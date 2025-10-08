「atmos」主催の1dayイベント『HARAJUKU BLOCK PARTY』を開催

Foot Locker atmos Japan合同会社

この度、「atmos」が主催する1dayイベント『HARAJUKU BLOCK PARTY(ハラジュク ブロック パーティー)』の開催が決定いたしました。

イベントのテーマは「The Next Legacy」。

今年、25周年を迎えた「atmos」は、次なる物語へつなぐために、これまで発展を支えてくれた渋谷・原宿のストリートカルチャーとスニーカーカルチャーを融合させ、過去と未来をつなぎ、次世代へ受け継ぐセレブレーションモーメントとなるイベントを開催します。

「atmos」が築いてきたカルチャーへのリスペクトと、これからの世代とのつながりを深めるための新しい接点を提供し、このテーマのもと『HARAJUKU BLOCK PARTY』は、コミュニティと共に次章を描くための始まりとなります。

『HARAJUKU BLOCK PARTY』は、渋谷・原宿エリアを中心に1日を通して楽しんでいただけるコンテンツをご用意しております。

日中は「atmos」の該当店舗を巡るスタンプラリーを実施しており、達成者には景品交換や、購入者特典もご用意。また、「atmos BLUE Omotesando」、「atmos Pink flagship Harajuku」、「TOKYO 23」の3店舗では、DJによる音楽を楽しむことができます。

さらに、代々木公園の「BE STAGE」では、ダンスとバスケットボールのコンテンツを展開します。ダンスでは、ダンスカルチャーに精通し、シーンから厚い信頼を集める「Akanen(https://www.instagram.com/akanenmiyoshi/)」と「Miyu(https://www.instagram.com/miyudance_/)」をアンバサダーに迎え、ショウケースやファッションショウ、参加型のフリーサイファーで会場を盛り上げます。

バスケットボールでは、3 on 3ゲーム、トップアスリートによるスキルクリニック、フリースタイルのワークショップを開催します。

「BE STAGE」でのコンテンツは、観戦、参加、体験ができるコミュニティの場となっています。

そして、夜には渋谷・道玄坂のクラブ「HARLEM」にて、アフターパーティーを開催。「NITORO MICROPHONE UNDERGROUND(https://www.instagram.com/nitromicrophoneunderground/)」のスペシャルライブ他、DJによる音楽を楽しんでいいただけます。

渋谷・原宿の様々なカルチャーを、ジャンルや世代の異なる垣根を超えたコミュニティの場となる時間を提供いたします。

『HARAJUKU BLOCK PARTY』は、2025年10月11日(土)に開催いたします。詳細は、特集ページ(https://www.atmos-tokyo.com/lp/atmos-block-party)よりご確認いただけます。

#atmos #harajukublockparty #atmosisyours

『HARAJUKU BLOCK PARTY』詳細

- The Next Legacy -

日程：2025年10月11日(土)

会場：atmos/atmos pink 原宿・渋谷エリア店舗 , 代々木公園「BE STAGE」 , CLUB「HARLEM」(After Prty)

特集ページ：HARAJUKU BLOCK PARTY | atmos（アトモス） 公式オンラインストア(https://www.atmos-tokyo.com/lp/atmos-block-party)

<About “atmos”> https://www.atmos-tokyo.com(https://www.atmos-tokyo.com)

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。