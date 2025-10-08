ダブルスタンダードの本人確認サービス「D-Confia」が12月よりiPhoneの「スマートフォン搭載」に随時対応開始

株式会社ダブルスタンダード

株式会社ダブルスタンダード（本社：東京都港区、代表取締役社長：清水康裕）が提供する本人確認アプリ「D-Confia」は、2025年12月より、iPhoneにあらかじめ登録されたマイナンバーカード情報を活用した犯罪収益移転防止法（犯収法）のル方式※1に準拠する本人確認に随時対応する予定です。

※1 犯収法施行規則６条１項１号ル、カード代替電磁的記録を用いた本人確認

この対応は、デジタル庁が推進する「スマートフォン搭載型マイナンバーカード」制度の一環であり、2025年6月にiPhoneでの搭載機能が提供開始されたことを受けてのものです。これにより、従来の物理的なマイナンバーカードを必要とせず、iPhone単体での本人確認が可能となり、金融機関・保険会社・行政サービス等におけるeKYC（電子本人確認）の利便性とセキュリティが大幅に向上する見込みです。

「D-Confia」は、犯罪収益移転防止法や古物営業法などの法令に準拠した本人確認を実現するアプリであり、今後も制度改正や技術進化に対応しながら、安心・安全な本人確認サービスの提供を進めてまいります。

■背景

当社は、公的個人認証のプラットフォーム事業者として主務大臣より認定を受けており、大手金融機関をはじめとする多数の事業者様に本人確認アプリ「D-Confia」を提供しております。

2027年4月に予定されている犯罪収益移転防止法（犯収法）の改正により、従来のホ方式（撮影方式）が廃止されることから、今後は公的個人認証（JPKI）を活用した本人確認の需要が一層高まると見込まれます。当社では、こうした制度改正と技術進化を踏まえ、スマートフォン搭載型マイナンバーカードを活用した本人確認への対応の強化を進めており、より安全かつ利便性の高い本人確認サービスの提供を通じて、事業者様の法令対応と業務効率化を支援してまいります。

■当社がiPhoneのスマートフォン搭載に対応するメリット

本人確認時のユーザー利便性向上

iPhoneのみで本人確認が可能となり、

ユーザーの利便性が向上することで本人確認時の離脱抑制に貢献します。

従来は下記理由による離脱、停滞が課題となっていました。

・利用機会が稀な各種電子証明書のパスワードの失念

・ユーザーが日常的にマイナンバーカードを携帯されていない

本対応によりパスワードの入力がiPhoneの生体認証に置き換わり、カードの物理的な携帯は不要となるため、離脱の抑制に貢献します。

iPhoneに搭載したマイナンバーカードでの本人確認は下記の手順で実施します。

・事前準備

マイナポータルアプリからiPhoneにマイナンバーカード情報を搭載（1回のみ）

・本人確認時

申込時の本人確認にて、iPhoneに搭載のマイナンバーカードを選択

iPhoneの生体認証にて本人確認を実施（顔や指紋など）

・本人確認完了

■オンライン本人確認システム「D-Confia」について

口座開設やアカウント登録時に必要な本人確認をオンラインで完結できるサービスです。本人確認書類の撮影またはICチップ読取による本人確認が可能です。撮影による本人確認では、AI OCR機能、顔認証機能、自動審査機能、自動マスキング機能など、バックオフィス業務をサポートする多数の機能が搭載されております。

ICチップ読取では、チップ内情報の読取のほか、公的個人認証にも対応しております。

■株式会社ダブルスタンダードについて

ダブルスタンダードは、独自の基盤技術を用いたビッグデータ処理を軸に、企業の新たなサービスを創出する企画開発プロバイダーです。下記３領域を主軸とした企画開発を行っております。

・データクレンジング基盤を活用した各種サービス

・データクレンジング＋AI OCRの連携サービス

・DX実現に向けた開発プロセス全般サポート

今後も多くの企業様に有用なサービスを展開し続けます。

