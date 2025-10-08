和真　イオンモール仙台上杉店、グランドオープン

株式会社和真

株式会社和真は、2025年10月8日（水）、宮城県仙台市に「和真 イオンモール仙台上杉店」を新規オープンいたします。

今回オープンするイオンモール仙台上杉店は、最先端のレンズ技術や測定機器、多彩な商品ラインナップ、そしてパーソナライズされたサービスが融合した、新コンセプトの眼鏡専門店です。高品質なアイウェアとアイケアソリューションへの関心と信頼を、より多くの消費者に広め、日本のビジョンケア市場をさらに発展させることを目指した和真の新コンセプトを採用した、東北初の店舗となります。

スタッフの多くは、国家検定資格「1級眼鏡作製技能士」を取得しており、専門知識に基づいた最適なメガネの提案・販売・ケアを行います。聞こえに関するプロフェッショナル「認定補聴器技能者」も在籍し、お客様一人ひとりの状態に合わせて補聴器の選定や調整を行います。

本店舗では、アイウェア選びをより快適に楽しんでいただけるように店舗設計を行っています。ゆったりとしたコンサルティングエリアでは、専門スタッフが一人ひとりのお客様に丁寧に対応し、ライフスタイルやお悩みに合わせた最適なメガネをご提案いたします。また、視力測定や補聴器のご相談には、最新の機器と設備を備えた個室をご用意し、プライバシーにも十分配慮した環境を整えています。

地域最大級の品ぞろえ

・メガネ・サングラス

国内外の人気ブランドを豊富に取り揃え、機能性とファッション性を兼ね備えたアイウェアを多彩に展開します。

［主要取り扱いブランド］

BURBERRY、COACH、Emporio Armani、Line Art CHARMANT、Margaret Howell、NAMI Japan Made、Oakley、OMODOK、POLO RALPH LAUREN、Ray-Ban、Tiffany&Co.、Tomato Glasses、

999.9 等

・レンズ

スタンダードなレンズから調光機能レンズ、バリラックスの最新技術を採用した完全オーダーメイド設計のプレミアムなレンズまで多岐にわたって取り扱い、お客様の様々なニーズにお応えします。

・補聴器

世界的に信頼されているブランド フォナックと提携し、最新の補聴器を取り揃えています。きこえの改善をサポートするプロフェッショナル認定補聴器技能者が常駐し、お客様一人ひとりの状態に合わせて補聴器を選定し、アフターケアも行います。

店舗詳細

名称：和真 イオンモール仙台上杉店

所在地：〒981-0914宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町1‐1 イオンモール仙台上杉1階

TEL：022-343-1303

営業時間：10:00～21:00

店休日：ショッピングセンターの定休日に準じます

延床面積：162.23 m²

和真について

和真（わしん）は 1951 年に設立され、埼玉県浦和市に最初の店舗をオープンしました。東京・銀座や新宿などに旗艦店を構え、関東地方を中心に店舗を展開しており、アイウェア、コンタクトレンズ、補聴器を販売しています。創業以来人材教育に力を入れている和真は、品質へのこだわりや顧客第一のサービスにおいて高い評価を得ており、1級眼鏡作製技能士が242名、認定補聴器技能者が51名在籍しています（2025年現在）。和真はエシロールルックスオティカグループの一員です。

https://www.washin-optical.co.jp/

https://www.instagram.com/washin_optical/

https://x.com/washin_optical

https://page.line.me/276ttqug