舞台『素敵なカミングアウト2025』全キャスト発表！長女、苫米地朋美役に吉岡優希が決定

株式会社ライズコミュニケーション

先に上演決定が発表された三浦海里、モロ師岡、塩谷瞬、ウゴン（TRITOPS＊）ら豪華キャストで上演が決定している舞台「素敵なカミングアウト2025」の追加キャストが発表。

今回の追加キャスト、苫米地家の長女、苫米地朋美役で発表されたのは、電動夏子安置システム劇団員で「半沢直樹2」や縦型ショートドラマ「こねこフィルム」の作品に多数出演する吉岡優希が決定。

吉岡優希演じる、バラバラになった家族の橋渡しの役割を担う長女の朋美がこの作品にどんなスパイスを加えるかもみどころです！

家族間の誤解と偶然から生まれる家族の絆をテーマに、心温まるユーモアを巧みに織り交ぜた作品で、

これまでにも多くのファンに愛され、感動を呼んできた本作。

お互いを思いやり重ねていく嘘と、タイミングよく重なっていく誤解が、時に爆笑、時に感動を与えてくれるこの作品は、鑑賞後の帰路ではみんなが家族に会いたくなる温かいコメディ舞台です。

是非、家族や友人、大切な人と一緒にこの作品を観て、笑って泣いて幸せな感動を受け取ってください。

複数回観劇してもらえる豪華特典付のスタンプラリーもお見逃しなく！

公演チケットは、第二次主催者先行受付が本日2025年10月８日（水）23:59まで受付中！

PG先行受付は、10月9日（木）17:00～スタート！

★詳しくは特設サイト⇒ https://ticketstage.jp/comingout

―あらすじー

Are you happy?

母に先立たれた苫米地家は今やバラバラ状態。ある日、父が再婚するという報せを受け、久々に家族全員で食事をすることになりホテルのラウンジに集まったのだが、そこで父がゲイであることをカミングアウトする…。父が明かしたまさかの真実。

そこへ父の婚約者が結婚の挨拶へやってくる。悪夢の一夜が幕を開けた。

動揺を隠せない兄妹たちが織りなす誤解とウソ。

人生の皮肉に立ちむかう家族の滑稽さを描いたバンプなワンシチュエーション、抱腹絶倒のファミリーコメディ！家族って楽しい！！

―公演概要―

【公演日程】 2025年11月21日（金）～11月24日（月・祝）

【会場】 浅草・花劇場

【開場/開演時間】

11/21（金） 【1部】開場 14:15/開演 15:00 【2部】開場 18:15/開演 19:00

11/22（土） 【1部】開場 12:45/開演 13:30 【2部】開場 16:45/開演 17:30

11/23（日） 【1部】開場 12:45/開演 13:30 【2部】開場 16:45/開演 17:30

11/24（月・祝）【1部】開場 11:45/開演 12:30 【2部】開場 15:45/開演 16:30

【出演者】苫米地次郎（次男）：三浦海里

苫米地俊彦（父親）：モロ師岡

苫米地道彦（長男）：塩谷瞬

苫米地次郎（次男）：三浦海里

苫米地朋美（長女）：吉岡優希

苫米地重彦（三男）：佐藤淳

パク・ジュン ：イ・ウゴン（TRITOPS*）

京本真佐史 ：碕理人

城ケ崎舞子 ：横山乃々香

【脚本】 田中大祐

【演出】 坪井彰宏

【チケット代】 全席指定 \9,300（税込）

※4歳以上有料,3歳以下入場不可

※ドリンク代別途 \600

【主催】 ライズコミュニケーション

【協力】 OFFICE S/オレガ/Katana/劇団ひまわり/GFA/吉本興業

【お問い合わせ】 stage@risecom.jp

【公演特設サイト】 https://ticketstage.jp/comingout

【公演公式Ｘ】 https://x.com/tomabechifamily

【Rise公式Ｘ】 https://x.com/risecomofficial

★観劇スタンプラリー★

複数回ご観劇いただいた方へ特典がもらえる『観劇スタンプラリー』も決定！

・４回観劇/お好きなキャストの生写真1枚プレゼント（非売品）

・６回観劇/お好きなキャストのサイン入りキービジュアル２Lサイズ生写真1枚プレゼント

・７回観劇/お好きなキャストのサイン入り生写真1枚プレゼント（非売品）

・８回コンプリート観劇/ ステージ上での家族写真撮影特典(衣装着用)

（大千穐楽の開場の前にご集合いただき写真撮影いたします）