31,900 税込

ワークパンツの名品を現代的にモディファイ

1950年代、アメリカ軍の作業服に選ばれたファティーグパンツ。基地で行う車両などの点検整備や訓練時に採用されたほか、貨物船で荷役作業に従事する人々の間でも着用されたといわれています。丈夫な生地と縫製、そして大きなポケットの便利さが民間にも受け入れられ、特にパン屋で働く人々が愛用する姿が広まったことで“ベイカーパンツ”という別名も定着しました。テキサス州を拠点とする「ガンホー」は、Made in USAのファティーグパンツを今もつくり続ける希少な存在。今回のWネームではデッドストックのコットンバックサテン生地を用い、特別なクオリティを実現しました。シルエットは現代的にモディファイし、腰周りを中心に程よいゆとりを表現。レングスも日本人に合わせて調整しています。ブルックス ブラザーズらしい「Fun」仕様も製作しました。

プレッピーなムードでフレッシュに着こなす

アイビーから派生したプレッピー、そしてヘビーデューティなテイストをミックスして、現代のトラッドスタイルを表現。ネイビーブレザーにポロカラーシャツ、タータンチェック柄のネクタイとアイコニックなアイテムを多用しつつ、ファティーグパンツのカジュアル感が新鮮なツイストに。ハーフ丈のステンカラーコートで軽やかさも意識して。

コート \97,900、トラウザーズ \28,600、ジャケット \92,400、シャツ \20,900、タイ \18,700、ベルト \13,200、シューズ \96,800、バッグ \16,500（全て税込）

