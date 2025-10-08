新井亨の華僑経営セミナーをストラーダグループと11月18日共同開催いたします。｜セミナー参加者へシン華僑の教えの書籍をプレゼント

株式会社RAVIPA

ストラーダグループ × 東京証券上場 株式会社RAVIPA 代表取締役 新井亨 特別コラボセミナーが、2025年11月18日（火）に開催いたします。

東京証券上場 株式会社RAVIPA 代表取締役 新井 亨が講師を務めさせていただきます。

無料でご参加いただけますのでよろしければ下記よりご応募ください。

■セミナー名：ストラーダグループ × 東京証券上場 株式会社RAVIPA 代表取締役 新井亨 特別コラボセミナー

■日時：

2025年11月18日（火）14時00分～15時30分

■出演者：新井 亨

■セミナー概要：

上場会社の社長が必ず守っている5つの原則

■セミナー応募：応募はこちら

https://strada-group.jp/news/10589/

■お問い合わせ：

Tel：03-5643-6431（ストラーダグループ）

お申し込みはこちらからも出来ます↓

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwU2LoM50wbfBeU0nXNtiKJFz2QKwkUgClbkOOHkwojTQGpA/viewform(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwU2LoM50wbfBeU0nXNtiKJFz2QKwkUgClbkOOHkwojTQGpA/viewform)

セミナー参加者全員に新井亨著の書籍「日本人だけが知らないシン華僑の教え」をプレゼント

セミナーに参加された方全員に新井亨著の書籍「日本人だけが知らないシン華僑の教え」をプレゼントいたします。

日本人だけが知らないシン・華僑の教え

著者：新井亨×鄭剣豪

出版社 ‏ : ‎ フォレスト出版 (2025/7/20)

発売日 ‏ : ‎ 2025/7/20

言語 ‏ : ‎ 日本語

単行本（ソフトカバー） ‏ : ‎ 292ページ



世界を駆ける華僑の戦略、

そして「リスクをチャンスに変える独自のビジネスマインド」。

アジア・アフリカ・中東など新興国で急成長を遂げる現代の華僑のリアルな事例も多数収録。

変化の激しい現代において、「学ばないこと」は最大のリスク。

世界と戦うすべてのビジネスパーソンに捧げる、知識の武器であり、人生の羅針盤となる一

冊となっております。

【あなたが知っている華僑はもう古い。「シン・華僑」が大切にする、

新時代ビジネスの成功法則に学べ】NVIDIA、zoom、YouTube、TSMC……。

これらの世界的テック企業に共通するのは、

何でしょうか？

創業者がいずれも「華僑」であるという点です。

海外に移住し、

完全アウェイの環境で

ゼロからビジネスを立ち上げて

世界中で成功を収めています。



「今さら、華僑の成功哲学？」

と思っている人がいるかもしれません。



そんなあなたに

お伝えしたいことがあります。



あなたが知っている

華僑の教えはもう古い。



華僑はつねに時代に合わせて進化し、

冒頭でお伝えしたような

世界的企業を創業・成功させ続けており、

今や、東南アジアはもとより、

中東、欧州、アフリカに至るまで、

世界中でビジネスを成功させています。



本書では、

最新の華僑を「シン・華僑」と位置付け、

完全アウェイのなかで

ビジネスを成功し続ける秘密、

「シン・華僑」の成功哲学を完全公開します。



著者は、

日中でビジネスを成功させ、

華僑と深い交流を持ち日本人実業家と、

世界的な成功を収め、

20年以上にわたって日中友好交流活動に尽力している

シン・華僑という最強コンビ。



「シン・華僑」の教えを取り入れて、

あなたのビジネスと人生を成功に導く

ヒントが満載の１冊です。

講師・著者

新井 亨サブスクD2C総研株式会社 代表取締役 新井 亨

ARAIインベストメント代表、サブスクD2C総研代表取締役。

University of Wales MBA取得後、中国・北京留学中に起業し、帰国後は不動産、美容、貿易などの複数の事業を成功させた起業家。年商1000億円超企業のサポートを手がけるサブスクD2C業界の第一人者として、クライアントのマネタイズ実績は累計1000億円以上。2024年1月に東京証券取引所プロマーケット市場への新規上場を果たす。シンガポール、中国、香港、台湾などのアジア財閥企業との豊富なネットワークを持ち、海外展開にも精通。日本初の双腕AI搭載バリスタカフェロボットの企画販売や、AIロボット×サブスクビジネスの特許保有など、テクノロジー分野でも実績を重ねる。

現在は医療法人理事として病院・薬局経営（新宿クリニック・新宿消化器内科クリニック・表参道総合医療クリニック、クロト薬局）にも携わり、「健康とお金のプロ」として、両分野における豊富な知見を活かした活動を展開している。著書に、『99％が知らないSNSの新しい稼ぎ方』『「サブスクD2C」のすごい売り方──利益率80%以上の最強ビジネスモデル』『日本人だけが知らないシン・華僑の教え』がある。

サービス会社概要

https://shin-kakyo.com/

サブスクD2C総研では日本人がこれから世界で勝つために必要な視座を、多くの方に伝えるため、今後も出版・講演・コンサルティングを通じて発信を続けてまいります。

■会社概要

サブスクD2C総研株式会社

東京都豊島区池袋２－４３－１池袋青柳ビルB1

https://subsc-d2c.com/

サブスクD2C総研株式会社は株式会社RAVIPA100％出資会社です

■親会社情報

証券コード：5893

所在地：〒171 ~0014 東京都豊島区池袋２－４３－１池袋青柳ビルB1

代表者：代表取締役社長 新井亨

設立：2017年12月1日

事業内容：サブスクリクション型通販事業

コールセンター事業

コンサルティング事業

監査法人：コスモス監査法人

金融機関：三井住友銀行

武蔵野銀行

東日本銀行